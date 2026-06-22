Hoguera en playa prohibida en Tenerife: así escala la multa por metros cuadrados

El Cabildo de Tenerife activa la prohibición en zonas forestales y costeras ante la prealerta de incendios decretada por el Gobierno de Canarias. Saltarse la norma puede costar desde 60 euros hasta cuantías muy superiores según la Ley de Costas.

La noche de San Juan en las playas de Tenerife queda limitada este año por la prealerta de incendios forestales decretada por el Gobierno de Canarias.

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LO ESENCIAL La infracción leve por hoguera no autorizada en playa asciende a 20 euros por metro cuadrado y día según el Reglamento de la Ley de Costas. Si se desobedece una orden policial, la sanción sube a 120 euros por metro cuadrado y día, lo que puede suponer 600 euros por una hoguera de 5 metros cuadrados. El Cabildo de Tenerife prohíbe las hogueras en zonas forestales y línea de costa desde el mediodía del 23 hasta las 15:00 horas del 24 de junio. El operativo de vigilancia moviliza 65 bomberos del Consorcio, 50 voluntarios y 37 integrantes de las Brigadas Forestales (Brifor), además de Protección Civil.

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Una hoguera de cinco metros cuadrados encendida sin autorización en una playa de Tenerife puede generar una multa de 100 euros al instante, y escalar hasta 600 euros si quien la enciende desobedece una orden directa de la Policía. La noche de San Juan del 23 de junio llega este año marcada por la prealerta de incendios forestales decretada por el Gobierno de Canarias, lo que ha llevado al Cabildo de Tenerife a prohibir las hogueras en prácticamente toda la geografía insular, incluida la línea de costa.

La prohibición abarca la corona forestal, el Parque Natural de Anaga y las zonas próximas a espacios naturales protegidos. En la práctica, eso se traduce en un veto que cubre casi toda la isla. La resolución del área de Seguridad del Cabildo delimita el periodo de restricción: desde las 12:00 horas del martes 23 de junio hasta las 15:00 horas del miércoles 24, y de nuevo desde el mediodía del domingo 28 hasta las 15:00 horas del lunes 29, con motivo de la festividad de San Pedro.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Cabildo, Blanca Pérez, ha subrayado la importancia de actuar con cautela ante estas fechas.

Pérez ha aclarado que para autorizar una hoguera en zona forestal es imprescindible presentar un plan de seguridad que acredite los medios adecuados de extinción. Sin ese requisito, la prohibición se aplica con carácter general.

Cuánto cuesta exactamente saltarse la norma en Tenerife

La horquilla de sanciones arranca en el Reglamento de la Ley de Costas, que fija la multa por uso no autorizado del dominio público marítimo-terrestre en 20 euros por metro cuadrado y por día para las infracciones leves. Una hoguera de tamaño habitual, de unos cinco metros cuadrados, se traduce en 100 euros de sanción inmediata. Si la hoguera mide tres metros cuadrados, la multa parte de 60 euros.

El importe sube de forma considerable si el infractor decide continuar con la hoguera después de que la Policía Local o los servicios municipales le ordenen apagarla. En ese caso, la infracción pasa a ser grave y la tarifa se multiplica: 120 euros por metro cuadrado y día. Esa misma hoguera de cinco metros cuadrados que en un primer momento costaría 100 euros puede acabar suponiendo 600 euros si se ignora el requerimiento de las autoridades.

A esas cifras pueden sumarse sanciones adicionales por otras conductas asociadas a la celebración: consumo de alcohol en vía pública, uso de altavoces sin autorización, abandono de residuos en la arena o perturbación del descanso de los vecinos. Una celebración mal gestionada puede acumular varios expedientes sancionadores de forma simultánea.

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La Ley 22/1988, de Costas, establece que el uso de las playas es libre y gratuito para actividades comunes como bañarse, pasear o tomar el sol. Sin embargo, cuando se trata de actividades especiales, encender una hoguera entre ellas, se exige autorización expresa de la administración competente. En el caso del dominio público marítimo-terrestre en Tenerife, esa autorización corresponde al Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife. Sin ese permiso, el fuego es una infracción desde el primer momento.

El operativo desplegado en Tenerife esta noche de San Juan

Para velar por el cumplimiento de las restricciones y responder a cualquier emergencia, el Cabildo ha activado un dispositivo especial que moviliza a 65 profesionales del Consorcio de Bomberos de Tenerife, 50 bomberos voluntarios y 37 integrantes de las Brigadas Forestales (Brifor). Protección Civil refuerza el operativo con presencia en los puntos de mayor afluencia de la isla.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha confirmado que el Consorcio de Bomberos de Tenerife, los Bomberos Voluntarios y las Brigadas Forestales desplegarán un operativo especial durante toda la noche. El objetivo es sofocar cualquier conato antes de que se convierta en una emergencia de mayor alcance, especialmente en un contexto de prealerta por las altas temperaturas registradas en la isla.

La normativa también veta materiales que agravan el riesgo: queda prohibido quemar neumáticos, plásticos, muebles tratados, barnices o cualquier residuo cuya combustión genere emisiones contaminantes. Tampoco se permite el uso de combustibles líquidos acelerantes para prender la hoguera. Las autoridades exigen, además, que cada hoguera autorizada cuente con reservas de agua suficientes para su extinción inmediata.

En municipios como Candelaria, las playas permiten hogueras únicamente en zonas habilitadas como Agua Dulce, Punta Larga y Las Caletillas, y con condiciones estrictas: las hogueras no pueden superar un metro de diámetro ni un metro de altura, y está prohibido el uso de materiales con clavos o productos inflamables para el encendido. Otras playas del mismo municipio quedan expresamente vedadas para este tipo de celebración.

Para quienes quieran conocer con exactitud qué zonas de Tenerife tienen prohibición de hogueras, el Cabildo mantiene actualizado un mapa en su plataforma digital institucional Tenerife On, donde se delimitan las áreas de riesgo y los espacios donde la celebración está vetada.

Ante cualquier incidente o emergencia durante la noche de San Juan, las autoridades recuerdan que el número de atención es el 1-1-2. Una vez finalizada la hoguera, la persona responsable tiene la obligación de garantizar la extinción completa con agua, incluyendo el enfriamiento de los rescoldos, antes de abandonar el lugar.