Canarias entera en prealerta severa de la AEMET: 15 litros en una hora y tormentas fuertes

Prealerta en las siete islas de Canarias y la AEMET señala el área metropolitana de Tenerife

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LO ESENCIAL La prealerta cubre las siete islas desde las 07.30. Se esperan hasta 15 milímetros en una hora. El área metropolitana de Tenerife es zona señalada. El Hierro pasa de alerta a prealerta. Las precipitaciones serán de distribución irregular.

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Las siete islas de Canarias según la AEMET están en prealerta por lluvias. El Gobierno autonómico, a través de la Dirección General de Emergencias, amplió la situación a todo el archipiélago a partir de las 07.30 horas de este miércoles, y al mismo tiempo dio por finalizada la alerta que mantenía activa en El Hierro, que pasa al mismo nivel que el resto.

La decisión se toma en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), a partir de la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de otras fuentes disponibles.

Lo que prevé la AEMET este miércoles en Canarias

La causa es la entrada de una masa de aire húmedo e inestable en Canarias que deja intervalos de tiempo variable y precipitaciones de distribución irregular en el conjunto del archipiélago. Los chubascos podrán ser localmente fuertes y venir acompañados de tormentas según la AEMET.

Las cifras que figuran en la declaración de prealerta son concretas: las precipitaciones podrían alcanzar los 15 milímetros en una hora y acumular hasta 60 milímetros en doce horas. Conviene leer bien ese dato, porque son las cantidades que justifican la declaración, no acumulaciones previstas para todas las islas.

Tenerife. Chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormenta, afectando sobre todo al área metropolitana a partir del mediodía.

Chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormenta, afectando sobre todo al área metropolitana a partir del mediodía. Fuerteventura. Chubascos fuertes con posible tormenta, concentrados en el sur de la isla.

Chubascos fuertes con posible tormenta, concentrados en el sur de la isla. El Hierro. Chubascos puntualmente fuertes y persistentes desde el mediodía, con capacidad de acumular valores significativos en periodos reducidos.

Chubascos puntualmente fuertes y persistentes desde el mediodía, con capacidad de acumular valores significativos en periodos reducidos. Resto del archipiélago. Probabilidad de chubascos o precipitaciones débiles y ocasionales por desarrollo de evolución diurna, en vertientes sur e interiores de las islas de mayor relieve durante la tarde.

Qué significa exactamente la prealerta en Canarias

Es la confusión más repetida cada vez que llueve, así que conviene aclararla. Los avisos (amarillo, naranja, rojo) los emite la AEMET y miden el fenómeno meteorológico. Las prealertas, alertas y alertas máximas las declara el Gobierno de Canarias y miden el riesgo de protección civil.

Son escalas distintas que pueden coexistir, y de hecho hoy coexisten: avisos amarillos de la agencia estatal y prealerta autonómica en las siete islas. La prealerta es el primer escalón y significa que los servicios de emergencia están preparados y vigilantes, no que haya que adoptar medidas extraordinarias.

La situación permanecerá vigente hasta una nueva actualización de la Dirección General de Emergencias, que puede elevarla a alerta si la evolución lo justifica o darla por finalizada si el episodio se desinfla.

Hay un elemento más que conviene tener presente esta semana según la AEMET. Mañana jueves, los teléfonos móviles de Tenerife van a sonar tres veces entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde con mensajes del sistema ES-Alert. No tiene relación alguna con este episodio de lluvias: se trata del simulacro de riesgo volcánico VOLCANEX, que se desarrolla en Guía de Isora. Los avisos lo indicarán expresamente y la población no tiene que adoptar ninguna medida.

Las recomendaciones ante chubascos de esta intensidad son las de siempre y ganan sentido con 15 milímetros cayendo en sesenta minutos. En carretera, precaución con las balsas de agua y nunca atravesar zonas inundadas ni cauces de barranco. En casa, revisar desagües y azoteas. Y ojo con los sótanos y garajes en zonas urbanas, que es donde el agua se acumula primero.

El 1-1-2 queda reservado para emergencias reales y el 012 para consultas. Los avisos de la AEMET se actualizan varias veces al día, así que conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento, especialmente esta tarde.