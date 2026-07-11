La AEMET avisa: probabilidad de lluvias en Canarias y olas de dos metros con gran «descenso térmico»

Domingo con nubes, lloviznas y viento del nordeste en Canarias: la previsión completa isla por isla de la AEMET

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LO ESENCIAL La AEMET pronostica cielos con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas occidentales. Las lloviznas se concentrarán en la madrugada del domingo y en zonas de interior durante el día. Las temperaturas experimentan pocos cambios o ligeros descensos en todo el archipiélago. El mar comienza a agitarse por la noche con mar de fondo del noroeste y olas de hasta dos metros de altura. Santa Cruz de Tenerife sigue liderando el termómetro con máximas previstas en torno a los 28 grados.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Canarias afronta este domingo una jornada de transición meteorológica en Canarias con intervalos nubosos generalizados, baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas occidentales durante la madrugada y en zonas de interior durante el día, y un cambio destacado en el estado del mar a partir de las horas nocturnas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en todo el archipiélago y un viento entre flojo y moderado del nordeste, con brisas en las costas del sur y oeste.

El dato más destacado del pronóstico es que, durante la noche del domingo, comenzará a llegar al archipiélago un mar de fondo procedente del noroeste con olas de hasta dos metros de altura. Un cambio marítimo que afectará especialmente a las costas norte y noroeste del archipiélago y que conviene tener en cuenta para las actividades náuticas y de baño en zonas expuestas.

Previsión por islas para este domingo de la AEMET

Tenerife

En las cumbres centrales según la AEMET, cielos poco nubosos. En el resto de la isla, predominio de intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso en las costas a partir de la mañana. No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Santa Cruz de Tenerife marcará valores entre los 22 y los 28 grados. El viento soplará flojo a moderado del norte, con brisas en las costas del oeste y viento moderado del oeste en las cumbres centrales.

Gran Canaria

Intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso a partir de la mañana. Baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y en zonas de interior durante la madrugada. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos, especialmente en medianías del norte. Las Palmas de Gran Canaria marcará valores entre los 21 y los 25 grados. El viento será flojo a moderado del nordeste, más intenso en las vertientes sudeste y noroeste, con brisas en las costas del suroeste.

La Palma

Intervalos nubosos generalizados, con tendencia a nuboso durante el día en zonas de interior y a poco nuboso a últimas horas. No se descartan lloviznas en el norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Santa Cruz de la Palma marcará valores entre los 20 y los 22 grados. Viento flojo a moderado del nordeste, con brisas en las costas del oeste.

La Gomera

Nuboso en el norte e intervalos en el resto de la isla, con tendencia a poco nuboso a partir de las horas centrales del día. Baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y en zonas de interior durante la madrugada. San Sebastián de La Gomera marcará valores entre los 22 y los 25 grados. Viento flojo a moderado del nordeste, con brisas en las costas del sur.

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El Hierro

Predominio de intervalos nubosos generalizados. Baja probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante el día. Valverde marcará las temperaturas más bajas del archipiélago, entre los 16 y los 20 grados. Viento flojo a moderado del nordeste, con brisas en las costas del sur.

Lanzarote

Intervalos nubosos generalizados que tenderán a poco nuboso o despejado a partir de la mañana. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos de las máximas. Arrecife marcará valores entre los 20 y los 27 grados. Viento flojo a moderado del componente norte.

Fuerteventura

Intervalos nubosos generalizados según la AEMET que tenderán a poco nuboso o despejado a partir de la mañana. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos de las máximas. Puerto del Rosario marcará valores entre los 20 y los 25 grados. Viento flojo a moderado del componente norte.

Durante la noche del domingo según la AEMET comenzará a afectar al archipiélago canario un mar de fondo procedente del noroeste con olas de hasta dos metros de altura, con especial incidencia en las costas norte y noroeste de las islas.

El sector marítimo según la AEMET será uno de los aspectos destacados de la jornada. La AEMET prevé viento del norte o nordeste con fuerza 3 o 4, con posibilidad de que arrecie puntualmente en zonas específicas de las islas más montañosas. Habrá marejadilla o marejada en las costas del archipiélago y, a partir de la noche, empezará a afectar el mar de fondo del noroeste con olas de hasta dos metros de altura. Un escenario marítimo a tener en cuenta para actividades náuticas, baño en playas del norte y noroeste y navegación deportiva.

Para una jornada de transición como esta, las autoridades y la AEMET recomiendan las consignas habituales: precaución en el baño en playas expuestas al norte y noroeste a partir de la noche, atención al índice ultravioleta pese a los cielos nubosos, hidratación constante y consulta previa del estado del mar antes de cualquier actividad náutica. Para emergencias, el teléfono de atención sigue siendo el 1-1-2.