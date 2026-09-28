Becas y ayudas que pueden solicitar los estudiantes canarios: dónde buscarlas y qué tener en cuenta

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Todos sabemos que estudiar una carrera universitaria, un ciclo de Formación Profesional o un posgrado implica una importante inversión económica. Y para los jóvenes y profesionales que residen en el archipiélago canario, este esfuerzo suma una variable más: la insularidad y la distancia geográfica. Porque, bien sea por la necesidad de trasladarse entre islas o de viajar a la Península, el coste de la formación suele incrementarse de forma considerable.

Afortunadamente, en la actualidad, existe un amplio abanico de becas y ayudas al estudio pensadas específicamente para compensar la insularidad y garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones. Acompáñanos a descubrir cuáles son y todo lo que necesitas saber para planificar tu próximo curso académico y no dejar pasar ninguna convocatoria.

Becas generales de estudio

Las becas generales cubren los principales costes de la formación, como la matrícula, el material escolar, la residencia y la renta familiar. Ahora bien, para un estudiante canario, las convocatorias se estructuran en tres niveles administrativos:

Becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEC): son las becas de carácter general más importantes del sistema educativo español. Estas cubren estudios postobligatorios (Bachillerato, FP, Grados y Másteres oficiales) e incluyen cuantías fijas vinculadas a la renta, a la residencia y a la excelencia académica, además de una cuantía variable y la exención del pago de la matrícula universitaria.

son las más importantes del sistema educativo español. Estas cubren estudios postobligatorios (Bachillerato, FP, Grados y Másteres oficiales) e incluyen cuantías fijas vinculadas a la renta, a la residencia y a la excelencia académica, además de una cuantía variable y la exención del pago de la matrícula universitaria. Becas del Gobierno de Canarias: convocadas por la Consejería de Educación y Universidades, actúan de forma complementaria o subsidiaria a las becas MEC . Están dirigidas a estudiantes universitarios y de enseñanzas superiores. En caso de que un alumno no cumpla algún requisito técnico de la convocatoria estatal pero sí los criterios autonómicos, esta ayuda garantiza la cobertura del coste de la matrícula y fija asignaciones según el umbral de renta.

convocadas por la Consejería de Educación y Universidades, actúan de forma . Están dirigidas a estudiantes universitarios y de enseñanzas superiores. En caso de que un alumno no cumpla algún requisito técnico de la convocatoria estatal pero sí los criterios autonómicos, esta ayuda garantiza la cobertura del coste de la matrícula y fija asignaciones según el umbral de renta. Becas de los Cabildos Insulares: cada isla publica anualmente sus propias ayudas al estudio. Su objetivo es apoyar a los estudiantes empadronados en su territorio, ofreciendo cuantías directas para estudios universitarios, artísticos o de formación profesional, tanto si se cursan en la propia isla como si exigen desplazamiento.

Ayudas de movilidad e insularidad

Puesto que la lejanía y la doble insularidad son factores que encarecen el día a día del estudiante canario, la administración autonómica y los organismos locales cuentan con programas de movilidad específicos para paliar esta situación:

Ayudas al desplazamiento del Gobierno de Canarias

Se trata de subvenciones destinadas a estudiantes de Grado y Máster matriculados en centros públicos que deban desplazarse fuera de su isla de residencia habitual (ya sea a otra isla del archipiélago o al resto del territorio nacional). Estas asignaciones económicas buscan sufragar el coste de los billetes de avión o barco durante el curso académico.

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Complementos para movilidad nacional e internacional (Erasmus+ y SICUE)

Para quienes deciden realizar un intercambio académico mediante el programa europeo Erasmus+ o el sistema nacional SICUE, tanto la Consejería como varios Cabildos Insulares ofrecen bolsas de viaje adicionales. Estas se suman a la asignación europea o estatal estándar, facilitando la estancia en destinos con un alto coste de vida.

Becas de excelencia, mérito y talento académico

Para aquellos alumnos con un rendimiento académico sobresaliente, además existen alternativas que premian el esfuerzo y la dedicación como, por ejemplo:

Premios extraordinarios de fin de carrera y bachillerato: otorgados tanto por la Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como por el Gobierno autonómico, conllevan gratificaciones económicas o exenciones de tasas en estudios posteriores.

otorgados tanto por la Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como por el Gobierno autonómico, conllevan gratificaciones económicas o exenciones de tasas en estudios posteriores. Becas de fundaciones y entidades privadas: organizaciones como la Fundación «la Caixa», la Fundación Mapfre Canarias o las Becas Santander ofrecen programas de posgrado y doctorado dirigidos a estudiantes con expedientes brillantes. Dichas convocatorias suelen cubrir la totalidad de la matrícula e incluir asignaciones mensuales para la manutención en centros de alto prestigio.

