Oceanplay abre en Las Teresitas: el nuevo parque acuático para este verano en Tenerife
El parque acuático con colchonetas y obstáculos ya opera en la playa de Tenerife con precios especiales de lanzamiento: desde 5 euros por 25 minutos para residentes locales.
En Tenerife, la nueva propuesta de ocio marino combina colchonetas acuáticas, obstáculos y zonas de juego diseñadas para el disfrute en familia, entre amigos o en grupo, con monitores especializados y medidas de seguridad en todo momento.
La actividad está dirigida a todas las edades, con especial énfasis en el público familiar: los menores de 4 a 7 años podrán participar acompañados por un adulto y con chaleco salvavidas obligatorio, mientras que la instalación proporciona chalecos para todos los usuarios garantizando comodidad y seguridad durante la experiencia.
Con motivo de la apertura, Oceanplay ha establecido una estructura de precios de lanzamiento accesible. Los residentes en Santa Cruz de Tenerife abonarán 5 euros por 25 minutos de acceso, mientras que los no residentes pagarán 7 euros por el mismo período. Para quienes prefieran una experiencia completa, existe la opción All Day con acceso ilimitado durante toda la jornada por 20 euros, permitiendo que familias y grupos disfruten sin limitación temporal.
Ubicación y contexto deportivo en Tenerife
Esta integración responde a una estrategia municipal más amplia de potenciar el uso recreativo y deportivo de la costa en Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado planes para ampliar las actividades en la zona mediante la incorporación de vela y piragüismo, para lo cual se instalarán siete contenedores destinados al almacenamiento de material deportivo.
La seguridad constituye un pilar fundamental del proyecto Oceanplay. El parque cuenta con monitores especializados en actividades acuáticas que supervisan todas las sesiones, y la disponibilidad de chalecos salvavidas para cada usuario garantiza que tanto niños como adultos puedan participar con confianza. El requisito de acompañamiento de un adulto para menores de 4 a 7 años refleja un enfoque cauteloso en la protección de los más pequeños, especialmente importante en un entorno marino que, aunque controlado, mantiene la naturaleza del medio acuático.
Seguridad, marco regulatorio y accesibilidad para todas las edades en Tenerife
El proceso de autorización garantiza que la actividad cumple con criterios ambientales, de seguridad y de compatibilidad con otros usos de la costa.
El horario extendido de 10:00 a 20:00 horas permite a los visitantes elegir el momento que mejor se adapte a sus necesidades, desde sesiones matutinas hasta atardeceres veraniego. La estructura de precios escalonada —desde 25 minutos hasta acceso diario ilimitado— busca atraer a distintos perfiles: usuarios ocasionales que desean probar la experiencia, familias que planean una jornada completa, y grupos que buscan actividades coordinadas. Para los residentes de Santa Cruz en Tenerife, la tarifa reducida de 5 euros por 25 minutos representa un incentivo para el uso local continuado.
La apertura de Oceanplay en Las Teresitas responde a una demanda creciente de opciones de ocio acuático diversificadas en Tenerife. Mientras que la isla cuenta con parques acuáticos de gran escala en otras zonas, esta propuesta menor y ubicada en una playa emblemática de la capital ofrece una alternativa más accesible y cercana a los residentes del área metropolitana. El proyecto también se alinea con la tendencia municipal de revitalizar espacios de playa mediante actividades que combinen recreación, deporte y seguridad familiar, consolidando Las Teresitas como un destino versátil tanto para turistas como para la población local.