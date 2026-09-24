Tecnologías de trazabilidad: el impacto de las marcadoras industriales

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Hasta finales de la década de 1990, principios de los años 2000, pocos eran los que se interesaban en el tema de la trazabilidad industrial, pero brotes como el de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las «vacas locas», obligaron a los gobiernos e instituciones a replantearse el asunto del control en la cadena alimentaria. Así, lo que antes se consideraba un simple requisito de control de inventario o un trámite administrativo secundario, pasó a convertirse en un pilar fundamental de la transparencia empresarial, la seguridad en la cadena de suministro y la confianza del consumidor.

Normas internacionales como la ISO 9001:2000 integraron formalmente el concepto dentro de los sistemas de gestión de calidad industrial e, incluso, la Unión Europea promulgó el Reglamento (CE) n.º 178/2002, que estableció la trazabilidad obligatoria para todas las empresas de alimentos y piensos. Esto se hizo con la intención de poder rastrear cada componente o producto final desde su origen hasta las manos del cliente.

Pero garantizar este nivel de control en entornos de producción exigentes solo es posible con la tecnología de identificación física; es decir, con soluciones avanzadas como las marcadoras industriales Couth , las cuales actúan como una especie de puente entre la pieza física y el registro digital que asegura la calidad y la autenticidad en cada etapa del proceso, como veremos a continuación.

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El punto de partida de la cadena de datos

Hoy en día es muy común hablar de la transformación digital, de la nube y de los grandes volúmenes de datos, pero olvidamos que toda esa información virtual necesita estar anclada en el mundo real. Y ese punto de partida físico de la cadena de datos son precisamente las marcadoras industriales. Porque sin un código indeleble grabado directamente sobre la superficie de un elemento, los datos almacenados en los servidores pierden su conexión con la realidad operativa.

Es ese grabado de números de lote, fechas de caducidad, números de serie individuales, códigos de barras o matrices de datos (como el código DataMatrix) que imprimen de forma unívoca las marcadoras lo que se transforma en la huella digital imborrable de un producto o componente. Una marcación le acompaña durante todo su ciclo de vida, permitiendo que cualquier lector óptico o sistema de visión artificial identifique la pieza en cuestión de milisegundos, ya sea en la línea de montaje, durante el proceso de distribución o años después en una revisión de mantenimiento.

Principales tecnologías de codificación y marcado industrial que existen en el mercado

Ahora bien, dentro de una planta de fabricación pueden encontrarse diversas alternativas de codificación según la naturaleza del soporte, la velocidad de la línea y las exigencias del entorno de trabajo. Estas son:

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MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −8,37% 4.304 $/oz Plata −6,43% 64,14 $/oz Petróleo Brent +15,92% 106,84 $/bbl EUR / USD −2,61% 1,1377 EUR / GBP +0,60% 0,8607

Inyección de tinta continua (CIJ): ideal para imprimir sobre envases flexibles, vidrio o plásticos a altas velocidades mediante microgotas de tinta.

ideal para imprimir sobre envases flexibles, vidrio o plásticos a altas velocidades mediante microgotas de tinta. Marcado y grabado láser: soluciones permanentes de última generación que no requieren consumibles, ofreciendo un marcaje extremadamente rápido, limpio y duradero sobre metales, cerámicas y polímeros sintéticos.

soluciones permanentes de última generación que no requieren consumibles, ofreciendo un marcaje extremadamente rápido, limpio y duradero sobre metales, cerámicas y polímeros sintéticos. Tecnologías de transferencia térmica: utilizadas habitualmente para el etiquetado de embalajes secundarios y películas plásticas que requieren una alta resolución visual.

Marcadoras industriales Couth

En España, por ejemplo, son muy conocidas las marcadoras industriales de Couth, una compañía fundada en 1954 que fabrica soluciones de marcado y trazabilidad industrial que , combinan el grabado permanente directo sobre piezas (Direct Part Marking o DPM) con el desarrollo de sistemas de visión artificial inteligente.

Ellos producen maquinaria a medida que se puede integrar directamente en las líneas de producción, que graban de forma permanente números de serie, logotipos, códigos de barras, textos y fechas en todo tipo de piezas y materiales. De hecho, en su catálogo se pueden encontrar tres tecnologías clave de grabado industrial:

Marcado por micropercusión: utiliza un punzón que impacta la superficie del material mediante puntos para crear un grabado de alta legibilidad, perfecto para piezas metálicas o plásticos duros sometidos a ambientes severos.

utiliza un punzón que impacta la superficie del material mediante puntos para crear un grabado de alta legibilidad, perfecto para piezas metálicas o plásticos duros sometidos a ambientes severos. Marcado por rayado: emplea un punzón de diamante o carburo de tungsteno para realizar incisiones continuas y finas en metales y componentes donde el nivel de ruido en planta es un factor crítico.

emplea un punzón de diamante o carburo de tungsteno para realizar incisiones continuas y finas en metales y componentes donde el nivel de ruido en planta es un factor crítico. Marcado y grabado láser: maquinaria de última generación diseñada para lograr un marcaje rápido, limpio, de alta definición y duradero sobre una inmensa variedad de materiales mediante tecnología láser.

Automatización, seguridad y gestión de crisis

Como podrás suponer, la automatización del proceso de marcado aporta un valor directo que trasciende el simple etiquetado. Porque al integrar la codificación directamente en las líneas robotizadas, se elimina de raíz el error humano derivado de la introducción manual de datos o del etiquetado incorrecto de piezas.

Asimismo, la marcación física indeleble desempeña un papel destacado en la protección de una marca, pues dificulta la aparición de falsificaciones y frena la entrada de mercancías en mercados paralelos no autorizados, ya que cada componente cuenta con una identidad única e inalterable.

Por si fuera poco, en situaciones críticas, como alertas sanitarias o fallos estructurales en componentes automotrices, esta tecnología permite agilizar los procesos de retirada selectiva de productos defectuosos (recall), acotando el problema a un lote o número de serie concreto sin necesidad de paralizar toda la cadena ni retirar unidades sanas, lo que ahorra costes millonarios y preserva la reputación de la firma.

Integración con sistemas ERP y el futuro de la planta inteligente

Pero el verdadero potencial de las marcadoras industriales se despliega cuando estas se conectan de forma bidireccional con los sistemas de gestión integral (ERP) y los softwares de control en planta (MES). ¿Por qué? Porque esta integración transforma una marcadora en un nodo inteligente capaz de recibir órdenes de fabricación en tiempo real, grabar la información exacta y devolver una confirmación de lectura mediante sistemas de visión artificial.

De manera que disponer de una trazabilidad digitalizada y en tiempo real no es solo una medida de control de calidad; es sinónimo directo de competitividad, eficiencia y rentabilidad empresarial. Esa es la razón por la que las plantas que blindan su trazabilidad pueden garantizar operaciones más fluidas, transparentes y preparadas para los desafíos de la Industria 4.0.