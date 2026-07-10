Estos son los productos de Canarias que triunfan en la península y que muchos ya no pueden vivir sin ellos

Canarias exporta sabor: los productos del archipiélago que están conquistando la Península y buena parte de Europa

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LO ESENCIAL Los productos canarios viven un momento dulce en el mercado peninsular y ganan presencia en tiendas gourmet, supermercados y restaurantes. El queso majorero, protegido con Denominación de Origen desde 1996, lidera el ranking de exportaciones agroalimentarias del archipiélago. El mojo canario, el gofio y las papas arrugadas se han convertido en imprescindibles de la nueva cocina de autor española. Los vinos canarios de origen volcánico son cada vez más valorados por críticos internacionales y ya se distribuyen en decenas de países. El plátano de Canarias con Indicación Geográfica Protegida sigue siendo uno de los principales embajadores del archipiélago en el mundo.

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Los productos de Canarias están viviendo su mejor momento en décadas en el mercado peninsular. Del queso majorero al mojo picón, pasando por el gofio, las papas arrugadas, el plátano de Canarias o los vinos volcánicos, la despensa del archipiélago se ha instalado cómodamente en tiendas gourmet, supermercados de proximidad, restaurantes de autor y hasta en los grandes distribuidores europeos. Un fenómeno que combina la calidad amparada por Denominaciones de Origen protegidas, la creciente reputación internacional de la cocina española y el interés global por productos con identidad territorial.

A esta lista hay que sumar las bebidas y marcas populares canarias a las que los turistas se enganchan durante sus vacaciones y buscan luego desesperadamente en la Península: el refresco Clipper en sus icónicos sabores de fresa y manzana, el Nestea mango-piña tan característico del archipiélago, las galletas Tirma y las inconfundibles Ambrosías, la cerveza Dorada de Tenerife y la Tropical de Gran Canaria, además de dulces como el bienmesabe o la miel de palma. Productos cotidianos en cualquier casa canaria que han generado un culto silencioso pero muy real entre visitantes peninsulares y europeos.

Estos son los productos canarios que más están triunfando fuera del archipiélago este 2026 y que ya se han convertido en imprescindibles para muchos peninsulares y europeos que descubrieron el archipiélago como destino turístico y se llevaron a casa un pedazo de su gastronomía.

El queso majorero, embajador de Fuerteventura

El queso majorero, elaborado en Fuerteventura con leche de cabra majorera, fue el primer queso español con Denominación de Origen Protegida otorgada en 1996. Desde entonces, se ha convertido en uno de los productos canarios más internacionales y en un habitual de tiendas gourmet peninsulares. Su sabor característico (más intenso conforme aumenta el tiempo de curación) y su textura firme han conquistado a los expertos queseros de toda Europa. En los últimos años ha recibido varios premios internacionales de referencia (World Cheese Awards, entre otros) que consolidan su prestigio global.

El mojo canario, la salsa que ha conquistado España

El mojo picón rojo y el mojo verde son probablemente los dos productos canarios que más rápidamente se han asentado en el paladar peninsular durante la última década. La combinación de aceite, ajo, comino, pimentón (o cilantro/perejil en la versión verde) y vinagre resulta única, versátil y muy adaptable a distintos platos. Marcas artesanales canarias han logrado presencia estable en supermercados como El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Ametller Origen o tiendas gourmet especializadas de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. El mojo canario es hoy un producto que se compra por costumbre en muchas casas peninsulares, no un capricho exótico.

Papas arrugadas: la sencillez que triunfa fuera del archipiélago de Canarias

Las papas arrugadas con mojo son el plato canario más emblemático y también uno de los que mejor ha viajado. En los últimos años, chefs peninsulares y restaurantes especializados en cocina española tradicional han incorporado esta preparación a sus cartas, muchas veces manteniendo el nombre canario original. Además, las variedades canarias de papa antigua (papa negra, papa colorada, papa bonita) están experimentando una revalorización gastronómica sin precedentes, con reservas específicas por parte de algunos restaurantes gourmet y presencia creciente en mercados gastronómicos peninsulares.

