Formación tecnológica y empleo: cómo reconvertirse y qué exige la normativa europea de IA

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El mercado laboral tecnológico sigue abriendo oportunidades para perfiles que hasta hace pocos años no tenían relación directa con la programación. En 2026, la reconversión profesional hacia áreas como desarrollo de software, ciberseguridad o inteligencia artificial es una opción para trabajadores que buscan nuevas competencias.

El cambio, sin embargo, exige algo más que aprender a utilizar una herramienta. Las empresas necesitan profesionales capaces de entender procesos digitales, trabajar con datos y utilizar sistemas de IA con criterio. Al mismo tiempo, la normativa europea está introduciendo nuevas obligaciones relacionadas con el conocimiento y uso responsable de estas tecnologías.

Empezar por programación

La programación sigue siendo una de las puertas de entrada más habituales al sector tecnológico. No es imprescindible comenzar con conocimientos avanzados. Lo importante es adquirir una base que permita comprender cómo funcionan las aplicaciones, los lenguajes de programación y las herramientas utilizadas en el desarrollo de software.

Para una persona que parte desde cero, un master inteligencia artificial puede servir como itinerario intensivo y orientado a la práctica. La formación basada en proyectos permite trabajar sobre problemas similares a los que aparecen en un entorno profesional.

El objetivo no debería ser aprender un lenguaje de memoria. Es más útil entender conceptos como estructuras de datos, control de versiones, bases de datos, APIs y desarrollo web. A partir de esa base resulta más sencillo especializarse.

Ciberseguridad como alternativa

La ciberseguridad es otra vía de reconversión profesional. Las empresas dependen cada vez más de sistemas conectados, servicios en la nube y aplicaciones digitales. Esa dependencia también aumenta la necesidad de proteger redes, dispositivos, cuentas y datos.

Una formación específica en ciberseguridad puede abordar áreas como redes, sistemas operativos, análisis de vulnerabilidades, seguridad web y respuesta ante incidentes. Un curso ciberseguridad también puede servir para conocer qué conocimientos técnicos exige el trabajo diario antes de decidir una especialización.

En este campo, la formación continua tiene especial importancia. Las amenazas cambian y las herramientas utilizadas por los equipos de seguridad también. Por ello, la actualización profesional forma parte del propio trabajo.

El avance de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha añadido otra posibilidad de especialización. El perfil profesional relacionado con IA no se limita a desarrollar modelos. También existen funciones vinculadas al análisis de datos, integración de herramientas, automatización de procesos y evaluación de resultados.

Para alguien que ya cuenta con conocimientos tecnológicos, un curso ia puede ser una forma de añadir competencias relacionadas con modelos de aprendizaje automático, herramientas generativas y aplicaciones empresariales de la IA.

La formación también debe abordar los límites de estas tecnologías. Saber utilizar una herramienta no implica que sus resultados sean correctos. Es necesario comprobar información, identificar errores y conocer los riesgos relacionados con los datos y la privacidad.

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Qué cambia para las empresas

El Reglamento europeo de IA introduce obligaciones específicas sobre la alfabetización en inteligencia artificial. El artículo 4 establece que los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA deben tomar medidas para desarrollar la alfabetización en IA de sus empleados y de otras personas que utilicen estos sistemas en su nombre. La obligación tiene en cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia, la formación y el contexto de uso.

El reglamento ia no significa que todas las empresas deban impartir exactamente el mismo curso ni que tengan que garantizar un nivel concreto de conocimientos para cada trabajador. La norma exige adoptar medidas para apoyar el desarrollo de estas capacidades.

La obligación de alfabetización en IA comenzó a aplicarse el 2 de febrero de 2025. Desde agosto de 2026 las autoridades nacionales de vigilancia del mercado pueden supervisar y hacer cumplir estas disposiciones. Por tanto, las empresas que utilizan sistemas de IA ya deberían haber empezado a analizar qué conocimientos necesitan sus trabajadores.

Formación adaptada al puesto

La formación no tiene por qué ser igual para toda la plantilla. Una persona que utiliza una herramienta de IA para redactar documentos tiene necesidades distintas de un desarrollador que integra un modelo en una aplicación.

La normativa europea pide tener en cuenta precisamente el contexto en el que se utiliza la IA. Una empresa puede necesitar formación básica para determinados departamentos y conocimientos técnicos más profundos para los empleados que desarrollan, supervisan o integran sistemas.

Este enfoque también puede ayudar a las empresas a evitar una formación meramente formal. El objetivo es que los trabajadores entiendan las posibilidades y los riesgos de las herramientas que utilizan.

Reconversión con un objetivo concreto

Cambiar de profesión hacia tecnología requiere definir primero el puesto que se quiere alcanzar. Programación, ciberseguridad e inteligencia artificial tienen perfiles y requisitos diferentes.

También conviene revisar las competencias que ya se poseen. Una persona procedente de administración puede aprovechar su conocimiento de procesos empresariales. Alguien con experiencia en soporte técnico puede tener una transición más directa hacia sistemas o seguridad. Un profesional del análisis puede encontrar conexiones con datos e inteligencia artificial.

Algunas escuelas de formación tecnológica, como 4Geeks Academy, han desarrollado itinerarios orientados a este tipo de transición profesional. La entidad, fundada en 2015, cuenta con campus en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga y también ofrece programas online en directo. Su metodología se basa en proyectos, mentoría sin límite de horas y acompañamiento hasta la primera contratación.

El siguiente paso

>Antes de matricularse en una formación tecnológica, conviene elegir un objetivo profesional concreto y comprobar qué conocimientos solicita actualmente ese tipo de puesto. Después, se puede comparar el punto de partida con esas competencias y establecer un itinerario de aprendizaje.

En paralelo, las personas que ya trabajan con inteligencia artificial pueden revisar qué sistemas utiliza su empresa, qué riesgos presentan y qué conocimientos necesita cada equipo. Para las empresas, ese análisis es también una forma práctica de prepararse para las obligaciones de alfabetización en IA que ya están siendo supervisadas en 2026.