Envasadora horizontal o vertical: cómo elegir según tu producto y el tipo de bolsa

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Si estás pensando en automatizar el envasado de tus productos, seguramente ya has comparado máquinas, velocidades y tamaños. Es fácil quedarse con esos números, pero antes necesitas responder otra pregunta: ¿cómo necesitas que llegue tu producto a manos del cliente? El tipo de bolsa, el llenado y tu ritmo de producción dicen más que una cifra de rendimiento.

Imagina que vendes frutos secos en una bolsa sencilla y preparas otra línea en envases que deben mantenerse de pie. Aunque el contenido sea parecido, quizá necesites dos soluciones distintas. La primera bolsa puede priorizar un coste contenido y una producción regular; la segunda quizá necesite un cierre que permita guardar parte del contenido para después.

Por eso, si buscas un doypack con cierre reutilizable, una bolsa con boquilla o un diseño especial, vale la pena estudiar una envasadora horizontal. Para producir bolsas tipo almohadilla con un alimento granulado, conviene que mires también las verticales. La diferencia no consiste simplemente en colocar la máquina de lado o de pie: cambia la forma en que se fabrica, se abre y se llena cada envase.

El envase te ayudará a elegir el sistema

En una línea horizontal, el envase avanza por estaciones hasta quedar lleno y sellado. Puedes fabricar la bolsa desde una bobina o utilizar bolsas preformadas. Con estas últimas, la máquina se ocupa de abrirlas, dosificar el contenido y cerrarlas. Si el cierre, la boquilla o la forma de la bolsa son parte de tu producto, comprueba si el equipo fabrica ese envase o si únicamente llena uno ya fabricado.

Piensa en un puré que venderás en una bolsa con tapón o en café que quieres ofrecer en un doypack con cierre. El diseño de la bolsa condiciona la maquinaria y la dosificación: pesadora para ciertos sólidos, tornillo para polvos o una solución adecuada a la viscosidad del líquido. Y conviene evitar otra confusión habitual: el flow pack que envuelve artículos individuales no es lo mismo que una línea horizontal dedicada al llenado de doypacks.

Cuando necesitas formar y llenar bolsas desde arriba

Si comercializas arroz, cereales, snacks o productos en polvo, probablemente te interese comparar las máquinas de envasado verticales. La película sale de una bobina, toma forma alrededor de un tubo y recibe el producto desde arriba. Luego, el equipo sella y corta la bolsa. Así puedes obtener formatos como almohadilla, fondo plano o determinadas bolsas de cuatro soldaduras, según la configuración elegida.

Si produces muchas unidades de un formato estable, te interesa que la formación, el llenado y el cierre se hagan en el mismo equipo. Aun así, no todos los productos se comportan igual al caer. Con piezas delicadas, revisa la altura de caída y la alimentación: algunas configuraciones ayudan a reducir golpes. El recorrido del producto importa tanto como el formato final.

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También importa cómo se dosifica. Un snack entero, una harina fina y una mezcla con trozos no piden exactamente el mismo tratamiento, aunque terminen en bolsas parecidas. Comprueba que el dosificador mantenga la cantidad prevista sin ensuciar la zona de sellado. Una bolsa bien formada pierde utilidad si el producto queda atrapado en el cierre o si el peso varía demasiado entre unidades.

La velocidad publicada no siempre es tu velocidad de producción

Verás fichas técnicas con distintas cifras de bolsas por minuto. Son una referencia, no una respuesta definitiva. La producción real depende del contenido, el tamaño del envase y las operaciones que rodean a la máquina. Un producto ligero y una mezcla de piezas grandes no se asientan igual; el tamaño de la bolsa también influye.

Si cambias varias veces al día de receta o de presentación, pregunta cuánto tiempo lleva ajustar el equipo y volver a producir con normalidad. Una demostración rápida no te servirá de mucho si después sufres paradas frecuentes. Lo que te interesa conocer es cuántos envases correctos obtendrás durante una jornada, contando cambios de bobina, limpieza, ajustes, controles y posibles rechazos.

Bobina o bolsa preformada: mira el coste completo

Cuando estudies una línea horizontal, tendrás otra decisión por delante. Fabricar las bolsas desde bobina suele abaratar el material por unidad en producciones largas, pero requiere más operaciones y espacio. Las bolsas preformadas facilitan diseños complejos, aunque su precio por unidad puede ser mayor. No compares únicamente el coste de compra de la máquina: calcula el material, los cambios de formato y el volumen que esperas fabricar.

Haz también sitio para la máquina sobre un plano real de tu instalación. Necesitas espacio para limpiar, reponer materiales, hacer mantenimiento y conectar los equipos de la línea. Si tu actividad exige controles de peso, detección de metales u otras verificaciones, considera cómo quedarán integrados. El ritmo de salida también debe coordinarse con el dosificador y los controles. Una línea bien dimensionada es aquella que tu equipo puede operar con seguridad y sin recorridos innecesarios.

Antes de invertir, prueba tu producto y tu bolsa

Llega el momento de comprobar todo lo anterior con muestras reales. Lleva al fabricante el producto tal como lo vas a vender y el material de envase previsto. Pide una prueba con tu peso objetivo, la bolsa final y una velocidad realista. Observa el llenado, las soldaduras, las posibles roturas y los cambios de formato. Si estrenas material de envase, revisa además cómo resiste la manipulación prevista. Ahí aparecerán detalles que una ficha comercial no puede resolver por ti.

También te conviene explicar qué esperas hacer dentro de uno o dos años. Quizá ahora produzcas pocas referencias, pero tengas previsto incorporar tamaños nuevos o ampliar turnos. Así podrás valorar la flexibilidad sin pagar por capacidad innecesaria. Pregunta qué accesorios admite, qué tareas de mantenimiento requiere y qué formación recibirá tu personal antes de empezar a trabajar con ella.

Al terminar la comparación, deberías saber qué máquina cuida tu producto, produce la bolsa que quieres vender y sostiene el ritmo que tu negocio necesita. Verifica esas tres cuestiones con pruebas y tendrás motivos para elegir entre el envasado horizontal y el vertical, más allá de la velocidad anunciada.