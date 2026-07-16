Golpe de calor con calima: la AEMET avisa que se superarán los 34 grados en Canarias

AEMET alerta de temperaturas extremas acompañadas de calima ligera en altura. Las noches tropicales impiden la recuperación térmica, con mínimas entre 26 y 28 grados.

Termómetro marcando temperaturas extremas durante un episodio de calor en Canarias con cielos despejados.

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LO ESENCIAL 34 grados en medianías de Gran Canaria según la AEMET. Calima ligera en altura acompañará el episodio de calor. Noches entre 26 y 28 grados en zonas afectadas impedirán el descanso. Descenso a partir del viernes con la llegada de una vaguada atlántica.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una nueva alerta para Canarias ante la llegada inminente de un episodio que combinará altas temperaturas y presencia de calima. A partir del miércoles 15 de julio, el archipiélago entrará en una fase de calor acompañada de polvo en suspensión procedente del norte de África, fenómeno que se prolongará durante los días posteriores y afectará principalmente a las zonas altas y las medianías de las islas.

Según la AEMET, el polvo llegará en capas altas de la atmósfera, lo que significa que el cielo adquirirá un aspecto turbio pero sin provocar de entrada una reducción drástica de visibilidad en las zonas costeras. La agencia estatal describe el episodio como un fenómeno de calima ligera, en lugar de una entrada intensa de polvo sahariano que afecte de forma generalizada a toda la superficie del archipiélago.

El ascenso térmico será simultáneo a la llegada del polvo. Gran Canaria será la isla más afectada, con máximas locales de hasta 34 grados en las medianías del sudeste, sur y oeste. Otras islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura también registrarán temperaturas elevadas, aunque con valores más moderados en las costas expuestas a los alisios. El calor se concentrará especialmente en zonas de interior y medianías, mientras que los litorales del norte mantendrán una temperatura más suavizada.

Evolución de la calima en los próximos días según la AEMET

La AEMET mantiene publicada su predicción hasta el domingo 19 de julio, aunque la precisión sobre el polvo disminuye conforme avanzan los días. Inicialmente, el polvo se ubicará principalmente en altitud, afectando de forma más significativa a las vertientes orientadas al sur y al este. Durante el jueves y el viernes, la presencia de polvo podría continuar, aunque con menor intensidad que el primer día de entrada.

A partir del sábado, la evolución de la calima será más incierta. La AEMET advierte que la predicción puede variar en función del desplazamiento de la masa de aire procedente del norte de África y de los cambios en el patrón del viento. Las zonas afectadas y la duración exacta del episodio deberán revisarse en las actualizaciones diarias de la agencia. Durante el fin de semana, se espera un tiempo más estable con predominio de los alisios y escasas precipitaciones, aunque la situación de calima permanecerá como variable a seguir.

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Recomendaciones de AEMET y medidas de prevención para la ciudadanía

Ante este episodio combinado de calor y polvo, la población debe extremar la prevención, especialmente las personas mayores, menores, pacientes crónicos y trabajadores al aire libre.

Durante las noches, el calor será particularmente intenso en las áreas más afectadas, con mínimas que apenas bajarán de los 25-27 grados en puntos de Gran Canaria, lo que dificultará el descanso y la recuperación térmica nocturna del cuerpo humano.

Las personas con patologías respiratorias de base como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) deben considerar especialmente mantenerse en espacios interiores durante las horas de mayor concentración de polvo.

Este plan coordina la respuesta de los organismos implicados ante episodios de altas temperaturas y permite una activación ágil de medidas de protección si la situación lo requiere.

Para seguir la evolución en tiempo real del episodio y recibir actualizaciones de los avisos, la población puede consultar el portal oficial de la AEMET en aemet.es, donde se publican las predicciones más recientes y el estado de los avisos meteorológicos. Las próximas 48 horas serán críticas para confirmar la intensidad final del episodio y las islas más afectadas. Se recomienda revisar diariamente las actualizaciones de la agencia, especialmente si se pertenece a alguno de los colectivos más vulnerables ante el calor y la calima combinados.