Más de 200 microterremotos en Tenerife en 48 horas: Involcan habla del riesgo de erupción

El Instituto Volcanológico de Canarias ha analizado el enjambre sísmico registrado en la isla y concluye que no existen evidencias de una probabilidad mayor de actividad eruptiva.

Vista del Teide desde el sur de Tenerife. Involcan descarta mayor riesgo volcánico tras el enjambre sísmico registrado en la isla.

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LO ESENCIAL Se han registrado más de 200 microterremotos en Tenerife en un periodo de 48 horas. Involcan ha descartado que el enjambre sísmico indique mayor probabilidad de erupción. El organismo canario de referencia en vulcanología ha emitido una valoración oficial sobre el episodio. La actividad ha sido catalogada como microterremotos, sismos de baja magnitud no perceptibles por la población.

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El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha confirmado que se han localizado más de 200 microterremotos bajo la isla de Tenerife en un periodo de apenas 48 horas, y ha concluido que los datos recogidos hasta el momento no muestran evidencias de una mayor probabilidad de erupción volcánica. El organismo científico, referencia en el seguimiento de la actividad sísmica y volcánica del archipiélago, ha trasladado esta valoración tras analizar los registros del episodio.

La acumulación de estos microterremotos en tan poco tiempo ha generado atención entre la ciudadanía y ha motivado que Involcan se pronunciara de manera explícita sobre el estado del sistema volcánico de la isla. Sin embargo, la conclusión de los especialistas es clara: la sismicidad registrada no constituye, a la luz de los datos disponibles, una señal de alerta que anticipe un escenario eruptivo de mayor probabilidad. Los microterremotos, por su propia naturaleza, son seísmos de muy baja magnitud que en territorios volcánicos activos forman parte del comportamiento habitual del subsuelo.

Qué es Involcan y cómo vigila la actividad volcánica de Tenerife

Involcan, el Instituto Volcanológico de Canarias, es el organismo científico de referencia en el seguimiento continuo de la actividad sísmica y volcánica de las islas. Trabaja en coordinación con otras instituciones del Estado y dispone de una red de sensores distribuidos por el archipiélago que permite registrar y analizar en tiempo real cualquier variación en la actividad del subsuelo. Su función es tanto científica como de servicio público: proporcionar información técnica rigurosa a las autoridades y a la ciudadanía ante episodios como el que ha tenido lugar en Tenerife.

Tenerife alberga el Teide, el volcán más alto de España y uno de los más monitorizados del mundo. La isla cuenta con una larga historia de actividad volcánica y su subsuelo registra de manera periódica episodios de sismicidad de baja intensidad, que los especialistas analizan para determinar si responden a procesos normales dentro del sistema volcánico o si, por el contrario, podrían anticipar un cambio en su estado. La red de vigilancia que opera Involcan, junto con la del Instituto Geográfico Nacional (IGN), permite a los científicos disponer de datos continuos sobre deformación del terreno, emisión de gases y actividad sísmica.

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Qué implica este episodio para los residentes y visitantes de Tenerife

La valoración oficial de Involcan es que, en este momento, no existen evidencias científicas que justifiquen una alerta por riesgo eruptivo elevado. Para los residentes y los millones de visitantes que recibe Tenerife cada año, el mensaje de las autoridades científicas es de normalidad vigilada: la actividad registrada entra dentro del rango de comportamientos que los sistemas de monitorización detectan de forma recurrente en zonas volcánicamente activas.

No obstante, Involcan mantiene el seguimiento permanente de la situación. Cualquier variación significativa en los parámetros que los científicos consideran relevantes, como un incremento sostenido de la sismicidad, cambios en la deformación del suelo o alteraciones en la emisión de gases volcánicos, sería comunicada de inmediato a través de los canales oficiales del organismo y de las autoridades competentes. La ciudadanía puede consultar las actualizaciones del estado volcánico de las islas directamente en la web oficial de Involcan, donde el organismo publica sus informes técnicos de manera periódica.

Los episodios de actividad microssísmica son relativamente frecuentes en Canarias, dado el origen volcánico del archipiélago. Lo que distingue a un episodio ordinario de uno que requiere atención reforzada es precisamente la combinación de factores que los equipos científicos evalúan de forma integrada: número, profundidad y distribución de los seísmos, tendencia temporal y señales complementarias como la deformación o la geoquímica de los gases. En este caso, Involcan ha considerado que el conjunto de los datos no apunta a un escenario de riesgo elevado.

La comunicación proactiva del organismo ante este episodio refleja el protocolo habitual de transparencia informativa que Involcan aplica cuando la actividad sísmica alcanza un volumen que puede generar inquietud en la población. El seguimiento continuará en las próximas horas y días, y cualquier actualización relevante será difundida a través de los canales oficiales del instituto y de las autoridades del Gobierno de Canarias.