Este domingo Canarias vive un día de 25 horas: llega el cambio de hora

El domingo tiene 25 horas en Canarias y hay una que se va a repetir entera

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LO ESENCIAL El domingo tendrá oficialmente 25 horas. A las 02.00 el reloj vuelve a marcar la 01.00. En Canarias el ajuste se hace una hora antes. Es el último cambio que figura en la orden vigente. Llega con un fin de semana de tiempo estable.

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Este domingo, Canarias vive un día de 25 horas. No es una forma de hablar ni una licencia periodística: esa jornada tendrá oficialmente una hora más que cualquier otra del año, porque habrá una hora completa que se repetirá de principio a fin.

La mecánica es esta. En la madrugada del sábado al domingo, cuando el reloj marque las 02.00 en el archipiélago, habrá que retrasarlo hasta la 01.00. Todo lo que ocurra entre esas dos horas sucederá dos veces en el calendario: la una y cuarto pasará, volverá a pasar, y solo entonces el reloj seguirá avanzando con normalidad.

Por qué en Canarias se hace antes que en la Península

Aquí está la particularidad que mucha gente del archipiélago desconoce. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla el ajuste se produce a las 03.00, que pasan a ser las 02.00. En Canarias se hace una hora antes, a las 02.00.

El motivo son los husos horarios. El archipiélago se sitúa en UTC+0 durante el otoño y el invierno, mientras que la Península y Baleares están en UTC+1. La diferencia de una hora entre ambos territorios se mantiene después del cambio, de modo que el ajuste ocurre en el mismo instante en términos absolutos, pero el reloj de cada sitio marca una cifra distinta.

Quien tenga que madrugar ese domingo dormirá una hora más. Los teléfonos móviles y los dispositivos conectados se ajustan solos, sin tocar nada: los relojes que sí requieren intervención manual son los del coche, los de pared y los de los electrodomésticos.

Lo que de verdad se nota en Canarias

El efecto práctico empieza esa misma tarde. A partir de esa madrugada amanece antes y, sobre todo, anochece antes. Es un salto brusco: el domingo la luz se va una hora antes que el sábado, y en el archipiélago se percibe con fuerza porque la tarde se acorta de golpe.

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Esta vez, además, llega en un fin de semana con buen tiempo. Tras cuatro días de avisos, alertas y casi cien litros por metro cuadrado en El Hierro, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Canarias anticipa «una situación de estabilidad, de marcada estabilidad» para el sábado y el domingo. Conviene tenerlo en cuenta al calcular la vuelta de cualquier plan al aire libre: oscurecerá antes de lo que el cuerpo espera.

Hay otro detalle que provoca más líos de los que parece en un territorio insular: los billetes de avión y de barco. Es el fin de semana del año en que más confusiones se producen con horarios de salida, precisamente porque hay una hora que se repite. Conviene comprobar en qué horario está expresada cualquier reserva de esa madrugada.

Este cambio tiene además una particularidad administrativa. La Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado, fijó el calendario de cambios horarios desde 2022 hasta 2026. Y el de este domingo es el último que aparece en esa orden. De ahí que cada otoño vuelva la pregunta de si será el definitivo.

La respuesta en Canarias, por ahora, es que no. La Unión Europea ya tiene fijadas las fechas para los próximos años y, mientras no se modifique la normativa comunitaria, España tendrá que seguir ajustando los relojes dos veces al año. En 2027, el horario de verano terminará el 31 de octubre.

La propuesta de la Comisión Europea para eliminar los cambios estacionales de hora lleva años sobre la mesa sin haber sido adoptada. El marco español deriva directamente de esa normativa europea, y el Real Decreto 236/2002 establece que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre.

Así que, por una noche, Canarias y el resto del país van a vivir el único día del año que dura más de lo que debería. Y la próxima vez que ocurra algo parecido será dentro de doce meses.