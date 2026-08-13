Mango, aguacate de Canarias y aliño de coco: la receta tropical que se ha vuelto viral este verano

Mango, aguacate de Canarias, cilantro y un aliño de coco y lima: la receta de ensalada de cinco minutos del verano

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LO ESENCIAL El Aguacate de Canarias es el primero del mundo en obtener una Indicación Geográfica Protegida. La superficie cultivada superó las 2.400 hectáreas en 2023 según el ISTAC. La producción de aguacate en el archipiélago rebasó las 14.600 toneladas ese mismo año. El sector crece a un ritmo medio cercano al 8% anual. El resto de la producción española de mango, fuera de la Costa Tropical, se concentra en Canarias.

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Hay alguna receta que se vuelven virales cada verano y casi siempre por el mismo motivo: se hacen en cinco minutos, no encienden el fuego y saben a vacaciones. La de este año combina mango, aguacate, cilantro y un aliño cremoso de coco y lima, y tiene una particularidad para quien la prepare en Canarias: aquí los dos ingredientes principales no son un capricho de importación. Son producto local.

De hecho, el archipiélago acaba de conseguir algo que no tiene ningún otro territorio del planeta. El Aguacate de Canarias se ha convertido en el primero del mundo en obtener una Indicación Geográfica Protegida, un sello que certifica origen y método de producción. Así que empecemos por la receta y sigamos por el motivo por el que aquí sabe distinta.

La receta: ensalada tropical de mango y aguacate con aliño de coco y lima

Para cuatro personas hacen falta dos mangos maduros pero firmes, dos aguacates en su punto, media cebolla roja, un buen puñado de cilantro fresco y, si gusta, medio pimiento rojo para dar crujiente. Para el aliño: cuatro cucharadas de leche de coco, el zumo de una lima entera y su ralladura, una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, sal y una pizca de pimienta, se le pueden añadir fresas como complemento que le quedan muy bien.

El procedimiento no tiene misterio en la receta, pero sí tres detalles que marcan la diferencia. El primero es el corte: mango y aguacate deben ir en dados del mismo tamaño, en torno a un centímetro y medio, para que cada cucharada lleve las dos cosas. El segundo es el orden: se prepara primero el aliño en un bol aparte, batiendo la leche de coco con el zumo de lima hasta que emulsione, y se añade al final. Si se echa antes, el aguacate se deshace.

El tercero de la receta es la cebolla. Cortada muy fina y dejada diez minutos en agua fría con un chorro de vinagre pierde el punto agresivo y se queda solo con el crujiente y el color. Es el paso que casi todo el mundo se salta y el que separa una ensalada correcta de una buena.

Se mezcla todo con cuidado, con movimientos envolventes y nunca removiendo con fuerza, se remata con la ralladura de lima por encima y se sirve inmediatamente o se deja como máximo media hora en frío. Aguanta mal el reposo largo, así que no es receta para preparar la víspera.

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Esta receta admite variantes que funcionan bien en Canarias: unas gambas cocidas la convierten en plato único, un puñado de gofio tostado espolvoreado por encima le da un contraste muy de aquí, y sustituir el cilantro por hierbabuena la vuelve más fresca para quien no soporte el primero.

El aliño de leche de coco y lima es lo que sostiene la receta. La grasa del coco redondea la acidez de la lima y las dos juntas equilibran el dulzor del mango, que en solitario resultaría empalagoso junto al aguacate. No es un capricho: es química de sabores.

Por qué el mango y el aguacate de Canarias son otra cosa

Los números del sector explican el auge. Según datos del Instituto Canario de Estadística, la superficie cultivada de aguacate en el archipiélago se ha duplicado hasta superar las 2.400 hectáreas en 2023, con una producción que rebasa las 14.600 toneladas y un crecimiento anual medio en torno al 8%.

La nueva IGP establece condiciones estrictas y ahí está la explicación del sabor. Exige cultivo en suelos volcánicos, que aportan minerales y una estructura que favorece la aireación y la retención de agua, y un clima con estaciones diferenciadas que permite una maduración lenta y uniforme del fruto en el árbol. Ese último punto es el determinante: un aguacate que madura en la rama y no en cámara desarrolla una textura y un sabor que no se replican después.

Detrás del sello está la Asociación de Organizaciones de Productores de Aguacate de Canarias, ASGUACAN. Entre las variedades que se cultivan en las islas destacan la Fuerte, de piel lisa, que madura en verde y se recolecta entre septiembre y febrero, y la Pinkerton, muy apreciada porque su semilla es pequeña y se aprovecha casi entera.

El mango tiene una historia parecida aunque en menor escala. La producción española se concentra en un 93% en la Costa Tropical granadina y malagueña, y todo el resto está en Canarias. Aquí conviven variedades como la Tommy Atkins, la más extendida por su resistencia, y la Ataulfo, conocida como mango de miel, pequeña, de piel amarilla y pulpa cremosa. Conviene recordar además que en el archipiélago se emplea con frecuencia el término manga para referirse a determinadas variedades, una distinción que fuera de las islas casi nadie maneja.

Y queda el dato que mejor retrata la relación de estas islas con el aguacate: el consumo por habitante en Canarias se ha estimado en torno a los cuatro kilogramos anuales, frente al medio kilo del resto de España. Ocho veces más. Aquí esta receta no es una moda de verano importada de internet. Es, sencillamente, lo que hay en la nevera.