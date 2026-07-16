La AEMET activa el aviso amarillo por calor en Canarias y el Gobierno declara prealerta oficial

Aviso amarillo AEMET y prealerta del Gobierno canario: el archipiélago afronta hoy uno de los días más calurosos del verano

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LO ESENCIAL La AEMET activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria. El Gobierno canario declara prealerta oficial en Gran Canaria y Fuerteventura. Se esperan hasta 35 grados en las cumbres y medianías del sur. La cuenca de Tirajana podría superar puntualmente los 36 grados. La calima ligera acompañará al episodio en las zonas altas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este jueves 16 de julio el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, con máximas previstas de 35 grados en las medianías y en zonas bajas del sureste de la isla, quedando excluidas las zonas costeras. Al aviso meteorológico se le suma una decisión de mayor alcance institucional: la prealerta oficial declarada por el Gobierno de Canarias a través de su Dirección General de Emergencias, activada a las 11:00 horas de este mismo jueves en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Se trata del primer aviso amarillo por calor extremo del verano en el archipiélago tras la subida sostenida de temperaturas registrada durante los últimos días.

La combinación de aviso meteorológico técnico + prealerta autonómica dibuja un escenario de vigilancia reforzada que las autoridades canarias mantendrán activo durante toda la jornada. Y anticipa un patrón similar en próximas jornadas del verano, especialmente si la tendencia térmica documentada por la AEMET durante las últimas semanas se prolonga como se está pronosticando en los principales modelos meteorológicos europeos. Este es el detalle del aviso, las zonas afectadas y las recomendaciones oficiales para la ciudadanía canaria durante las próximas horas.

Zonas afectadas por el aviso amarillo de la AEMET y por la prealerta oficial

El aviso amarillo activado por la AEMET afecta específicamente a las cumbres y a las vertientes este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria. Estará vigente hasta las 19:00 horas de este mismo jueves 16 de julio y responde al pronóstico de máximas de 35 grados concentradas principalmente en las medianías y, en menor medida, en las zonas bajas del sureste de la isla. Las zonas costeras del norte quedan expresamente excluidas del aviso porque la brisa marina y la protección de los alisios reducen el efecto térmico. Por ahora no hay más avisos anunciados para otras islas del archipiélago, aunque las autoridades sanitarias y de emergencia mantienen la vigilancia extendida sobre el conjunto del territorio insular.

La prealerta oficial declarada por el Gobierno de Canarias tiene un alcance ligeramente distinto. La Dirección General de Emergencias ha activado la prealerta por temperaturas máximas en las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria y en la mitad sur de Fuerteventura. La medida se ha adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), teniendo en cuenta la información facilitada por la AEMET y por otras fuentes técnicas disponibles.

Se esperan temperaturas en progresivo ascenso durante la jornada, con la posibilidad de que se alcancen los 35 grados en las cumbres y medianías de la mitad sur de Gran Canaria y de que se superen puntualmente los 36 grados en la cuenca de Tirajana y otros barrancos orientados al sur. Es la zona canaria más expuesta al efecto de estas subidas térmicas por su orientación, su altitud y la falta de ventilación natural característica del interior grancanario.

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El Gobierno de Canarias ha activado la prealerta por temperaturas máximas en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, con especial atención a la cuenca de Tirajana en Gran Canaria y a la mitad sur de Fuerteventura, donde los termómetros pueden superar puntualmente los treinta y seis grados.

Calima, noches tropicales y recomendaciones oficiales de la AEMET

El episodio no llega solo con calor extremo. La AEMET ha confirmado también la presencia de calima ligera en las zonas altas del archipiélago durante esta jornada, un fenómeno que puede intensificar la sensación térmica y afectar especialmente a personas con problemas respiratorios previos. Además, uno de los aspectos más delicados de este episodio son las noches tropicales que se esperan en las zonas más afectadas: en las áreas de mayor exposición en Gran Canaria y Fuerteventura, las temperaturas mínimas nocturnas no bajarán previsiblemente de los 24-28 grados, dificultando el descanso reparador y aumentando el riesgo de deshidratación acumulada durante varias jornadas consecutivas.

En Las Palmas de Gran Canaria, las mínimas rondarán los 23-27 grados según los datos actualizados de la AEMET.

Ante esta situación, las autoridades canarias y las principales instituciones sanitarias recuerdan una serie de recomendaciones oficiales especialmente importantes durante episodios de aviso amarillo y prealerta oficial por calor. La primera es mantener una hidratación constante y suficiente, bebiendo agua cada dos horas incluso sin sensación de sed, especialmente entre personas mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas previas.

La segunda es evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 18:00 horas, con especial precaución en actividades al aire libre como ejercicio físico, trabajos manuales prolongados o esfuerzos deportivos. La tercera es mantener las viviendas ventiladas y frescas mediante persianas bajadas durante las horas centrales del día y ventilación cruzada nocturna cuando sea posible. La cuarta es prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas o con dificultad para regular su temperatura corporal, así como a los grupos vulnerables en general durante toda la jornada.

La AEMET prevé un ligero descenso térmico a partir del viernes 17 de julio, aunque el descenso no será uniforme y todavía se mantendrán temperaturas elevadas en determinados puntos del archipiélago, especialmente en las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura. Para emergencias urgentes o cualquier situación de riesgo, el teléfono de atención sigue siendo el 112 Canarias. La colaboración ciudadana en el cumplimiento de las recomendaciones oficiales es fundamental para minimizar los efectos sanitarios y sociales de este primer episodio de aviso amarillo y prealerta oficial del verano de 2026 en el archipiélago canario.