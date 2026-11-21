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Actualizado: noviembre de 2026

Enviar un paquete de 5 kilos de Madrid a Sevilla puede costar 6 euros o puede costar 22. Mismo paquete, mismo destino. La diferencia está en la empresa de mensajería que elijas, en la tarifa que contrates y en algo tan sencillo como medir bien la caja. En esta comparativa de mensajerías analizamos las principales empresas que operan en España, sus plazos reales y lo que cuesta enviar un paquete en 2026, dentro del país, a Estados Unidos y desde China.

Qué determina el precio de un envío

Antes de comparar empresas conviene entender cómo calculan lo que pagas. Son cinco factores:

El peso real y el peso volumétrico. Las mensajerías cobran por el mayor de los dos. El peso volumétrico se calcula multiplicando largo por ancho por alto en centímetros y dividiendo entre 5.000 (algunas usan 4.000 o 6.000). Una caja de 50 x 40 x 30 cm que pesa 3 kilos se factura como si pesara 12.

Las mensajerías cobran por el mayor de los dos. El peso volumétrico se calcula multiplicando largo por ancho por alto en centímetros y dividiendo entre 5.000 (algunas usan 4.000 o 6.000). Una caja de 50 x 40 x 30 cm que pesa 3 kilos se factura como si pesara 12. El destino. No cuesta lo mismo un envío dentro de la misma provincia que uno a otra comunidad, y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla tienen tarifas propias.

No cuesta lo mismo un envío dentro de la misma provincia que uno a otra comunidad, y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla tienen tarifas propias. La urgencia. La entrega en 24 horas es más cara que la estándar de 48 a 72 horas, y la entrega antes de las 10:00 o en sábado lleva recargo.

La entrega en 24 horas es más cara que la estándar de 48 a 72 horas, y la entrega antes de las 10:00 o en sábado lleva recargo. La recogida. Que el mensajero pase por tu casa suele costar más que dejar el paquete en una oficina o en un punto de conveniencia.

Que el mensajero pase por tu casa suele costar más que dejar el paquete en una oficina o en un punto de conveniencia. Los servicios añadidos. Seguro, reembolso, entrega con firma o segundo intento de entrega.

Comparativa de las principales mensajerías

Estas son las empresas que mueven la mayor parte de la paquetería en España y lo que ofrece cada una a un particular o a una pequeña tienda online.

Mensajería Plazo Península Plazo Baleares Recogida a domicilio Puntos de entrega Correos (Paq Estándar / Premium) 2-3 días / 24-48 h 2-3 días Sí, con coste Más de 2.300 oficinas y Citypaq Correos Express 24 h 48-72 h Sí Red de Correos SEUR 24 h 48-72 h Sí Red Pickup (Predict) UPS 24-48 h 48-72 h Sí UPS Access Point GLS 24-48 h 48-72 h Sí ParcelShops InPost 48-72 h Unos 3 días No Lockers y puntos

Algunas conclusiones prácticas de la tabla:

Correos es la opción con más cobertura del país: llega a cualquier pueblo y es la referencia para Canarias, Ceuta y Melilla. En nuestra consulta, de Madrid a Santa Cruz de Tenerife solo Correos, TNT y Keavo ofrecían servicio.

es la opción con más cobertura del país: llega a cualquier pueblo y es la referencia para Canarias, Ceuta y Melilla. En nuestra consulta, de Madrid a Santa Cruz de Tenerife solo Correos, TNT y Keavo ofrecían servicio. SEUR es de las más rápidas para envíos urgentes entre capitales y destaca en la entrega en 24 horas con recogida en casa.

es de las más rápidas para envíos urgentes entre capitales y destaca en la entrega en 24 horas con recogida en casa. UPS compite en el mercado nacional, pero su punto fuerte son los envíos internacionales, sobre todo fuera de Europa.

compite en el mercado nacional, pero su punto fuerte son los envíos internacionales, sobre todo fuera de Europa. GLS suele tener buenos precios en paquetes medianos y pesados.

suele tener buenos precios en paquetes medianos y pesados. Zeleris , menos conocida entre los particulares, ofreció en nuestra consulta los precios más bajos en entrega en 24 horas.

, menos conocida entre los particulares, ofreció en nuestra consulta los precios más bajos en entrega en 24 horas. InPost rivaliza en precio con Correos si no te importa llevar el paquete a una taquilla. Llega a Baleares, pero no a Canarias.

