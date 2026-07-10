El fenómeno único de Canarias: se llama «lluvia horizontal» y solo se produce en unos pocos rincones del mundo

La "lluvia horizontal" de Canarias que casi nadie conoce y ha vuelto a viralizarse en redes: así funciona este raro fenómeno atmosférico

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LO ESENCIAL La "lluvia horizontal" es un fenómeno atmosférico único de zonas costeras con relieve, humedad marina y bosques de niebla constante. En Canarias se produce sobre todo en las medianías norte de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. La laurisilva canaria capta el agua directamente de las nubes bajas que quedan atrapadas por el alisio. Un solo árbol adulto puede recolectar hasta 500 litros de agua al día únicamente a partir de la niebla. Este mecanismo es clave para el ciclo hidrológico de las islas y para la supervivencia de la biodiversidad canaria.

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Hay un fenómeno atmosférico de Canarias que, cada vez que aparece en las redes sociales, deja perplejo a quien lo ve por primera vez. Se llama «lluvia horizontal», es real, está científicamente documentado y solo se produce en unos pocos rincones muy concretos del planeta. Uno de esos rincones es Canarias, donde ocurre con frecuencia en las medianías norte de las islas más montañosas. La particularidad es tan chocante como cierta: llueve sin que caiga una sola gota del cielo, y la vegetación se «bebe» el agua directamente del aire.

El fenómeno vuelve cada cierto tiempo a viralizarse en TikTok e Instagram gracias a los planos aéreos de Anaga en Tenerife, Garajonay en La Gomera, Los Tilos en La Palma o el bosque frontera de El Hierro, donde el espectáculo de las nubes bajas rozando literalmente las copas de los árboles y depositando su humedad sobre la vegetación deja imágenes tan poéticas como cinematográficas. Detrás hay una explicación científica precisa que combina meteorología, geografía y biología, y que sitúa al archipiélago entre los territorios con uno de los mecanismos hídricos naturales más singulares de todo el continente europeo.

Qué es exactamente la «lluvia horizontal» en Canarias

La lluvia horizontal, también llamada por los científicos precipitación oculta o captación de niebla, es un fenómeno atmosférico en el que las gotas microscópicas de agua contenidas en las nubes bajas y en la niebla se depositan directamente sobre las hojas y ramas de los árboles cuando las masas de aire cargadas de humedad chocan con la vegetación. En vez de precipitar desde arriba como una lluvia convencional, el agua se acumula literalmente al contacto entre el aire húmedo y la superficie vegetal.

El proceso se puede resumir en cuatro pasos que se repiten a diario en las medianías del norte canario:

El alisio del nordeste arrastra masas de aire cargadas de humedad desde el océano Atlántico hasta el archipiélago de Canarias.

arrastra masas de aire cargadas de humedad desde el océano Atlántico hasta el archipiélago de Canarias. Al chocar con el relieve de las islas, el aire asciende, se enfría y forma nubes bajas (estratocúmulos) que se estabilizan a una altitud concreta gracias a la inversión térmica.

que se estabilizan a una altitud concreta gracias a la inversión térmica. Cuando esas nubes bajas atraviesan bosques de laurisilva, brezos o pinares, la vegetación actúa como una gigantesca esponja que captura las gotas microscópicas.

que captura las gotas microscópicas. El agua captada se acumula en las hojas, gotea al suelo y se incorpora al ciclo hidrológico local, alimentando manantiales, acuíferos y suelos.

Un mecanismo hídrico clave para la vida en Canarias

El impacto de la lluvia horizontal sobre el ciclo hidrológico del archipiélago de Canarias es enorme. Los estudios de climatología insular calculan que un solo árbol adulto de laurisilva puede captar hasta 500 litros de agua al día únicamente a partir de la humedad ambiental. Multiplicado por miles de árboles a lo largo de las cadenas de medianías, el volumen total de agua que se incorpora al suelo por esta vía es cuantitativamente significativo y explica en gran parte por qué las vertientes norte de las islas más montañosas son verdes y biodiversas, mientras que las vertientes sur presentan paisajes mucho más áridos.

Esta es una de las razones por las que los bosques de laurisilva de La Gomera, Tenerife y La Palma están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: son verdaderos «fósiles vivos» de la vegetación que cubría gran parte de la cuenca mediterránea hace millones de años y que solo ha sobrevivido en muy pocos lugares del planeta gracias precisamente a este mecanismo de captación de niebla en Canarias.

Dónde se puede observar en Canarias

El fenómeno se puede observar de manera especialmente clara en varios enclaves del archipiélago, todos ellos convertidos ya en destinos turísticos naturalistas:

Parque Rural de Anaga (Tenerife) : en los senderos que atraviesan los bosques de laurisilva del macizo. Especialmente visible en primeras horas de la mañana.

: en los senderos que atraviesan los bosques de laurisilva del macizo. Especialmente visible en primeras horas de la mañana. Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) : la mayor extensión continua de laurisilva del archipiélago y uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno.

: la mayor extensión continua de laurisilva del archipiélago y uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno. Bosque de Los Tilos y Cubo de la Galga (La Palma) : laurisilva conservada casi intacta, con visitas guiadas y miradores.

: laurisilva conservada casi intacta, con visitas guiadas y miradores. Bosque de la Llanía y frontera (El Hierro): uno de los ecosistemas de laurisilva más singulares por su localización cercana al mítico Árbol Garoé, símbolo hídrico ancestral de la isla.

La lluvia horizontal no es un fenómeno exclusivo de Canarias. También se documenta en Madeira, las Azores, ciertos bosques de niebla de América Central y del Sur, algunas zonas costeras de California y Chile, y ecosistemas puntuales de Nueva Zelanda. Sin embargo, en todos esos lugares se produce en condiciones muy específicas, con la combinación necesaria de humedad marina constante, relieve elevado y bosques de niebla adaptados. El archipiélago canario es uno de los pocos territorios del mundo donde este mecanismo se puede observar con regularidad prácticamente todo el año.

La cultura popular de Canarias conocía este fenómeno mucho antes de que la ciencia moderna lo documentara. En El Hierro existía un árbol legendario, el Garoé, considerado sagrado por los bimbaches (aborígenes de la isla) porque de sus hojas destilaba constantemente agua. Los primeros cronistas europeos que llegaron al archipiélago de Canarias quedaron perplejos con este árbol milagroso.

En realidad, el Garoé no era un árbol mágico, sino un enorme til (Ocotea foetens) de laurisilva expuesto a una posición topográfica idónea para captar la humedad del alisio de manera continua. Es probablemente el ejemplo histórico más famoso de lluvia horizontal en el archipiélago canario y una prueba de que la observación ancestral de la naturaleza puede llegar a explicaciones acertadas mucho antes que la ciencia formal.