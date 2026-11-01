Entró en vigor hoy: lo que pagas de más ahora por cada paquete de Shein y Temu

Ya está en vigor: comprar en Shein y Temu desde España o Canarias sube cinco euros mínimo

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Cinco euros mínimo por paquete. Se cobra por categoría, no por envío. Tres productos distintos, once euros. Canarias está en el territorio aduanero. No hay ningún límite máximo.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Comprar en Shein, Temu o AliExpress desde España o Canarias deja hoy de ser barato. Desde este 1 de noviembre está en vigor un nuevo recargo de tramitación aduanera de dos euros por partida declarada, que se suma al arancel de tres euros que ya se aplicaba desde julio. Mínimo, cinco euros más por paquete.

Y en las islas la cuenta no acaba ahí, porque encima van el IGIC y la gestión del despacho en Shein o Temu.

Lo que cambia hoy para quien compra desde España

La medida la aprobó la Comisión Europea el pasado 21 de septiembre. A partir de ahora, todos los paquetes que entran en la Unión deben ser tramitados, inspeccionados y gestionados por las autoridades aduaneras, y para pagar ese trabajo se establece el recargo de dos euros.

Aquí viene el detalle que conviene entender bien, porque no son dos euros por paquete. El cálculo no se hace sobre el valor del producto ni sobre el peso del envío, sino en función de las partidas arancelarias contenidas en la declaración aduanera.

Dicho en claro: un paquete con tres productos de tres categorías distintas suma seis euros solo en concepto de tramitación. Y no existe ningún tipo de límite máximo.

Sumado al arancel de tres euros por categoría que entró en vigor el 1 de julio, ese mismo paquete de tres productos distintos se va a once euros antes de impuestos. Para un pedido de Shein de treinta euros, es más de un tercio del precio.

Por qué en Canarias la cuenta es distinta

Mucha gente da por hecho que Canarias queda fuera de estas medidas europeas por su régimen fiscal propio. No es así, y conviene aclararlo.

Las islas están fuera del territorio de aplicación del IVA y cuentan con su propio impuesto indirecto, el IGIC, pero sí forman parte del territorio aduanero de la Unión Europea. La Agencia Tributaria ha confirmado que estas medidas también se aplican a los consumidores de las islas en Shein o Temu.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Eso significa que el residente en Canarias que compre directamente a una plataforma china afronta exactamente las mismas obligaciones aduaneras que el resto de España, más los impuestos y gastos propios de la importación en el archipiélago.

La regla canaria de siempre sigue vigente: hasta 150 euros entre producto y envío no se paga IGIC ni tarifa DUA. Por encima de esa cifra entran el IGIC, que en el tipo general es del 7%, y la gestión aduanera del transportista, que puede llegar a unos treinta euros.

Quién paga realmente la tasa de Shein o Temu

Legalmente, la obligación de declarar y abonar el recargo recae sobre el declarante, es decir, la propia empresa que envía el producto. Pero la normativa permite que las plataformas decidan si lo asumen o si lo trasladan al consumidor subiendo el precio antes de la compra.

En la práctica, lo previsible es lo segundo. Quien vea una oferta muy buena en una de estas plataformas puede encontrarse con que el precio se dispara al llegar al pago, cuando las tasas ya están calculadas. Dependerá de cada tienda.

El sector del comercio electrónico en Canarias ya avisó en enero de que el diseño de la medida genera un impacto desproporcionado para las islas, precisamente por el régimen fiscal y aduanero especial, hasta el punto de calificar de inviable comprar desde el archipiélago.

Lo que viene después para Canarias

El recargo de tramitación de dos euros es fijo y ha llegado para quedarse, porque forma parte de la nueva manera en que la Unión Europea gestiona sus aduanas.

El arancel de tres euros en Shein o Temu, en cambio, tiene fecha de caducidad. Se fijó con carácter provisional y temporal de dos años, hasta el 1 de julio de 2028, cuando se implementarán aranceles porcentuales para cada producto por separado. Es decir, que lo de ahora es el régimen suave.

Conviene recordar también qué no afecta esto a Shein o Temu. La clave está en el origen del paquete: la medida golpea a las compras directas a plataformas de fuera de la Unión que viajan desde China. Lo que se compra en tiendas españolas y viaja desde la península a Canarias no es una importación extracomunitaria, aunque siga entrando como importación a efectos del IGIC.

Para el consumidor de Canarias la conclusión es simple y poco agradable para Shein o Temu: el mismo producto que el año pasado costaba cinco euros puede costar hoy diez, sin que haya subido el precio en la tienda.