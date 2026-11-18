Un camión de 7.500 kilos no consiguió frenar a la entrada de Santa Cruz de Tenerife y solo se detuvo al llegar al muro de la Refinería

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LO ESENCIAL Siete mil quinientos kilos sin poder frenar Al menos diez vehículos alcanzados Solo se detuvo contra el muro de la Refinería Cuatro heridos leves y tres ambulancias Las retenciones llegaron hasta el puente de Taco

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Un camión de 7.500 kilos protagonizó este miércoles en Tenerife uno de los accidentes más aparatosos de los últimos meses. El vehículo pesado perdió el control en la entrada a la avenida Manuel Hermoso Rojas, en Santa Cruz de Tenerife, arrolló a los coches que esperaban detenidos en un semáforo y no se detuvo hasta chocar contra el muro de la Refinería. Cuatro personas resultaron heridas de carácter leve.

Lo que ocurrió a las 16:23 en el acceso a Santa Cruz de Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, Cecoes 1-1-2, empezó a recibir llamadas a las 16:23 horas alertando de una colisión múltiple en las inmediaciones del Centro Comercial Meridiano.

Según la información facilitada por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, el vehículo pesado no habría conseguido frenar al llegar al punto en el que la circulación estaba detenida. Impactó contra los coches parados en el semáforo y continuó su marcha hasta estrellarse contra el muro de la Refinería, donde finalmente quedó inmovilizado.

El número de vehículos alcanzados se sitúa en al menos diez, según la última actualización policial, frente a los ocho que recogían las primeras informaciones.

El punto exacto está antes de la rotonda de acceso a la avenida, en un tramo regulado por semáforos. Es decir, los conductores afectados estaban parados, sin ningún margen de reacción, cuando se produjo el impacto.

Cuatro heridos leves y el dispositivo de emergencias de Tenerife

Hasta la zona se desplazaron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, cuyos sanitarios atendieron a los afectados antes de proceder a su evacuación.

El balance apunta a cuatro personas heridas, todas ellas con lesiones de carácter leve en principio, que fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para recibir asistencia y valoración médica.

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En el dispositivo intervinieron además efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil, que trabajaron tanto en la atención a los heridos como en asegurar la zona mientras se regulaba la circulación.

Teniendo en cuenta que un vehículo de siete toneladas y media impactó contra una fila de coches detenidos, el balance de lesiones resulta notablemente contenido.

El colapso llegó hasta la TF-5, la autopista del norte de Tenerife

Las consecuencias para el tráfico fueron inmediatas y considerables. La avenida Manuel Hermoso Rojas es uno de los principales accesos a la capital de Tenerife desde la autopista del Norte, y el siniestro se produjo a media tarde, con el tramo final de la jornada laboral ya en marcha.

La Policía Local informó de importantes complicaciones circulatorias en la avenida. Las retenciones llegaron a alcanzar la altura del puente de Taco, ya en la TF-5, tanto por la presencia de los vehículos accidentados como por el despliegue de los servicios de emergencia.

Ante la magnitud de la cola, los agentes comenzaron a desviar el tráfico para descongestionar el acceso.

El siniestro afectó así a dos vías de primer orden a la vez: la propia avenida y la autopista que conecta la capital con todo el norte de Tenerife.

Qué falta por saber del accidente de Tenerife

La cuestión central sigue abierta. Las circunstancias que provocaron que el camión perdiera el control y no pudiera detenerse están pendientes de esclarecerse, y serán las diligencias policiales las que determinen qué ocurrió en los metros previos al impacto.

Hasta que esa investigación concluya, lo único que consta oficialmente es que el vehículo no consiguió frenar. No se ha facilitado información sobre la identidad ni sobre el estado del conductor del camión más allá del balance general de heridos leves.

Los accesos a la capital por esta zona concentran a diario uno de los volúmenes de tráfico más altos de Tenerife, y el tramo en el que se produjo el siniestro combina circulación de paso hacia el centro con entradas y salidas de una de las grandes superficies comerciales de la ciudad. Es un punto en el que las paradas en semáforo son constantes y las colas, habituales.

La avenida recuperó la normalidad conforme avanzó la tarde, una vez retirados los vehículos implicados y liberada la calzada. Queda ahora por conocer el informe que determine por qué un camión de siete toneladas y media circulaba sin capacidad de frenada por uno de los accesos más transitados de Tenerife.