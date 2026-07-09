Tenerife estrena área gratuita para caravanas en Arona con vaciado de depósitos y agua potable

El Cabildo invierte 3,5 millones en transformar la Planta de Transferencia de Malpaso en un Centro Logístico con nuevo punto limpio y servicios para autocaravanas, iniciativa que se extenderá a todos los puntos limpios de Tenerife.

Instalación de servicios para caravanas en el Centro Logístico de Arona, Tenerife, con estaciones de vaciado y suministro de agua.

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LO ESENCIAL El Cabildo de Tenerife destina 3,5 millones de euros en la ampliación de la Planta de Transferencia de Malpaso. La nueva área permite a las caravanas vaciar depósitos de aguas grises y negras además de surtirse de agua potable. El servicio es gratuito y se extenderá a todos los puntos limpios de la isla. La zona sur de Tenerife contará con dos áreas de servicios para caravanas muy próximas entre sí.

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Tenerife inaugura una nueva área de servicios para caravanas en el punto limpio de Arona, en la Planta de Transferencia de Malpaso. El Cabildo de Tenerife ha invertido 3,5 millones de euros en la transformación de esta antigua infraestructura en un Centro Logístico moderno que aglutina servicios de gestión de residuos, tratamiento de voluminosos y la novedosa área gratuita para autocaravanas.

La nueva instalación representa un salto cualitativo en la modernización de las infraestructuras de residuos en Tenerife. Arona, como municipio del suroeste insular, se convierte así en uno de los primeros puntos de la isla donde los viajeros en caravana disponen de un espacio dedicado y completamente gratuito para realizar operaciones de mantenimiento básico de sus vehículos.

Servicios concretos y facilidades para caravanas en Tenerife

El área de servicios permite a los propietarios de caravanas y autocaravanas vaciar los depósitos de aguas grises y aguas negras de manera segura y responsable con el medio ambiente. Además, la instalación proporciona suministro de agua potable para que los viajeros reabastezcan sus tanques.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el enfoque integral del proyecto.

Dávila subrayó que la corporación insular ha previsto ubicar dos puntos de servicio para caravanas muy próximos entre sí en la zona de Arona, lo que garantiza mayor cobertura y redundancia para los usuarios de la zona sur de Tenerife. Esta estrategia de duplicación responde a la necesidad de atender la demanda concentrada de turismo de caravana en los municipios costeros del sur.

Transformación del Centro Logístico de Malpaso: más allá de las caravanas

La renovación de la Planta de Transferencia va mucho más allá del servicio para caravanas. Tenerife ha incorporado en esta infraestructura un sistema de tratamiento y trituración de voluminosos (muebles, electrodomésticos y otros objetos grandes) que permite reducir significativamente el volumen de residuos antes de su traslado al Complejo Ambiental de Tenerife. Esta optimización reduce también el tráfico de camiones hacia el complejo central, disminuyendo emisiones y mejorando la logística insular de residuos.

El nuevo punto limpio de la instalación amplía las opciones de reciclaje disponibles para los ciudadanos del municipio y alrededores. Las plantas de transferencia son sistemas de gestión intermedia donde se compactan los residuos urbanos para reducir volumen y facilitar traslado a centros de tratamiento y reciclaje.

El servicio de caravanas no es una iniciativa aislada de Arona. El Cabildo ha anunciado que esta dotación se extenderá de forma progresiva a todos los puntos limpios de Tenerife durante los próximos meses. Esta expansión insular responde a una estrategia de modernización de las infraestructuras de residuos que prioriza la sostenibilidad, la eficiencia logística y la respuesta a nuevas demandas de movilidad y turismo.

La inauguración de esta nueva área de servicios consolidates a Tenerife como destino más preparado para el turismo de caravana, un segmento de mercado con crecimiento sostenido en Canarias. La gratuidad del servicio y su ubicación estratégica en el suroeste de la isla lo convierten en una infraestructura clave para viajeros en autocaravana que buscan puntos de apoyo seguros y medioambientalmente responsables durante sus estancias en el archipiélago.