Grupo México introduce transportación autónoma en sus operaciones mineras en Estados Unidos

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Grupo México, mediante su filial ASARCO, incorpora camiones de acarreo autónomos a su operación en Arizona, con resultados positivos para la seguridad del personal, la productividad y la reducción de emisiones.

La autonomía de las flotas de acarreo es un elemento de la transformación de la industria minera global, un camino que ya han tomado varias de las compañías más grandes del sector a nivel internacional. Grupo México se sumó a esta tendencia, a mediados de 2025, con la introducción de 11 camiones CAT794, con una capacidad de 320 toneladas cortas, en las actividades de la mina Ray, en Arizona.

La incorporación de un sistema de transporte autónomo (AHS, por las siglas en inglés de autonomous haulage system) en las operaciones de la mina Ray es resultado de un proyecto desarrollado en colaboración con Caterpillar. Ray fue una de las primeras minas en Estados Unidos en utilizar esta tecnología (Caterpillar MineStar), que permite que desde una estación de control remota, un operador pueda realizar la carga y descarga del material.

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Al tratarse de un sistema integral, la tecnología AHS permite coordinar una flota de vehículos autónomos dentro de una zona de operación definida y asegurar que se realicen las operaciones de carga y descarga con alta precisión, con la ayuda de software, sensores avanzados, dispositivos electrónicos, unidades de geolocalización y una red de comunicación inalámbrica, entre otros componentes.

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La innovación tecnológica reduce riesgos para los operadores mineros

El sistema reduce la exposición física del personal en las zonas de mayor actividad de la maquinaria pesada dentro de la mina, así como su participación en una de las partes de la operación en las que pueden llegar a ocurrir accidentes como colisiones y percances por irregularidades en el terreno. Los operadores ejecutan las tareas de carga y descarga a la distancia, como parte de los protocolos de seguridad que acompañan este tipo de tecnología en la industria minera.

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Además de los beneficios para la seguridad ocupacional, el cambio incide en la eficiencia de la operación y en la reducción de emisiones. Esto gracias al funcionamiento continuo — los vehículos pueden operar las 24 horas de los siete días— y la optimización de las rutas,que a su vez inciden en un mejor aprovechamiento del combustible. El nuevo sistema funciona de forma complementaria con la maquinaria convencional que ya utilizaba la mina, sin alterar el resto de la operación.

Grupo México proporciona capacitación técnica para la minería del futuro

La incorporación de la tecnología de transporte autónomo abrió un frente de formación para el personal de ASARCO. Los operadores reciben capacitación en sistemas autónomos, mantenimiento especializado y manejo de plataformas digitales, en línea con una tendencia que fabricantes como Komatsu describen para el sector: los técnicos de servicio evolucionan hacia especialistas en soluciones digitales, combinando conocimientos mecánicos con análisis de datos y manejo de nuevas herramientas tecnológicas.En un sector donde la adopción de nuevas tecnologías se ha vuelto un factor central de competitividad, el caso de Grupo México en Ray ilustra cómo la utilización de vehículos autónomos se traduce en mejoras concretas de seguridad ocupacional, eficiencia operativa y oportunidades de desarrollo para el personal.

Grupo México adquirió ASARCO a finales de la década de 1990.