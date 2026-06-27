3 euros por paquete: la tasa de la UE que cambia tus compras en Temu, Shein y AliExpress desde ya

La Unión Europea aplica desde el 1 de julio un cargo fijo de 3 euros por categoría de producto en paquetes de menos de 150 euros procedentes de fuera del bloque, con China como principal origen de los envíos afectados.

Paquetes de plataformas de comercio electrónico asiáticas, afectados por la nueva tasa aduanera de la UE desde julio de 2026.

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LO ESENCIAL La UE cobra 3 euros por categoría de producto en paquetes de menos de 150 euros desde el 1 de julio de 2026. En 2025 entraron en la UE 5.900 millones de paquetes de bajo valor, el 91% procedentes de China. La medida es temporal hasta el 1 de julio de 2028, cuando entrará en vigor la reforma aduanera completa. Está prevista una tasa de gestión adicional de 2 euros por paquete a partir del otoño de 2026.

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Millones de paquetes procedentes de China y otras regiones extracomunitarias que llegaban a los hogares europeos sin coste aduanero se enfrentan desde este 1 de julio de 2026 a una tasa fija de 3 euros por categoría de producto. La Unión Europea ha puesto en marcha esta medida para frenar la avalancha de envíos baratos de plataformas como Temu, Shein o AliExpress, que han transformado radicalmente los hábitos de compra de los consumidores del continente.

La norma afecta a todos los paquetes de valor inferior a 150 euros que entren en el mercado comunitario procedentes de países terceros. Eso incluye cualquier pedido realizado en plataformas de comercio electrónico con almacenes o expediciones fuera del bloque europeo. El cargo no es único por envío: si un paquete contiene productos de dos categorías distintas, por ejemplo un pantalón y una gorra, la tasa asciende a 6 euros; si incluye tres categorías diferentes, el recargo total llega a 9 euros.

La magnitud del fenómeno que ha empujado a Bruselas a actuar resulta difícil de ignorar. El volumen de estos envíos baratos se ha cuadruplicado desde 2022, hasta los 5.900 millones de paquetes en 2025. Representan el 98% de todos los que entran en la UE vía comercio electrónico, aunque solo suponen el 2% del valor de las importaciones, ya que de media no alcanzan los 9 euros, según datos de la Comisión Europea.

El comercio electrónico ha disparado la llegada de estos paquetes de bajo valor que hasta ahora estaban exentos de aranceles, de modo que las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de envíos, un volumen que hace muy difícil controlar que cumplen la normativa europea y luchar contra el fraude. Solo en España, el país recibió 180 millones de estos envíos en 2024.

Cómo se calcula la tasa y qué paquetes quedan afectados

En la práctica, la UE aplicará un cargo de 3 euros por cada tipo de producto que venga en el paquete, de modo que si este contiene un pantalón y veinte camisetas, se cobrarán 6 euros, mientras que si incluye un pantalón, una camiseta y una gorra, el recargo será de 9 euros. La lógica no es el valor total del envío, sino la variedad de categorías que agrupa.

Además del comercio procedente de China, la norma afectará a todos los envíos desde países fuera de la UE, incluido el Reino Unido. No se trata, por tanto, de una medida exclusivamente dirigida al gigante asiático, aunque China concentra la mayor parte del tráfico de paquetes baratos que cruzan las aduanas comunitarias cada día.

Legalmente, quien debe pagar la tasa es el vendedor; sin embargo, en la práctica es posible que lo acabe pagando el consumidor. Quien tiene que declarar y abonar esa tasa ante la aduana es la plataforma o el vendedor extranjero, como Shein, Temu o AliExpress. Desde la organización de consumidores BEUC explican que estas plataformas podrían reflejarlo aumentando sus precios de venta, sin necesidad de especificar cuánto corresponde a la tasa, pero recuerdan que en todo caso están obligados a informar al consumidor del precio final de la compra antes de pagarla, de modo que no se encuentren con recargos sorpresa al recibir los paquetes.

En este sentido, advierten de que las empresas de mensajería o servicios de correos no pueden cobrar la tasa a los destinatarios de los paquetes. En el pasado, a raíz de otros cambios fiscales, se han dado casos en los que estas empresas enviaban una factura al consumidor si no lograban dar con el responsable del impuesto, algo que no está permitido, según explicó la responsable de Asuntos Internacionales del BEUC, Léa Auffret, quien subrayó que solo en casos «residuales» el consumidor será el responsable directo de la tasa.

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«Vamos a vigilar la situación.» Léa Auffret·Responsable de Asuntos Internacionales del BEUC

Una tasa temporal antes de la gran reforma aduanera de 2028

La tasa se aplicará de manera temporal, hasta el 1 de julio de 2028, cuando entrará en vigor la reforma más amplia de las aduanas de la UE, que acabará con la exención de derechos de aduana de la que se benefician los paquetes de menos de 150 euros desde los años ochenta y empezará a imponerles aranceles en función de su contenido.

La reforma fue aprobada en noviembre del año pasado, pero los Gobiernos de la UE no querían esperar tres años para atajar un problema que consideran urgente, por lo que en diciembre adoptaron esta tasa temporal. Varios Estados miembros, entre ellos Francia y Rumanía, ya habían aplicado tasas administrativas propias a nivel nacional. La nueva norma busca unificar ese mapa fragmentado.

El horizonte regulatorio no se detiene en julio. A la tasa de tres euros se sumará a partir del otoño una nueva «tasa de gestión» para todos los paquetes pedidos a países fuera de la UE y que lleguen directamente al consumidor. Su cuantía aún tiene que ser decidida por la Comisión Europea, que había sugerido inicialmente fijarla en 2 euros.

Las plataformas más expuestas a la nueva normativa ya han comenzado a reordenar su modelo logístico. Hasta ahora, el modelo de Temu y Shein se basaba en el envío directo desde China al consumidor, aprovechando la exención de los 150 euros. Con la nueva tasa, ese modelo pierde rentabilidad en productos de bajo precio. Por eso ambas plataformas ya están reestructurando sus operaciones: Temu ha firmado un acuerdo con DHL para reforzar su capacidad logística en Europa, con el objetivo de que para 2027 el 80% de sus productos vendidos en la región se distribuyan desde almacenes locales.

El impacto sobre los consumidores canarios no es menor. Las islas reciben habitualmente un volumen significativo de paquetes procedentes de plataformas asiáticas, atraídos por los precios más bajos que ofrecen estos portales frente al comercio local. Con la entrada en vigor de la tasa, quienes compren artículos de distintas categorías en un mismo pedido notarán el encarecimiento de forma más acusada que quienes realicen compras de un único tipo de producto.

La Comisión Europea ha detectado que millones de paquetes provenientes de China entraban con valores declarados falsos para evitar pagos. La nueva arquitectura aduanera, apoyada en el Reglamento (UE) 2026/382, busca cerrar esa brecha y garantizar que los productos que entran al mercado comunitario compitan en igualdad de condiciones con la producción local y europea.

Los consumidores que tengan pedidos en curso o prevean compras en plataformas extracomunitarias en los próximos días deben tener en cuenta que el cargo comenzó a aplicarse el 1 de julio. El precio final que aparezca en la pantalla antes de confirmar la compra debe reflejar ya el coste total, incluida la tasa, sin que sea posible añadir recargos posteriores por parte de las empresas de mensajería. Ante cualquier irregularidad, el organismo de referencia para los consumidores en España es la Agencia Española de Consumo, que vela por el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor en compras online.