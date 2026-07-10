Oceanplay abre en Las Teresitas: el nuevo parque acuático para este verano en Tenerife

El parque acuático con colchonetas y obstáculos ya opera en la playa de Tenerife con precios especiales de lanzamiento: desde 5 euros por 25 minutos para residentes locales.

Oceanplay inaugura en la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife con colchonetas acuáticas y zonas de juego para familias.

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LO ESENCIAL Oceanplay ha abierto con colchonetas acuáticas, obstáculos y zonas de juego diseñadas para familias en Las Teresitas, Santa Cruz de Tenerife. Operativo diariamente de 10:00 a 20:00 horas con monitores y medidas de seguridad para todas las edades desde los 4 años. Precios de apertura: 5 euros por 25 minutos para residentes, 7 euros para no residentes, y opción All Day por 20 euros. La playa contará próximamente con actividades de vela y piragüismo en la zona deportiva municipal anexa a Tenerife.

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En Tenerife, la nueva propuesta de ocio marino combina colchonetas acuáticas, obstáculos y zonas de juego diseñadas para el disfrute en familia, entre amigos o en grupo, con monitores especializados y medidas de seguridad en todo momento.

La actividad está dirigida a todas las edades, con especial énfasis en el público familiar: los menores de 4 a 7 años podrán participar acompañados por un adulto y con chaleco salvavidas obligatorio, mientras que la instalación proporciona chalecos para todos los usuarios garantizando comodidad y seguridad durante la experiencia.

Con motivo de la apertura, Oceanplay ha establecido una estructura de precios de lanzamiento accesible. Los residentes en Santa Cruz de Tenerife abonarán 5 euros por 25 minutos de acceso, mientras que los no residentes pagarán 7 euros por el mismo período. Para quienes prefieran una experiencia completa, existe la opción All Day con acceso ilimitado durante toda la jornada por 20 euros, permitiendo que familias y grupos disfruten sin limitación temporal.

Ubicación y contexto deportivo en Tenerife

Esta integración responde a una estrategia municipal más amplia de potenciar el uso recreativo y deportivo de la costa en Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado planes para ampliar las actividades en la zona mediante la incorporación de vela y piragüismo, para lo cual se instalarán siete contenedores destinados al almacenamiento de material deportivo.

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La seguridad constituye un pilar fundamental del proyecto Oceanplay. El parque cuenta con monitores especializados en actividades acuáticas que supervisan todas las sesiones, y la disponibilidad de chalecos salvavidas para cada usuario garantiza que tanto niños como adultos puedan participar con confianza. El requisito de acompañamiento de un adulto para menores de 4 a 7 años refleja un enfoque cauteloso en la protección de los más pequeños, especialmente importante en un entorno marino que, aunque controlado, mantiene la naturaleza del medio acuático.

Seguridad, marco regulatorio y accesibilidad para todas las edades en Tenerife

El proceso de autorización garantiza que la actividad cumple con criterios ambientales, de seguridad y de compatibilidad con otros usos de la costa.

El horario extendido de 10:00 a 20:00 horas permite a los visitantes elegir el momento que mejor se adapte a sus necesidades, desde sesiones matutinas hasta atardeceres veraniego. La estructura de precios escalonada —desde 25 minutos hasta acceso diario ilimitado— busca atraer a distintos perfiles: usuarios ocasionales que desean probar la experiencia, familias que planean una jornada completa, y grupos que buscan actividades coordinadas. Para los residentes de Santa Cruz en Tenerife, la tarifa reducida de 5 euros por 25 minutos representa un incentivo para el uso local continuado.

La apertura de Oceanplay en Las Teresitas responde a una demanda creciente de opciones de ocio acuático diversificadas en Tenerife. Mientras que la isla cuenta con parques acuáticos de gran escala en otras zonas, esta propuesta menor y ubicada en una playa emblemática de la capital ofrece una alternativa más accesible y cercana a los residentes del área metropolitana. El proyecto también se alinea con la tendencia municipal de revitalizar espacios de playa mediante actividades que combinen recreación, deporte y seguridad familiar, consolidando Las Teresitas como un destino versátil tanto para turistas como para la población local.