El IGN registra un terremoto de 3,0 en Canarias y otros 5 en la misma zona días atrás

Nueve de los últimos doce terremotos de Canarias han ocurrido casi en el mismo punto y un terremoto de 3.0

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LO ESENCIAL El terremoto alcanzó magnitud 3,0 mbLg. Se localizó a 23 kilómetros de profundidad. El IGN no le asignó intensidad: no se sintió. Nueve de los últimos doce están en la misma zona. Las profundidades van de 4 a 37 kilómetros.

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El Instituto Geográfico Nacional registró este miércoles un terremoto de magnitud 3,0 mbLg en Canarias, localizado en el mar al sureste de Tenerife a las 07.41 hora canaria. Se produjo a 23 kilómetros de profundidad y el organismo no le ha asignado intensidad en la escala macrosísmica europea, lo que significa que no llegó a ser percibido por la población.

Visto en solitario, es un movimiento rutinario. Lo interesante aparece al mirar el catálogo de los últimos días: ese punto lleva una semana repitiéndose.

El punto de Canarias donde se concentran los seísmos

De los doce últimos terremotos en Canarias registrados en el entorno del archipiélago, nueve se localizan en un rectángulo de apenas unos kilómetros de lado, en el mar frente a la costa sureste de Tenerife. Las coordenadas se repiten con una insistencia llamativa, siempre entre los 28,0 y los 28,2 grados de latitud norte y entre los 16,18 y los 16,28 de longitud oeste.

La secuencia de los últimos cinco días da la medida de esa concentración:

16 de octubre. Dos movimientos de 1,6 y 1,4, a 10 y 30 kilómetros de profundidad.

Dos movimientos de 1,6 y 1,4, a 10 y 30 kilómetros de profundidad. 17 de octubre. Cuatro terremotos en apenas dos horas, entre las 06.11 y las 08.06 hora canaria, con magnitudes de 2,2, 1,8, 1,8 y 1,0 y profundidades de 5, 4, 18 y 18 kilómetros.

Cuatro terremotos en apenas dos horas, entre las 06.11 y las 08.06 hora canaria, con magnitudes de 2,2, 1,8, 1,8 y 1,0 y profundidades de 5, 4, 18 y 18 kilómetros. 20 de octubre. Dos eventos de 1,8, uno a 10 kilómetros y otro a 37.

Dos eventos de 1,8, uno a 10 kilómetros y otro a 37. 21 de octubre. El de magnitud 3,0, el mayor de toda la serie, a 23 kilómetros.

Los tres movimientos restantes de esos doce quedan fuera de esa zona y corresponden a otros puntos de la isla: uno de magnitud 1,3 en San Miguel de Abona, otro de 1,4 al norte de San Juan de la Rambla y un tercero de 1,9 más al suroeste, ya en mar abierto.

Lo que estos datos significan y lo que no en Canarias

Conviene decirlo con claridad antes de que alguien monte una teoría: una magnitud 3,0 no implica riesgo ni anticipa nada. El archipiélago registra terremotos a diario y la inmensa mayoría ni siquiera se perciben. El propio IGN ha explicado en ocasiones anteriores que determinadas franjas marinas de Canarias están activas todo el año, con cientos de sismos anuales y sin que exista una relación directa entre todos los movimientos registrados.

El dato que sí merece atención de los especialistas no es la magnitud, sino la dispersión de profundidades. En esa misma zona se han registrado eventos a 4, 5, 10, 18, 23, 30 y 37 kilómetros en una sola semana. Esa horquilla abarca desde la corteza superficial hasta el entorno del límite entre la corteza y el manto, lo que descarta que se trate de una única fractura activándose de forma repetida.

Hay además un elemento que suele pasar desapercibido y que explica por qué un terremoto de 3,0 puede no sentirse mientras otro de la misma magnitud despierta a media isla. La diferencia la marca la profundidad: este se produjo a 23 kilómetros, mientras que el que se notó en Fuerteventura a principios de mes estaba a solo cuatro. Cuanto más profundo, más se atenúa la energía antes de llegar a la superficie.

La vigilancia corre a cargo del IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas por las islas funcionando las veinticuatro horas, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias. Esas son las fuentes que conviene mirar cuando circulan por redes interpretaciones alarmistas, algo que ocurre indefectiblemente cada vez que un seísmo se deja sentir.

Conviene recordar también que los parámetros de cualquier terremoto son provisionales hasta su revisión. Magnitud, profundidad y coordenadas pueden ajustarse en las horas siguientes conforme los analistas incorporan registros de más estaciones. No es un error: es el procedimiento normal.