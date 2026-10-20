El gas que mata en Canarias sin que lo huelas y se acumula en los sótanos

Hay sensores en Canarias que marcan 200.000 cuando a partir de 30.000 ya no se puede respirar

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LO ESENCIAL El umbral de desalojo está en 1.600 ppm. Algunos sensores han registrado hasta 200.000 ppm. A partir de 30.000 ppm es incompatible con la vida. Hay casi 1.400 medidores instalados en interiores. El gas se detectó meses antes de la erupción.

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Hay un gas que mata en una erupción volcánica en Canarias y la mayoría de la gente no lo tiene en la cabeza. No es la lava, ni la ceniza, ni ese azufre que huele a huevo podrido y avisa. Es el dióxido de carbono: incoloro, inodoro y, sobre todo, más pesado que el aire. Por eso se acumula abajo. En sótanos, en garajes, en plantas bajas, en aljibes y en cualquier hueco donde el aire no circule.

En Canarias esto no es un supuesto teórico. Es exactamente lo que ocurre hoy en el oeste de La Palma, cinco años después de que la erupción del Tajogaite se diera por terminada.

Las cifras que se manejan en Canarias

Para entender la magnitud conviene tener una referencia. El CO2 está presente de forma natural en el aire que respiramos, en concentraciones de entre 350 y 420 partes por millón (ppm). Ese es el punto de partida.

Hasta 700 ppm. Se considera admisible para la población general, aplicando un margen sobre la mínima concentración conocida que produce efectos.

Se considera admisible para la población general, aplicando un margen sobre la mínima concentración conocida que produce efectos. 1.600 ppm. Es el umbral que fijó el protocolo del Cabildo de La Palma para solicitar el abandono de una vivienda.

Es el umbral que fijó el protocolo del Cabildo de La Palma para solicitar el abandono de una vivienda. 30.000 ppm. A partir de ahí, el efecto sobre personas sin equipos de protección es incompatible con la vida.

A partir de ahí, el efecto sobre personas sin equipos de protección es incompatible con la vida. 200.000 ppm. Es el registro máximo que han llegado a marcar algunos sensores en La Bombilla y Puerto Naos.

Esa última cifra es más de seis veces el límite letal y casi quinientas veces la concentración normal del aire. Y procede de la emisión difusa del subsuelo, no de ninguna erupción activa.

Hay una matización importante que evita el alarmismo: esas concentraciones presentan una gran variabilidad espaciotemporal. No es que toda la zona esté a 200.000 ppm, sino que determinados sensores en puntos concretos pueden dispararse mientras otros próximos se mantienen bajos. Esa irregularidad es justamente lo que obliga a medir de forma continua.

Cómo se vigila ese gas en Canarias

La respuesta ha sido una red de sensores sin precedentes en el archipiélago. Se instalaron 1.156 medidores de gases de origen volcánico en zonas interiores y otros 194 en lugares públicos, gestionados por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Geográfico Nacional y el Gobierno autonómico. Monitorizan en tiempo real.

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Ese despliegue ha permitido algo que importa mucho a la gente: devolver casas. 808 viviendas que registraron concentraciones por debajo de 700 ppm durante varias semanas seguidas fueron habilitadas de nuevo para que sus propietarios volvieran a residir en ellas.

Los bomberos han intervenido en 46 viviendas por niveles elevados, aunque conviene decirlo completo: ninguno de esos residentes tuvo que abandonar su casa, bastó con ventilar para que las concentraciones bajaran. Y ahí está la clave práctica de todo este asunto, porque ventilar es, literalmente, la medida que salva.

El semáforo volcánico de La Palma sigue en nivel amarillo precisamente por esto. Los controles se concentran en Puerto Naos, La Bombilla y Tajuya, y las mediciones vigilan también el gas radón, otro producto de la desgasificación del subsuelo.

Hay un último dato que explica por qué el CO2 es tan relevante en la vulcanología de Canarias. La red de emisiones difusas de La Palma detectó CO2 magmático varios meses antes de que empezara la erupción. Es decir, este gas no solo es el riesgo: también es una de las señales de aviso.

Y el volumen que llegó a emitirse pone en contexto todo lo demás. Durante los 86 días de erupción, el Tajogaite liberó a la atmósfera entre 14 y 42 millones de toneladas de CO2, más que los 13,8 millones que genera toda la actividad humana del archipiélago en un año entero.

De modo que la próxima vez que alguien imagine una erupción en Canarias pensando en la colada avanzando hacia el mar, conviene recordar que el peligro que no se ve está debajo, no delante. Y que la herramienta para enfrentarlo no es una barrera: es un sensor y una ventana abierta.