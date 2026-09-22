Ferry’s desafía al fast fashion: casi un siglo de ropa de hombre fabricada en España que no envejece

La marca valenciana de Canals, fundada en 1928, sigue apostando por la ropa de hombre fabricada en España con fibras naturales y patrones resistentes mientras el sector masifica la moda desechable.

Prendas de algodón de Ferry's, marca textil valenciana especializada en ropa interior y básicos producidos íntegramente en España desde 1928.

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LO ESENCIAL Casi un siglo de trayectoria: Ferry's fue fundada en 1928 en Canals (Valencia) por los hermanos Vicente y Salvador Ferri. 100% producción nacional: Todas las prendas de ropa de hombre fabricada en España se confeccionan íntegramente en territorio español. Especializados en durabilidad: La marca utiliza algodón transpirable e hipoalergénico con costuras reforzadas para soportar lavados continuados. Segundo acto empresarial: Tras cerrar en 2007, fue relanzada en 2009 por Virtudes Arnau y Modesto Martín, antiguos empleados de la compañía.

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La marca valenciana de Canals, fundada en 1928, sigue apostando por la ropa de hombre fabricada en España con fibras naturales y patrones resistentes mientras el sector masifica la moda desechable.

En el epicentro del consumo de usar y tirar, existe una firma textil valenciana que lleva casi un siglo haciendo lo opuesto: confeccionar ropa de hombre fabricada en España diseñada para durar. Ferry’s, nacida en 1928 en Canals, se ha consolidado como un referente histórico de la industria de punto española, apostando sin tregua por la manufactura nacional mientras grandes cadenas multinacionales deslocalizaron sus talleres hacia Asia.

La historia de Ferry’s es la historia de la resistencia frente a la ola globalizadora. Mientras en los años noventa y dos mil otras empresas españolas trasladaban su producción al extranjero para abaratar costes, esta marca decidió mantener su estructura productiva íntegra en Valencia. Esa decisión, que en su momento parecía económicamente arriesgada, se ha transformado hoy en una ventaja competitiva que atrae a consumidores conscientes de que la ropa de hombre fabricada en España implica un control exhaustivo de cada fase del proceso, desde el patronaje hasta el remate final de las costuras.

Fundada por los hermanos Vicente y Salvador Ferri, la marca nació con una premisa que sigue vigente: confeccionar prendas básicas que combinasen confort, durabilidad y respeto por la piel. En pleno 2026, cuando las colecciones semanales y las microtrends dominan las pasarelas, Ferry’s continúa produciendo con la misma lógica de hace casi cien años. Sin embargo, ese enfoque ha evolucionado, diversificando su catálogo hacia el homewear, los leotardos, los bodys infantiles y diversas soluciones textiles adaptadas a las necesidades diarias de sus clientes.

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El acto de fe en la manufactura española

Mantener la ropa de hombre fabricada en España en tiempos de competencia global requiere más que nostalgia. Ferry’s ha logrado mantenerse plenamente vigente porque ha entendido que la verdadera sostenibilidad no es un eslogan, sino un modelo productivo. La compañía utiliza fibras naturales de algodón transpirable, especialmente indicadas para minimizar irritaciones en la piel, y diseña patrones con costuras reforzadas que soportan decenas de lavados sin perder elasticidad ni forma. Esa resiliencia de la prenda convierte al consumidor en el mejor aliado: una camiseta interior o un slip que dura años no necesita ser reemplazado en poco tiempo, lo que desacelera el ciclo de compra innecesario que caracteriza al fast fashion.

El compromiso con la manufactura local ha generado además un efecto secundario valioso: el control de calidad. Al supervisar directamente cada etapa de la confección en territorio español, Ferry’s garantiza estándares homogéneos que serían imposibles de mantener con proveedores dispersos por diferentes países. Esta ventaja se extiende también a la ropa de mujer fabricada en España y la ropa de bebé fabricada en España, dos líneas en las que la marca también ha consolidado una reputación de fiabilidad entre familias que buscan básicos neutros, éticos y duraderos lejos de las grandes cadenas multinacionales.

Del comercio de barrio al comercio digital: la reconversión de una marca histórica

Históricamente, Ferry’s fue un pilar del pequeño comercio español. Sus prendas se encontraban en mercerías de barrio, tiendas multimarca y grandes almacenes de toda la península. Tras un periodo de reestructuración, la firma inició una nueva etapa adaptada a las exigencias del mercado moderno.

Esa evolución ha tenido lugar fundamentalmente en el canal digital. La presencia de su tienda online ha permitido a nuevas generaciones descubrir Ferry’s, atrayendo a clientes que buscan básicos de armario con garantía de durabilidad y producción ética. En pleno auge de la moda de descarte, esta estrategia transforma lo local en accesible y lo artesanal en disponible para cualquier comprador.

La trayectoria de Ferry’s encierra una lección clave para el sector: crear prendas que duran no solo beneficia la economía personal del cliente, sino que reduce el impacto ambiental al desacelerar el ritmo de compra. En un mercado saturado de colecciones efímeras, la firma de Canals demuestra que el verdadero lujo cotidiano reside en la comodidad silenciosa de una prenda bien hecha, con raíces valencianas y futuro digital.