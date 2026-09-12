La AEMET avisa de la llegada de una cresta africana que entra en Canarias: más de 35 grados el lunes

La AEMET avisa: entre 5 y 10 grados por encima de lo normal a partir de mañana

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LO ESENCIAL Entre 5 y 10 grados por encima de lo normal desde el domingo. El lunes se pueden superar los 35 en tres islas. Vuelven las noches que no bajan de 25 grados. La calima puede llegar a la superficie en las islas orientales. Mar de fondo del norte de hasta dos metros.

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Cuarenta y ocho horas de tregua y se acabó. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que el calor vuelve a Canarias y lo hace con una advertencia que pone cifras al asunto: a partir del domingo las temperaturas serán en muchas zonas entre 5 y 10 grados superiores a lo normal para estas fechas. La agencia lo resumió con una frase que describe bastante bien el año meteorológico que llevamos: las condiciones veraniegas comenzaron en primavera y continúan en otoño.

La causa es una cresta africana que va a afectar tanto al archipiélago como a la Península, y su efecto se notará sobre todo entre el domingo y el miércoles. Según los modelos que maneja Meteored, la semana arrancará con valores por encima de los 35 grados en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y con ello regresan las mínimas tropicales al archipiélago, con poblaciones donde podrían registrarse noches tórridas, es decir, aquellas en las que el termómetro no baja de los 25 grados según la AEMET.

El pronóstico de la AEMET isla por isla

Tenerife. Cielos nubosos en el nordeste con apertura de claros en las horas centrales. En el resto de la isla, ambiente poco nuboso y calima en altura. Las máximas suben de forma moderada en medianías, donde se superarán los 30 grados en la vertiente este. En Santa Cruz, entre 22 y 30 grados.

Cielos nubosos en el nordeste con apertura de claros en las horas centrales. En el resto de la isla, ambiente poco nuboso y calima en altura. Las máximas suben de forma moderada en medianías, donde se superarán los 30 grados en la vertiente este. En Santa Cruz, entre 22 y 30 grados. Gran Canaria. Nubosidad en la costa norte que tenderá a intervalos durante el día, mientras el resto del territorio permanece despejado con calima en altura. En Las Palmas de Gran Canaria, máxima de 26 grados.

Nubosidad en la costa norte que tenderá a intervalos durante el día, mientras el resto del territorio permanece despejado con calima en altura. En Las Palmas de Gran Canaria, máxima de 26 grados. Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Son las dos islas más afectadas por la calima, que llega en altura pero con posibilidad de alcanzar la superficie. Viento moderado del norte con intervalos fuertes en el interior sur y el sureste.

Intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Son las dos islas más afectadas por la calima, que llega en altura pero con posibilidad de alcanzar la superficie. Viento moderado del norte con intervalos fuertes en el interior sur y el sureste. La Palma, La Gomera y El Hierro. Poco nuboso en general, con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas y calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso.

En el conjunto del archipiélago, las máximas podrán alcanzar los 34 grados en determinados puntos de las medianías del sur, con un ascenso especialmente acusado en las zonas altas y en las vertientes orientadas al sur. Las mínimas se moverán entre los 18 y los 24 grados. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y el noroeste de la mayoría de las islas, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

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En el mar predominará la marejada y la fuerte marejada, con mar de fondo del norte o el nordeste de hasta dos metros. Es el dato que más conviene mirar a quien tenga previsto bajar a la costa este fin de semana. Sigue leyendo DA Cuarenta terremotos bajo Agaete en Canarias y varios se han sentido: lo que sabe el IGN ACTUALIDAD El BOE cambia lo que significa «natural» en el jamón y otros productos por estos motivos

Qué pasa a partir del domingo según la AEMET

El domingo se espera una jornada de tiempo estable, con nubosidad concentrada en el norte de las islas y sin precipitaciones, y es justo el día en que empieza el ascenso térmico que describe la AEMET. La agencia matiza que no se alcanzarán temperaturas tan altas como las de comienzos de septiembre, cuando el sur de Gran Canaria llegó a los 38 grados, pero la anomalía respecto a lo normal será considerable.

Ese matiz es el que conviene entender. Una cosa es el valor absoluto y otra la desviación respecto a lo que corresponde a la época. Un septiembre normal en Canarias ya empieza a moderar los termómetros, y encontrarse con diez grados de más a mediados de mes es lo que convierte este episodio en noticia aunque las cifras sean inferiores a las de hace una semana.

Con el calor regresa también la calima, que la AEMET sitúa en niveles altos aunque con la posibilidad de alcanzar la superficie en Lanzarote y Fuerteventura. La combinación de temperaturas elevadas, humedad baja y viento vuelve a elevar el riesgo de incendio forestal, de modo que las recomendaciones de precaución en el monte siguen siendo las mismas que la semana pasada. La evolución del episodio la irá marcando cada actualización de la AEMET.