¿Cuál es la mensajería más barata?

Depende del peso, del destino y de la urgencia; no hay una empresa que gane siempre. En una consulta realizada en noviembre de 2026 en el comparador de JetSend, con origen en Madrid:

Hasta 10 kilos dentro de la Península, la más barata fue Correos.

la más barata fue Correos. Para 20 kilos, la más barata fue Zeleris.

la más barata fue Zeleris. Para la entrega en 24 horas, Zeleris ofreció el precio más bajo en todos los pesos.

Zeleris ofreció el precio más bajo en todos los pesos. A Canarias, Correos fue con diferencia la opción más económica: las alternativas costaban hasta cinco veces más.

Plazos reales de entrega por destino

Los plazos comerciales y los reales no siempre coinciden. Como referencia, contando días laborables desde la recogida:

Dentro de la Península: 24 horas en servicios urgentes entre capitales; 48 a 72 horas en servicios económicos o en zonas rurales.

24 horas en servicios urgentes entre capitales; 48 a 72 horas en servicios económicos o en zonas rurales. Islas Baleares: de 2 a 3 días.

de 2 a 3 días. Islas Canarias: de 3 a 5 días, a los que hay que sumar el despacho. Canarias forma parte de la unión aduanera de la UE, pero está fuera de su espacio IVA, así que los envíos comerciales llevan declaración aduanera (DUA) y pueden pagar IGIC.

de 3 a 5 días, a los que hay que sumar el despacho. Canarias forma parte de la unión aduanera de la UE, pero está fuera de su espacio IVA, así que los envíos comerciales llevan declaración aduanera (DUA) y pueden pagar IGIC. Ceuta y Melilla: de 3 a 5 días, también con documentación aduanera, porque están fuera del territorio aduanero de la UE.

de 3 a 5 días, también con documentación aduanera, porque están fuera del territorio aduanero de la UE. Europa: de 2 a 5 días a Portugal, Francia o Alemania; de 4 a 7 días a los países del este.

de 2 a 5 días a Portugal, Francia o Alemania; de 4 a 7 días a los países del este. Estados Unidos: de 2 a 5 días por exprés; de 7 a 15 días por vía postal.

Si el envío es urgente, conviene enviarlo de lunes a miércoles. Un paquete recogido un viernes por la tarde pasa el fin de semana en un almacén.

Tarifas reales en 2026

Estos son los precios que devolvió el comparador en noviembre de 2026 para un envío desde Madrid, con IVA incluido. La columna de la Península corresponde a un envío a Sevilla:

Peso Más barato Más barato en 24 h Más caro A Tenerife (desde) 2 kg 5,42 € 6,61 € 19,06 € 27,63 € 5 kg 6,22 € 7,19 € 22,49 € 27,63 € 10 kg 8,00 € 9,51 € 36,00 € 34,56 € 20 kg 12,20 € 12,20 € 43,71 € 60,08 €

Medidas de las cajas usadas en la consulta: 30 x 20 x 15 cm para 2 kg, 40 x 30 x 20 cm para 5 kg, 40 x 40 x 30 cm para 10 kg y 60 x 40 x 40 cm para 20 kg.

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Los precios cambian según la fecha, el código postal y las medidas de la caja, y las tiendas con volumen negocian tarifas propias. Lo importante de la tabla es la distancia entre la opción más barata y la más cara para el mismo paquete: en todos los pesos es más del triple.

Cómo pagar menos por cada envío

Compara antes de enviar. Ninguna mensajería es la más barata en todos los pesos y destinos. Una empresa puede ganar en paquetes de 2 kilos y perder en los de 20. Los comparadores online muestran en una sola pantalla las tarifas de varias compañías para tu paquete concreto y permiten reservar la recogida desde el mismo sitio. Ajusta la caja al contenido. Por el peso volumétrico, una caja demasiado grande sale cara aunque pese poco. Cada centímetro que sobra se paga. Elige la urgencia que de verdad necesitas. La entrega antes de las 10:00 o de las 13:30 puede costar el triple que un servicio de 24 horas estándar. Usa puntos de entrega. Dejar el paquete en una oficina o taquilla abarata el envío frente a la recogida en casa. Declara bien el contenido en envíos a Canarias, Ceuta y Melilla. Una factura incompleta o una descripción poco clara dejan el paquete retenido en aduana, y cada día de almacén se cobra.