Becas por ramas de conocimiento y modalidades de estudio

Como si fuera poco, las oportunidades de financiación también se adaptan a la disciplina seleccionada y al formato educativo:

Estudios online y a distancia: quienes cursan sus grados o másteres en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o en universidades virtuales autorizadas pueden solicitar la beca MEC y las becas de los Cabildos . Aunque estas no otorgan la cuantía ligada al cambio de residencia presencial, sí cubren el importe de los créditos matriculados y componentes asociadas a la renta.

quienes cursan sus grados o másteres en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o en universidades virtuales autorizadas pueden solicitar la . Aunque estas no otorgan la cuantía ligada al cambio de residencia presencial, sí cubren el importe de los créditos matriculados y componentes asociadas a la renta. Salud y Ciencias: los alumnos de Medicina, Enfermería o Biotecnología pueden acceder a becas de colaboración en departamentos universitarios , financiadas por el Ministerio, para iniciarse en tareas de investigación en laboratorios y centros sanitarios.

los alumnos de Medicina, Enfermería o Biotecnología pueden acceder a , financiadas por el Ministerio, para iniciarse en tareas de investigación en laboratorios y centros sanitarios. Turismo y Hostelería: siendo el turismo un pilar fundamental de la economía canaria, diversas patronales hoteleras y centros especializados convocan becas formativas prácticas , garantizando así ayudas al estudio y la inserción laboral directa.

siendo el turismo un pilar fundamental de la economía canaria, diversas patronales hoteleras y centros especializados convocan , garantizando así ayudas al estudio y la inserción laboral directa. Artes y Humanidades: los estudiantes del Conservatorio Superior de Música o de las Escuelas de Arte y Superior de Diseño disponen de ayudas para enseñanzas artísticas superiores, equiparadas en muchos aspectos a las convocatorias universitarias en materia de transporte y material especializado.

Dónde buscar y consultar las convocatorias

Para evitar perder fechas clave, se recomienda, sobre todo, revisar periódicamente portales oficiales de referencia, tales como:

Sede Electrónica del Ministerio de Educación: es el canal oficial para tramitar la beca general estatal.

es el canal oficial para tramitar la beca general estatal. Portal de Becas del Gobierno de Canarias: espacio donde la Consejería publica las convocatorias de desplazamiento, las ayudas universitarias y las becas complementarias.

espacio donde la Consejería publica las convocatorias de desplazamiento, las ayudas universitarias y las becas complementarias. Sedes electrónicas de los Cabildos Insulares: cada isla gestiona su propia plataforma web donde publica las bases y plazos de sus ayudas al estudio.

cada isla gestiona su propia plataforma web donde publica las bases y plazos de sus ayudas al estudio. Portales de las universidades públicas (ULL y ULPGC): sus gabinetes de acción social gestionan las becas de reasignación de tasas, comedores y ayudas de emergencia social para situaciones sobrevenidas.

sus gabinetes de acción social gestionan las becas de reasignación de tasas, comedores y ayudas de emergencia social para situaciones sobrevenidas. Buscadores y agregadores de becas y ayudas: portales web gratuitos que centralizan la información de cientos de convocatorias vigentes a nivel nacional para facilitar a los estudiantes la búsqueda de apoyo financiero.

¿Qué tener en cuenta antes de solicitar una beca?

Como podrás suponer, presentar una solicitud de forma correcta requiere atención a ciertos detalles técnicos a fin de evitar requerimientos de subsanación o denegaciones:

Atención a las incompatibilidades: por regla general, la beca MEC es compatible con las ayudas al transporte del Gobierno de Canarias y de los Cabildos . Sin embargo, generalmente no es posible percibir dos becas destinadas al mismo concepto (por ejemplo, el pago de la matrícula) de dos administraciones autonómicas o locales distintas.

por regla general, la . Sin embargo, generalmente no es posible percibir dos becas destinadas al mismo concepto (por ejemplo, el pago de la matrícula) de dos administraciones autonómicas o locales distintas. El calendario de solicitudes: el plazo de la beca MEC se abre habitualmente en primavera (entre marzo y mayo) para el curso siguiente, mientras que las becas del Gobierno de Canarias y de los Cabildos suelen tramitarse durante los meses de verano y el inicio del otoño.

el plazo de la beca MEC se abre habitualmente en primavera (entre marzo y mayo) para el curso siguiente, mientras que las becas del Gobierno de Canarias y de los Cabildos suelen tramitarse durante los meses de verano y el inicio del otoño. Acreditar la residencia administrativa: para acceder a los beneficios por insularidad, es necesario contar con un certificado de empadronamiento histórico en algún municipio canario con la antigüedad mínima que exija cada convocatoria. Esta, habitualmente, es de entre 1 y 2 años.

para acceder a los beneficios por insularidad, es necesario contar con un en algún municipio canario con la antigüedad mínima que exija cada convocatoria. Esta, habitualmente, es de entre 1 y 2 años. Gestión de la identificación digital: prácticamente el 100% de las solicitudes deben presentarse telemáticamente. De allí que, contar con un Certificado Digital activo o acceso al sistema Cl@ve sea un requisito indispensable, pues permite agilizar la firma y el registro de la documentación.

Pero lo más importante es revisar con detenimiento los requisitos académicos y los umbrales de renta contemplados en cada boletín oficial, ya que esto te permitirá estructurar correctamente tu solicitud, asegurando los recursos necesarios para completar tu formación superior.