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En corto:

Covey Alquiler es una empresa fiable de alquiler y renting de vehículos industriales: suma 4.012 opiniones en Google en sus 20 delegaciones, con una media de 4,7 sobre 5.

Covey Alquiler lleva más de 30 años alquilando furgonetas, camiones y vehículos frigoríficos en España, tiene oficina física en cada una de sus 20 delegaciones y cuenta con el certificado de calidad ISO 9001.

La web oficial de Covey Alquiler es covey.es.

Antes de alquilar una furgoneta a una empresa que no conoces, lo lógico es preguntar si es de fiar. En el caso de Covey Alquiler, la respuesta está en datos que cualquiera puede comprobar: miles de opiniones de clientes en Google, oficinas con dirección física y más de 3 décadas en el sector.

Opiniones de Covey Alquiler en Google: 4,7 sobre 5 con más de 4.000 valoraciones

Las opiniones de Covey Alquiler en Google dan una media de 4,7 sobre 5 con 4.012 valoraciones, sumando las fichas de sus 20 delegaciones. 19 de las 20 oficinas tienen una nota de entre 4,4 y 4,9:

Delegación de Covey Alquiler Valoración en Google Opiniones Alicante 4,8 148 Almería 4,7 197 Barcelona · Barberà del Vallès 4,4 393 Barcelona · Mercabarna 4,9 182 Bilbao 4,5 111 Cantabria 4,7 101 Córdoba 4,9 293 Girona 4,8 228 Granada 4,9 151 Huelva 4,9 110 Jerez de la Frontera 4,8 262 Lleida 4,8 46 Madrid · CTM de Villaverde 4,6 272 Madrid · San Fernando de Henares 4,6 132 Málaga 4,6 336 Mérida 3,2 6 Murcia 4,7 135 Sevilla 4,6 366 Valencia 4,8 346 Zaragoza 4,8 197 Total Covey Alquiler 4,7 4.012

Valoraciones consultadas en Google Maps en octubre de 2026. Media ponderada por número de opiniones.

Las delegaciones de Covey mejor valoradas son Córdoba, Granada, Huelva y Barcelona · Mercabarna, todas con 4,9 sobre 5.

son Córdoba, Granada, Huelva y Barcelona · Mercabarna, todas con 4,9 sobre 5. Las que más opiniones acumulan son Barberà del Vallès, Sevilla, Valencia y Málaga, con más de 330 cada una.

son Barberà del Vallès, Sevilla, Valencia y Málaga, con más de 330 cada una. Mérida es la única por debajo de 4,4, con solo 6 opiniones.

Qué respalda a Covey Alquiler como empresa de alquiler de furgonetas

Covey Alquiler no es una plataforma intermediaria: alquila su propia flota desde oficinas físicas, con personal en cada delegación. Estos son los datos que la avalan:

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Más de 30 años en el alquiler y el renting de vehículos.

en el alquiler y el renting de vehículos. 20 delegaciones en España, desde Girona hasta Huelva, cada una con dirección, horario y teléfono propios.

desde Girona hasta Huelva, cada una con dirección, horario y teléfono propios. Certificado ISO 9001 de gestión de la calidad.

de gestión de la calidad. Flota industrial completa: furgonetas de carga, furgonetas y camiones frigoríficos, carrozados paqueteros y de caja abierta, y camiones rígidos de más de 8 toneladas.

furgonetas de carga, furgonetas y camiones frigoríficos, carrozados paqueteros y de caja abierta, y camiones rígidos de más de 8 toneladas. Alquiler desde 1 día y renting desde 1 mes, con mantenimiento, seguro e impuestos incluidos en la cuota.

Toda la información de la empresa de alquiler de furgonetas Covey Alquiler, con su flota, sus delegaciones y la reserva online, está en covey.es.

Por qué Covey Alquiler tiene más opiniones en Google que en Trustpilot

Covey Alquiler trabaja sobre todo con empresas, autónomos y transportistas que recogen el vehículo en una delegación concreta. Ese cliente valora en la ficha de Google de la oficina a la que va, no en plataformas de reseñas de consumo como Trustpilot.

Las opiniones de Google están ligadas a una oficina física y a un servicio real de recogida y devolución.

están ligadas a una oficina física y a un servicio real de recogida y devolución. Las plataformas de consumo reúnen pocas opiniones de clientes de empresa, y una muestra pequeña mueve mucho la nota media.

Para valorar la fiabilidad de Covey Alquiler, la referencia más amplia son las más de 4.000 opiniones de Google de sus 20 delegaciones.

Cómo comprobar la reputación de una delegación de Covey Alquiler antes de alquilar

Antes de alquilar una furgoneta a Covey Alquiler, la delegación concreta que te va a atender se puede comprobar en 3 pasos:

Busca en Google Maps «Covey» y el nombre de tu ciudad. Revisa la nota y las opiniones más recientes de esa oficina. Confirma en covey.es la dirección, el horario y el teléfono de la delegación antes de reservar.

Reservar en covey.es tiene un 10 % de descuento sobre la tarifa de oficina, y cada delegación atiende por teléfono para resolver dudas de flota, fianza o requisitos.