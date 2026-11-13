Ictus, párkinson y caídas: la fisioterapia que ayuda a los mayores a conservar su autonomía

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Cuesta más levantarse de la silla, se camina con menos seguridad, aparece el miedo a caerse. Con la edad, o tras una enfermedad neurológica, la pérdida de movilidad suele avanzar de forma silenciosa hasta que limita las tareas más básicas del día a día. En PALESTRA Fisioterapia, clínica del centro de Málaga dirigida por el fisioterapeuta César Santos, llevan más de diez años trabajando con personas mayores y pacientes con movilidad reducida con un objetivo claro: que la edad o el diagnóstico no decidan por ellos.

Después de un ictus, cuanto antes mejor

La fisioterapia neurológica se dirige a personas con alteraciones del sistema nervioso que afectan al movimiento, al equilibrio o a la coordinación. Entre los casos más habituales están las secuelas de un ictus, como la hemiplejia, la espasticidad o las alteraciones de la marcha, pero también la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la ELA, las neuropatías periféricas o los traumatismos craneoencefálicos.

En el caso del ictus, la recomendación es empezar lo antes posible, siempre con la autorización del equipo médico, ya que los primeros meses son un periodo especialmente importante para la recuperación. Aun así, la fisioterapia sigue aportando mejoras funcionales en fases posteriores. En las enfermedades neurodegenerativas, aunque no cura la enfermedad, ayuda a conservar la movilidad y la independencia y a reducir el dolor y la rigidez. La clínica colabora además con la asociación de ELA de Andalucía.

Cada tratamiento de fisioterapia neurológica en Málaga comienza con una valoración completa de fuerza, tono muscular, equilibrio, marcha y autonomía, a partir de la cual se fijan objetivos concretos: caminar con más seguridad, pasar de la cama a la silla sin ayuda o recuperar el uso de un brazo.

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Romper el círculo de la inactividad

En las personas mayores, la pérdida de fuerza, el miedo a caerse y la falta de actividad forman un círculo que se retroalimenta: cuanto menos se mueve una persona, más capacidades pierde. La fisioterapia geriátrica en Málaga que ofrece PALESTRA busca romper ese círculo con ejercicio adaptado, progresivo y supervisado por fisioterapeutas colegiados.

El centro trabaja casos de artrosis, osteoporosis, sarcopenia, fracturas, prótesis de cadera o rodilla, caídas recurrentes o pérdida de forma física tras un ingreso hospitalario. Y nunca es tarde: el cuerpo sigue respondiendo al entrenamiento de fuerza adaptado también a partir de los 80 años, siempre que se empiece con una valoración y se progrese de forma controlada.

Tres formatos que se complementan

PALESTRA ofrece tres formas de trabajar que pueden combinarse según la evolución de cada persona: sesiones individuales en la clínica, un programa de readaptación grupal para mayores de 60 años guiado por fisioterapeutas y un servicio de fisioterapia a domicilio para quienes tienen dificultad para desplazarse o se recuperan de una caída. Una persona puede empezar en casa tras una fractura, continuar en la clínica y, finalmente, incorporarse al grupo para mantener lo conseguido.

La familia también tiene un papel importante. El equipo enseña a familiares y cuidadores a ayudar en las transferencias y a acompañar los ejercicios en casa, algo que multiplica el efecto del tratamiento. Para las familias de Sevilla, el mismo enfoque de atención en casa está disponible a través del servicio de fisioterapeuta a domicilio en Sevilla.

La clínica se encuentra en la calle Zamarrilla, 4, en Málaga Centro, y atiende de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00. Las sesiones duran aproximadamente 50 minutos, y las citas pueden solicitarse en el 951 91 34 01.