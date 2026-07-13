Vuelve el calor a Canarias: la AEMET prevé una subida de las temperaturas que superarán los 34 grados

Semana caliente en Canarias: la AEMET pronostica un ascenso térmico que rozará los 34 grados el fin de semana

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LO ESENCIAL La estabilidad meteorológica se mantiene en Canarias este martes. Las temperaturas subirán de forma sostenida durante la semana. Se esperan valores superiores a los 34 grados el fin de semana. El viento del nordeste soplará flojo a moderado. Habrá mar de fondo del norte con olas de un metro.

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Canarias según la AEMET afronta este martes una jornada meteorológicamente estable, con pocas nubes que tenderán a reducirse conforme avance el día y sin probabilidad de precipitaciones significativas en el archipiélago. Pero la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un ascenso térmico sostenido durante toda la semana que llevará los termómetros a superar los 34 grados en muchos puntos del archipiélago el próximo fin de semana. Un dato que confirma la llegada del primer episodio cálido significativo del verano tras el paréntesis de estabilidad templada de los últimos días.

El viento soplará durante la jornada del martes con componente nordeste y una intensidad flojo a moderada, ganando fuerza en las cumbres más altas de La Palma y Tenerife. En la costa, la AEMET prevé mar de fondo del norte con olas en torno a un metro de altura, algo más pronunciadas en los canales entre islas, un dato marítimo que conviene tener presente para las actividades náuticas y el baño en playas del norte del archipiélago.

El tiempo en Canarias este martes, isla por isla de la AEMET

La previsión por islas de Canarias muestra un escenario meteorológico muy similar en todo el archipiélago, con matices concretos según la orientación de cada isla y su relieve. En El Hierro, se esperan intervalos nubosos más visibles a primeras y últimas horas del día, con temperaturas que en Valverde oscilarán entre los 15 y los 22 grados. En La Palma, se prevén nubes de tipo bajo dispersas con baja probabilidad de lluvia. Santa Cruz de la Palma marcará valores entre los 19 y los 25 grados según la AEMET.

En La Gomera, la presencia de nubes será muy escasa, a lo sumo con nubosidad de evolución creciendo por el sur de la isla durante las horas centrales del día. San Sebastián de La Gomera marcará entre 20 y 27 grados, sin viento significativo.

En Tenerife, se esperan nubes dispersas a primeras y últimas horas por el norte de la isla, con vientos más intensos en la cumbre central. Santa Cruz de Tenerife registrará valores entre los 20 y los 29 grados, en el rango más alto del archipiélago junto a Gran Canaria. En Gran Canaria, se verán nubes bajas en el norte y nordeste; en el resto de la isla, cielos despejados. Las Palmas de Gran Canaria marcará entre los 21 y los 26 grados, con la particularidad de que las temperaturas subirán todavía más el miércoles.

En Fuerteventura, las nubes bajas por el norte y el oeste se disiparán rápidamente durante la mañana. Puerto del Rosario marcará entre los 20 y los 27 grados. En Lanzarote, jornada de pocas nubes que tenderán a desaparecer con el paso de las horas. Arrecife marcará entre los 21 y los 27 grados. Y en La Graciosa, las nubes iniciales darán paso rápidamente a cielos despejados, con poco viento en general, buena mar y temperaturas similares a las del resto de las islas orientales.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un ascenso térmico sostenido durante los próximos días en Canarias, con temperaturas que superarán los treinta y cuatro grados en muchos puntos del archipiélago durante el próximo fin de semana.

La subida de temperaturas para el fin de semana

El dato meteorológico más destacado de esta previsión es la subida sostenida de las temperaturas a lo largo de la semana. La AEMET anticipa que los termómetros subirán progresivamente día tras día hasta alcanzar valores que en el fin de semana superarán los 34 grados en muchos puntos del archipiélago, especialmente en las medianías, las zonas de interior y las capitales. Es la primera subida térmica significativa tras el paréntesis de estabilidad templada que se había instalado en el archipiélago desde el pasado fin de semana.

El calor llegará empujado por una masa de aire cálido continental africana y por la propia dinámica veraniega del alisio, que en las próximas jornadas alternará periodos de mayor y menor intensidad.

Ante el ascenso térmico previsto según la AEMET, las autoridades canarias recuerdan las consignas habituales de precaución ante episodios cálidos. La hidratación constante es especialmente importante para grupos vulnerables como personas mayores, niños pequeños, embarazadas o personas con patologías crónicas previas. La protección solar con factor 50 en exposiciones prolongadas al aire libre resulta imprescindible incluso en los momentos en los que la nubosidad parezca amortiguar la intensidad de la radiación.

Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas, especialmente durante los días más cálidos del fin de semana. Conviene también prestar atención a los servicios que prestan las personas mayores, quienes viven solas o quienes no disponen de sistemas de refrigeración adecuados en su domicilio, y consultar diariamente la previsión de temperaturas actualizada, ya que en episodios cálidos las variaciones diarias pueden ser significativas.

En materia marítima según la AEMET, el mar de fondo del norte con olas de en torno a un metro se mantendrá durante toda la semana, con posible incremento del oleaje en los canales entre islas más expuestos. Se recomienda precaución al baño en playas del norte y noroeste del archipiélago y consultar previamente el estado del mar antes de cualquier actividad náutica. Para emergencias, el teléfono de atención sigue siendo el 112.