Vuelve la lluvia a Canarias: la AEMET confirma los días que lloverá en estas islas

Dos días de sol y vuelta el lunes: lo que la AEMET prevé para Canarias semana completa

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LO ESENCIAL El sábado y el domingo llegan estables. La lluvia regresa el lunes y el martes. Las máximas suben hasta los 25 grados. La temporada pasada hubo 19 borrascas nombradas. Esta todavía no tiene ninguna.

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Hay un dato de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que resume bien el otoño que lleva Canarias: la temporada de borrascas con nombre todavía no se ha estrenado en el archipiélago. La anterior batió el récord con 19 sistemas bautizados, desde la dana Alice en octubre de 2025 hasta Therese en marzo de 2026. Esta va por cero.

No es casualidad ni es un descuido. La AEMET solo bautiza los sistemas capaces de producir un gran impacto, aquellos que obligan a activar avisos naranjas o rojos por viento, o avisos naranjas o rojos por lluvia o nieve acompañados de amarillos por viento. Y pese a una semana entera de alertas, ninguno de los episodios de octubre ha alcanzado ese umbral en las islas y que la AEMET vigila de cerca a El Niño para posibles borrascas en invierno.

Lo que prevé la AEMET para el fin de semana en Canarias

Tras cuatro días de avisos y casi cien litros por metro cuadrado en El Hierro, llega la tregua. El delegado de la AEMET en el archipiélago, David Suárez, la resumió así: se espera «una situación de estabilidad, de marcada estabilidad».

Viernes 23. Jornada de transición con tendencia a la mejoría. Las capitales se mueven en torno a los 23 grados de máxima y 19 de mínima.

Jornada de transición con tendencia a la mejoría. Las capitales se mueven en torno a los 23 grados de máxima y 19 de mínima. Sábado 24. Intervalos nubosos con claros. Máximas de 22 grados y mínimas de 20.

Intervalos nubosos con claros. Máximas de 22 grados y mínimas de 20. Domingo 25. Nuboso pero sin precipitaciones previstas. Entre 20 y 23 grados.

Ese domingo trae además el cambio de hora. La madrugada del sábado al domingo, cuando el reloj marque las 02.00 en Canarias, habrá que retrasarlo hasta la 01.00, una hora antes que en la Península. A partir de esa tarde anochece antes, algo a tener en cuenta si se aprovecha la estabilidad para salir al campo.

Si llegara a caer algo este fin de semana, sería débil y en el norte, asociado al flujo de los alisios. Es el patrón otoñal de siempre, nada que ver con lo de esta semana.

Cuándo vuelve la lluvia a Canarias según la AEMET

La tregua dura exactamente dos días. El lunes 26 aparecen ya las precipitaciones en los modelos, y el martes 27 se mantienen, con probabilidades en torno al 30% en la capital grancanaria. Ambos días con máximas de 24 grados y mínimas de 21.

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A partir del miércoles 28 la tendencia cambia: cielos nubosos pero sin lluvia prevista, con las temperaturas subiendo progresivamente. El jueves 29 apunta a ser el día más cálido, con 25 grados de máxima, y el viernes 30 cierra el mes en torno a los 24.

Esa evolución encaja con lo que la AEMET adelantó para la última semana de octubre: entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, los pronósticos apuntan a un periodo más cálido de lo habitual en buena parte de España, aunque la propia agencia advierte de que existe elevada incertidumbre sobre la evolución de las lluvias.

Conviene tomarlo con la cautela que merece cualquier previsión a seis o siete días. La AEMET publica estos pronósticos con márgenes de error crecientes cuanto más lejos está la fecha, y un día de lluvia señalado a una semana puede adelantarse, retrasarse o desaparecer según evolucionen los modelos.

Hay un matiz sobre el terreno que importa para esos días de lluvia. Aunque este fin de semana no caiga agua, los suelos de medianías vienen saturados de toda la semana y permanecen así varios días. Eso significa que una lluvia moderada el lunes puede generar más escorrentía de la que generaría en terreno seco, simplemente porque el agua encuentra menos capacidad de absorción.

Y queda la pregunta de fondo, que es la del principio. Con la temporada de borrascas según la AEMET recién arrancada y el pico de El Niño previsto para las próximas seis semanas, la posibilidad de que Canarias vea por fin un sistema con nombre propio sigue abierta. Pero por ahora, y pese a todo lo caído este mes, el archipiélago no ha necesitado ninguno.