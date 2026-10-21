Canarias pasa a alerta y la AEMET sube a naranja los avisos por lluvias y tormentas

Cien litros en doce horas: Canarias pasa a alerta y la AEMET sube a naranja en tres islas

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LO ESENCIAL Hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Hasta 100 litros acumulados en doce horas. La alerta arranca a las 00.00 del jueves. El aviso naranja implica peligro importante. El resto del archipiélago sigue en prealerta.

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Canarias sube un escalón según la AEMET. El Gobierno autonómico ha declarado la alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y el este de La Palma a partir de las 00.00 horas de este jueves, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado sus avisos en esas mismas zonas a nivel naranja, que significa peligro importante.

Las cifras se han duplicado en cuestión de horas. Esta mañana, la prealerta que cubría el archipiélago manejaba 15 milímetros en una hora y 60 en doce. Las que figuran ahora en la declaración de alerta son 30 milímetros en una hora y 100 en doce horas.

Lo que prevé la AEMET en Canarias desde medianoche

El aviso naranja entra en vigor a las 00.00 y se mantendrá hasta las 17.59 de la misma jornada. La probabilidad que maneja la agencia se sitúa entre el 40% y el 70%, y se esperan chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormentas.

El Hierro. Aviso naranja en toda la isla, con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aviso naranja en toda la isla, con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La Gomera. Pasa del amarillo vigente desde primera hora de hoy al naranja a medianoche, con las mismas cantidades.

Pasa del amarillo vigente desde primera hora de hoy al naranja a medianoche, con las mismas cantidades. La Palma. El naranja se centra en la vertiente este , donde se esperan hasta 100 litros en doce horas y precipitaciones especialmente intensas y persistentes. En el oeste y las cumbres se mantiene el amarillo.

El naranja se centra en la , donde se esperan hasta 100 litros en doce horas y precipitaciones especialmente intensas y persistentes. En el oeste y las cumbres se mantiene el amarillo. Tenerife. Continúa en aviso amarillo.

Continúa en aviso amarillo. Resto del archipiélago. Permanece en situación de prealerta por el mismo fenómeno.

Conviene leer bien el territorio: la alerta no cubre La Palma entera, sino su vertiente este. Es un matiz que se pierde en casi todos los titulares y que cambia por completo a quién afecta.

La causa es la inestabilidad asociada a una depresión aislada en niveles altos, una dana, que lleva días desarrollándose sobre distintos puntos del territorio estatal y cuyo entorno ha ido alcanzando al archipiélago. La previsión apunta a precipitaciones importantes de ámbito local, aunque con distribución irregular.

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Qué significa que Canarias esté en alerta

Esta es la confusión que se repite en cada episodio, y hoy conviene tenerla clara porque conviven dos escalas distintas.

Los avisos (amarillo, naranja, rojo) los emite la AEMET y miden el fenómeno meteorológico. El naranja corresponde a peligro importante, un escalón por encima del amarillo y uno por debajo del rojo. Las prealertas, alertas y alertas máximas las declara el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Emergencias, en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), y miden el riesgo de protección civil según la AEMET.

La alerta es el segundo escalón de esa escala autonómica. Implica que los dispositivos de emergencia pasan a estar activados, no solo vigilantes como en la prealerta. La Dirección General de Emergencias ha instado a la población a seguir los consejos de autoprotección disponibles en su página web.

Las recomendaciones de la AEMET ganan peso con estas cantidades. Treinta litros por metro cuadrado en sesenta minutos saturan desagües, forman balsas en la calzada y activan escorrentías en los barrancos en cuestión de minutos. En carretera, precaución y nunca atravesar zonas inundadas ni cauces. En casa, revisar desagües y azoteas, y atención a sótanos y garajes en las zonas bajas.

Hay además un apunte necesario para mañana en Canarias. Los teléfonos móviles de Tenerife van a sonar tres veces entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde con mensajes del sistema ES-Alert. No tiene nada que ver con este episodio de lluvias: es el simulacro de riesgo volcánico VOLCANEX, que se desarrolla en Guía de Isora. Los propios mensajes lo indicarán y la población no tiene que adoptar ninguna medida.

El 1-1-2 queda reservado para emergencias reales y el 012 para consultas. Los avisos de la AEMET se actualizan varias veces al día y la situación de alerta puede ampliarse o darse por finalizada según evolucione el episodio, así que conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento.