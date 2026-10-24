La AEMET avisa de más lluvia en Canarias y lo que llega detrás no es agua

Canarias cierra el fin de semana con lluvias débiles en el norte antes de que el polvo en suspensión según la AEMET

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LO ESENCIAL La calima regresa el lunes 26. Las máximas pueden llegar a 28 grados. El sábado deja lluvias débiles en el norte. La borrasca Austen afecta a la Península. El viento alisio sopla con intervalos fuertes.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) trabaja estos días con un escenario de contrastes dentro de España. Mientras la Península encara la llegada de la borrasca Austen, en Canarias el guion es otro: después de un fin de semana con lluvias débiles, lo que llega el lunes no es agua, es calima en Canarias, acompañada de temperaturas de hasta 28 grados.

El cambio empieza durante el domingo, cuando el polvo en suspensión asome por las zonas elevadas, y se consolida el lunes 26. Ese día, la AEMET no descarta concentraciones significativas en zonas bajas de las vertientes sur, que es donde la calima se nota de verdad.

Lo que prevé la AEMET para este fin de semana en Canarias

El sábado llega con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, el este de La Palma y el área metropolitana de Tenerife, con apertura de claros durante las horas centrales y probabilidad de lluvias de carácter débil. En el resto, intervalos nubosos con nubes medias y altas. Ya hay calima ligera en altura.

La Palma. Es la isla más afectada: cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y el este, especialmente en medianías, donde pueden persistir. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 25 grados.

Es la isla más afectada: cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y el este, especialmente en medianías, donde pueden persistir. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 25 grados. Tenerife. Abundante nubosidad baja por el norte y el nordeste, con alguna gota en medianías. Sol en la costa sur y oeste, y ligera calima en la cumbre.

Abundante nubosidad baja por el norte y el nordeste, con alguna gota en medianías. Sol en la costa sur y oeste, y ligera calima en la cumbre. Gran Canaria. Panza de burro en el norte y en la capital, con alguna gota en medianías. Soleado en el resto, con calima ligera.

Panza de burro en el norte y en la capital, con alguna gota en medianías. Soleado en el resto, con calima ligera. El Hierro. Nubes bajas por el norte y el nordeste, ratos de sol en el resto.

Nubes bajas por el norte y el nordeste, ratos de sol en el resto. Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos de madrugada que tienden a poco nuboso conforme avance el día.

El otro protagonista es el viento. El alisio del nordeste sopla moderado con intervalos fuertes por la tarde, y en los extremos noroeste y sudeste de La Palma son probables rachas localmente muy fuertes. En el mar, fuerza 3 a 5 arreciando a 5 o 6 de noche, con mar de fondo del noroeste de hasta dos metros. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Por qué a Canarias no le llega la borrasca que entra en la Península según la AEMET

La explicación está en la geografía y en la circulación atmosférica. La borrasca Austen y los frentes asociados circulan por latitudes muy por encima del archipiélago, dejando lluvias y tormentas en el este y el sur peninsular y en Baleares. Canarias queda al sur de esa trayectoria.

Y cuando el archipiélago queda fuera del paso de los frentes, lo que domina es el régimen propio de las islas: el alisio, la nubosidad de estancamiento en las vertientes norte y, cuando el viento rola al este, el polvo sahariano. Eso es exactamente lo que va a ocurrir a partir del domingo.

Conviene añadir un apunte sobre la calima según la AEMET, porque es un fenómeno que en Canarias se toma con demasiada ligereza. La calima en altura apenas afecta a la calidad del aire a nivel de suelo, pero cuando desciende a zonas bajas puede elevar la concentración de partículas en suspensión y afectar a personas con problemas respiratorios. Si el lunes se cumple la previsión de concentraciones significativas en las vertientes sur, conviene tenerlo presente.

Hay otra cosa que cambia este fin de semana y que no es meteorológica según la AEMET. La madrugada del sábado al domingo, Canarias retrasa los relojes: cuando marquen las 02.00 habrá que volver a la 01.00, una hora antes que en la Península. A partir del domingo anochece antes, así que la calima del lunes se verá en un atardecer más temprano.

De cara a lo que queda de mes, la AEMET apunta a un periodo más cálido de lo habitual entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, aunque la propia agencia advierte de que existe elevada incertidumbre sobre la evolución de las lluvias. Los modelos vuelven a situar precipitaciones a partir del martes, pero a esa distancia conviene tomarlo como tendencia y no como pronóstico.