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Los productos agroalimentarios canarios protegidos con Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida acumulan un crecimiento sostenido de exportaciones al mercado peninsular y europeo durante los últimos años.

El gofio, el superalimento ancestral que ha vuelto

El gofio, harina tostada de trigo, millo o cebada característica de la cocina canaria y con origen aborigen, está viviendo una segunda juventud gracias a la tendencia mundial de los superalimentos. Su alto contenido en fibra, minerales y proteínas vegetales lo ha convertido en un producto muy valorado por perfiles interesados en nutrición saludable y en gastronomía sostenible. Se comercializa cada vez más en tiendas ecológicas peninsulares, herbolarios y supermercados especializados. Muchas panaderías artesanas de Madrid, Barcelona y otras capitales lo han incorporado a sus recetas de pan y de bollería.

Los vinos canarios volcánicos, cada vez más reconocidos

Los vinos canarios de suelo volcánico, especialmente los procedentes de las diez Denominaciones de Origen del archipiélago (Lanzarote, Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar, Valle de la Orotava, Ycoden-Daute-Isora, La Palma, El Hierro, Gran Canaria y La Gomera), están cada vez más presentes en cartas de restaurantes con estrella Michelin de toda España y de Europa. Su carácter mineral, el uso de variedades autóctonas resistentes a la filoxera (uva marmajuelo, malvasía volcánica, listán negro) y el atractivo del terroir volcánico los han convertido en apuesta habitual de sumilleres internacionales. Su exportación al mercado peninsular, alemán y estadounidense crece de manera sostenida año tras año.

El plátano de Canarias, el gigante silencioso

El plátano de Canarias, con Indicación Geográfica Protegida desde 2013, sigue siendo el producto agroalimentario más exportado del archipiélago de Canarias, con más de 350.000 toneladas comercializadas anualmente principalmente en el mercado peninsular. Su presencia en supermercados españoles es prácticamente universal y compite con el plátano ecuatoriano o colombiano en calidad, sabor y prestigio. Iniciativas como los «pequeños plátanos» tipo canarito para postres o el uso del plátano canario en repostería de autor están abriendo nuevos nichos de consumo que apuntalan su liderazgo.

Otros productos de Canarias en pleno auge

La despensa de Canarias que está triunfando fuera del archipiélago se completa con otros productos con creciente presencia en el mercado peninsular:

Miel de Tenerife y La Palma : con Denominación de Origen y perfiles muy distintos según la flora insular (retama, castaño, brezo, aguacate).

: con Denominación de Origen y perfiles muy distintos según la flora insular (retama, castaño, brezo, aguacate). Sal marina de Fuerteventura y Lanzarote : producida artesanalmente en salinas tradicionales, muy valorada por la alta cocina.

: producida artesanalmente en salinas tradicionales, muy valorada por la alta cocina. Ron miel canario : bebida tradicional muy vinculada al turismo y con presencia estable en licorerías peninsulares.

: bebida tradicional muy vinculada al turismo y con presencia estable en licorerías peninsulares. Cerveza artesana canaria : la nueva generación de cerveceras del archipiélago exporta ya a la Península y a Europa.

: la nueva generación de cerveceras del archipiélago exporta ya a la Península y a Europa. Aceite de oliva canario: producción todavía pequeña pero muy valorada por críticos gastronómicos internacionales.

La razón última del éxito de los productos de Canarias en el mercado peninsular no es solo la calidad intrínseca (que es muy alta y está muy reconocida) sino también un modelo económico basado en la identidad, el origen y la trazabilidad. En un momento en el que los consumidores buscan productos con historia, con origen concreto y con vinculación real al territorio, el archipiélago canario juega en la mejor liga posible. Cada una de las Denominaciones de Origen, cada IGP, cada marca artesanal representa un pedazo de identidad canaria que viaja al continente y que allí encuentra un mercado creciente. La conquista del paladar peninsular apenas ha empezado.