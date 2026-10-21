Brote de meningitis vírica en un colegio de Canarias: lo que Sanidad pide ahora a los colegios

Tres niños de Canarias del mismo colegio ingresados en El Hierro y Sanidad ya propone clases virtuales

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LO ESENCIAL Los tres menores tienen 3, 6 y 7 años. Dos ya han recibido el alta hospitalaria. La evolución clínica es favorable en los tres casos. La transmisión se produce por vía fecal-oral. El periodo de incubación llega hasta dos semanas.

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La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud en Canarias ha notificado un brote de meningitis vírica por enterovirus en Canarias, concretamente en la isla de El Hierro. Son tres casos asociados, todos en varones de tres, seis y siete años, alumnos del CEIP Tigaday, en el municipio de La Frontera.

Los tres requirieron ingreso hospitalario, pero conviene dar el desenlace cuanto antes: la evolución clínica ha sido favorable en todos los casos. Los dos primeros ya han recibido el alta y el tercer menor permanece ingresado con buena evolución.

Qué es exactamente la meningitis vírica en Canarias y por qué importa el apellido

Aquí está el matiz que decide cómo leer toda esta información. La palabra meningitis asusta por motivos fundados, pero no todas son iguales. La meningitis bacteriana es una urgencia médica grave que puede dejar secuelas o causar la muerte en horas. La meningitis vírica, que es la de este brote, tiene un pronóstico muy distinto: en la mayoría de los casos se resuelve sola, sin tratamiento específico y sin secuelas según los médicos en Canarias.

La causa aquí es un enterovirus, una familia de virus muy común que circula habitualmente entre población infantil, sobre todo al final del verano y en otoño. Que haya requerido ingreso no contradice eso: en niños pequeños se hospitaliza por precaución, para confirmar el diagnóstico y descartar la forma bacteriana y que afecta con el tiempo en Canarias.

La causa probable del brote es la transmisión de persona a persona por vía fecal-oral, a través de una cadena de niños asintomáticos portadores sanos. Es decir, menores que tienen el virus, no desarrollan síntomas y lo transmiten sin saberlo.

Lo que ha hecho Salud Pública en Canarias

Desde que tuvo conocimiento del primer caso confirmado, la Dirección General activó el protocolo establecido para estas situaciones. Eso implica dos actuaciones: seguimiento de los posibles contactos de los casos confirmados y alerta a los profesionales sanitarios de la zona para que puedan detectar precozmente síntomas compatibles en otras personas.

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La medida que más consecuencias prácticas tiene es otra. Salud Pública recomienda valorar la posibilidad de establecer docencia virtual en los niveles educativos de los niños afectados de seis y siete años. En el caso del menor de tres años no se plantea, porque sus contactos ya han superado el periodo de incubación sin que haya aparecido ningún caso secundario en esa edad.

El calendario del brote ayuda a entender por qué. El primer caso comenzó con síntomas a comienzos de octubre y el último confirmado, a mediados de mes. El periodo de incubación de los enterovirus se estima entre dos días y dos semanas, con una mediana de entre tres y cinco días. Eso significa que todavía hay margen temporal para que aparezcan casos nuevos vinculados al último confirmado.

Las recomendaciones para el ámbito escolar son las de siempre y en este caso cobran sentido por la vía de transmisión. El lavado de manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de comer, es la medida más eficaz frente a un virus que se transmite por vía fecal-oral. A eso se suman la limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común y la ventilación de las aulas.

Los síntomas que deben llevar a consultar con un profesional sanitario son fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y somnolencia o irritabilidad poco habituales. En niños pequeños, el cuadro puede ser menos específico en Canarias. Ante la duda, la recomendación es acudir al pediatra o al centro de salud, no al buscador.

Conviene cerrar con lo que estos datos significan y lo que no para Canarias. Tres casos vinculados a un mismo centro justifican la declaración de un brote y la activación de un protocolo, que es exactamente lo que ha ocurrido. No indican una situación de riesgo para el conjunto del archipiélago ni para otros colegios, y la evolución favorable de los tres menores es el dato que mejor describe de qué estamos hablando.

Queda por ver si aparecen casos nuevos en Canarias antes de que se agote el periodo de incubación y si finalmente se aplica la docencia virtual que Salud Pública ha propuesto valorar.