Lo que la AEMET prevé para la próxima semana en Canarias: «más lluvias y descenso térmico»

La tregua en Canarias dura dos días: la AEMET ya marca cuándo vuelve el agua

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El delegado habla de marcada estabilidad el fin de semana. El viernes todavía deja chubascos de interior. El martes 27 vuelve la lluvia según los modelos. El viernes 30 aparece otra vez el agua. La madrugada del domingo cambia la hora.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Después de cuatro días de avisos de la AEMET, alertas y casi cien litros por metro cuadrado en El Hierro, Canarias entra en una tregua. Pero conviene leer la letra pequeña: dura exactamente dos días. Los modelos vuelven a situar precipitaciones en el archipiélago de Canarias a partir del martes que viene.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en las islas, David Suárez, resumió lo que llega el fin de semana en una frase: se espera «una situación de estabilidad, de marcada estabilidad». Si llegara a caer algo, sería débil y en el norte, asociado al flujo de los alisios.

Lo que prevé la AEMET para los próximos días en Canarias

Viernes 23. Jornada de transición con tendencia a la mejoría, aunque las lluvias no desaparecen: intervalos nubosos y algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve y zonas de interior. Las Palmas se mueve entre 23 y 26 grados; Santa Cruz de La Palma, entre 19 y 26. En Lanzarote y Fuerteventura, cielos poco nubosos y escasa probabilidad de lluvia.

Jornada de transición con tendencia a la mejoría, aunque las lluvias no desaparecen: intervalos nubosos y algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve y zonas de interior. Las Palmas se mueve entre 23 y 26 grados; Santa Cruz de La Palma, entre 19 y 26. En Lanzarote y Fuerteventura, cielos poco nubosos y escasa probabilidad de lluvia. Sábado 24. Intervalos nubosos con alguna probabilidad de chubasco débil en vertientes norte y claros en el resto. Temperaturas estables, en torno a los 22 de mínima y 23 de máxima en la capital grancanaria.

Intervalos nubosos con alguna probabilidad de chubasco débil en vertientes norte y claros en el resto. Temperaturas estables, en torno a los 22 de mínima y 23 de máxima en la capital grancanaria. Domingo 25. Nubosidad en el norte y poco más. La presión atmosférica se recupera por encima de los 1.018 hectopascales, lo que confirma el asentamiento de la estabilidad.

El contraste con esta semana es brutal. Este jueves, El Hierro, La Gomera y el este de La Palma han permanecido bajo avisos naranjas, y la estación de La Frontera llegó a registrar 99,8 litros por metro cuadrado antes de las seis de la mañana.

Y ese domingo trae otra cosa. La madrugada del sábado al domingo, Canarias cambia la hora: cuando el reloj marque las 02.00 en el archipiélago habrá que retrasarlo hasta la 01.00. En la Península el ajuste se hace a las 03.00, una hora más tarde, porque las islas están en un huso horario distinto. Esa jornada tendrá oficialmente 25 horas, y a partir de esa tarde anochece antes.

Cuándo vuelve la lluvia a Canarias según la AEMET

Aquí está la parte que interesa a quien pensaba que octubre ya había descargado todo lo que tenía. No es así. El lunes 26 arranca con cielos cubiertos y, sobre todo, los modelos marcan lluvia moderada a intervalos el martes 27, con probabilidades de precipitación en torno al 30% en la capital grancanaria.

El miércoles 28 y el jueves 29 se mantienen nubosos, con el cielo cubierto en buena parte del archipiélago pero sin precipitaciones destacadas previstas. Y el viernes 30 vuelve a aparecer la lluvia moderada en los modelos, justo al cierre del mes.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Las temperaturas, mientras tanto, van ligeramente al alza. Las máximas suben hasta los 24, 25 y 26 grados a lo largo de la semana, con el jueves 29 apuntando a ser el día más cálido de las próximas dos semanas.

22/10 01:42 AVISOS HOY | Canarias: lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW https://t.co/LOo3x9aUxB — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) October 22, 2026

Conviene añadir el aviso de siempre con estas previsiones. A cinco y siete días vista, la incertidumbre es considerable, y lo que hoy aparece como lluvia moderada puede quedarse en nubosidad o reforzarse. La AEMET actualiza sus predicciones varias veces al día y la referencia válida es siempre la más reciente.

Hay además un matiz de la AEMET sobre el terreno que importa más de lo que parece. Aunque deje de llover este fin de semana, los suelos de medianías vienen saturados de toda la semana y permanecen así varios días. Eso significa que una lluvia moderada el martes puede generar más escorrentía de la que generaría en un terreno seco, porque el agua encuentra menos capacidad de absorción.

De modo que el balance para Canarias según la AEMET es este: dos días de respiro, un cambio de hora por el medio y una última semana de octubre que, según los modelos, no se va a ir seca. La temporada de borrascas acaba de empezar.