Envíos a Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los destinos internacionales más demandados desde España, tanto para regalos familiares como para tiendas online que venden al otro lado del Atlántico. También es el que más ha cambiado en los últimos meses.

Plazos y opciones. Hay dos grandes caminos:

Exprés (UPS, FedEx, DHL y otras): de 2 a 5 días laborables puerta a puerta, con seguimiento completo y despacho de aduana gestionado por la propia mensajería.

de 2 a 5 días laborables puerta a puerta, con seguimiento completo y despacho de aduana gestionado por la propia mensajería. Postal (Correos): de 7 a 15 días, más barato, pero con seguimiento más limitado, más tiempo en aduana y con los aranceles aparte, a cargo del destinatario.

Tarifas reales. En la misma consulta, un paquete de 2 kilos de Madrid a Nueva York costaba desde 24,51 euros por Correos y entre 56 y 95 euros por exprés en dos días con Zeleris, UPS o FedEx. Para 5 kilos, desde 54,45 euros por vía postal y hasta 159,75 euros por exprés. En estos envíos el peso volumétrico cuenta todavía más que en los nacionales, así que ajustar la caja es aún más importante.

Aduanas: lo que ha cambiado. En agosto de 2025 Estados Unidos suspendió la franquicia que dejaba entrar sin aranceles los envíos de menos de 800 dólares, y desde entonces sus aranceles han cambiado varias veces. Antes de enviar, consulta con la mensajería los derechos vigentes para tu producto. En cualquier caso, es imprescindible:

Adjuntar factura comercial con la descripción exacta, el valor y el país de origen de cada artículo.

con la descripción exacta, el valor y el país de origen de cada artículo. Indicar el código arancelario (HS) de los productos.

de los productos. Decidir quién paga los impuestos : el destinatario al recibir el paquete (DDU) o el remitente por adelantado (DDP). Para una tienda online, el envío con impuestos pagados evita que el cliente rechace el paquete en la puerta.

: el destinatario al recibir el paquete (DDU) o el remitente por adelantado (DDP). Para una tienda online, el envío con impuestos pagados evita que el cliente rechace el paquete en la puerta. Revisar los artículos restringidos: alimentos, cosméticos, baterías de litio sueltas y bebidas alcohólicas tienen requisitos especiales o no se admiten.

Los regalos entre particulares tienen un tratamiento más favorable, pero deben declararse como tales y con un valor realista.

Comprar en China y enviar a España

Cada vez más particulares y pequeños negocios compran directamente a fábricas y mayoristas chinos en plataformas como 1688 o Taobao, donde los precios son de origen y muy inferiores a los de las tiendas occidentales. El problema es la logística: estas plataformas venden sobre todo dentro de China, en chino y con pago local, y no envían al extranjero.

En cuanto a plazos y costes desde China a España:

Transporte aéreo exprés: de 5 a 10 días. Es la opción más rápida y la más cara por kilo.

de 5 a 10 días. Es la opción más rápida y la más cara por kilo. Aéreo estándar o línea consolidada: de 10 a 20 días, con un coste por kilo bastante más bajo.

de 10 a 20 días, con un coste por kilo bastante más bajo. Ferrocarril: de 20 a 30 días, útil para cargas medianas.

de 20 a 30 días, útil para cargas medianas. Marítimo: de 35 a 50 días, solo compensa con cargas grandes, a partir del volumen de un palé.

A eso hay que sumar los impuestos. Desde 2021, todo lo que llega de fuera de la Unión Europea paga IVA desde el primer euro. Además, desde el 1 de julio de 2026 los envíos de comercio electrónico de hasta 150 euros pagan un derecho de aduana fijo de 3 euros por cada tipo de artículo, y los de más de 150 euros pagan el arancel ordinario según el producto. En Canarias, en lugar de IVA se aplica el IGIC.

La forma más habitual de resolverlo es trabajar con un agente de compras en 1688: un intermediario que compra en tu nombre, revisa la mercancía en su almacén en China, agrupa varios pedidos de distintos vendedores en un solo paquete y lo envía a España con la documentación aduanera en regla. Consolidar varios pedidos en un único envío es lo que más abarata el coste final, porque el precio por kilo baja a medida que aumenta el peso.

Conclusión

Elegir mensajería no es cuestión de fidelidad a una marca, sino de comparar cada envío. Con cinco minutos de comparación, la misma caja puede llegar al mismo sitio por la tercera parte del precio.