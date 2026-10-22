La DANA deja casi 100 litros en Canarias y la AEMET confirma que las lluvias seguirán

La AEMET pone fecha al final de la DANA en Canarias tras una madrugada de 99,8 litros

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LO ESENCIAL La Frontera encabeza con 99,8 litros. Tafira acumula 53,2 litros en Gran Canaria. Gran Canaria estuvo en naranja de madrugada. El viernes las lluvias se reducen al norte. El fin de semana llega la estabilidad.

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La DANA que afecta a Canarias descargó de madrugada y dejó una cifra que conviene mirar dos veces: 99,8 litros por metro cuadrado en La Frontera, en El Hierro, hasta las seis de la mañana de este jueves. Es prácticamente el acumulado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había previsto para doce horas completas, caído en bastante menos tiempo.

Pero el dato que convierte esto en noticia está en otra isla. En Gran Canaria, que no estaba en alerta sino en prealerta, fue necesario activar de madrugada un aviso naranja ante el agua que descargaba una tormenta sobre el norte de la isla.

Los acumulados que deja la DANA según la AEMET

La Frontera (El Hierro). 99,8 litros por metro cuadrado, el registro más alto del archipiélago.

99,8 litros por metro cuadrado, el registro más alto del archipiélago. San Andrés y Sauces (La Palma). 59,6 litros.

59,6 litros. Tafira (Las Palmas de Gran Canaria). 53,2 litros, en la zona alta del municipio capitalino.

53,2 litros, en la zona alta del municipio capitalino. Los Menores, en Barlovento (La Palma). 49 litros.

49 litros. Agüimes (Gran Canaria). 41,4 litros.

41,4 litros. Aeropuerto de Gran Canaria. 20,7 litros.

20,7 litros. El Pinar (El Hierro). 17,6 litros.

Los datos proceden de las redes de la AEMET, Apalmet, el Ayuntamiento de La Frontera y Grafcan. Llama la atención el contraste dentro de una misma isla: en Gran Canaria, Tafira acumuló 53,2 litros mientras el aeropuerto se quedaba en 20,7. Son veinte kilómetros de distancia y menos de la mitad de agua.

La explicación está en la naturaleza del fenómeno. Una DANA no genera un frente ordenado que barre un territorio, sino nubosidad de desarrollo que descarga de forma muy localizada. Por eso la declaración de alerta advertía de precipitaciones importantes de ámbito local pero con distribución irregular.

La alerta declarada por el Gobierno de Canarias sigue vigente en El Hierro, La Gomera y la vertiente este de La Palma, con avisos naranjas que se mantienen, en principio, hasta las 18.00 horas de hoy. En esas zonas se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes, que pueden dejar hasta 30 litros en una hora y 100 en doce, acompañados de tormentas.

Lo que prevé la AEMET para mañana viernes en Canarias

El episodio empieza a desinflarse. Para la jornada del viernes 23, la previsión apunta a cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan lluvias generalmente débiles que podrán ser localmente persistentes. Las temperaturas permanecerán sin cambios o subirán ligeramente.

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Es decir, se acabaron los avisos naranjas y los chubascos muy fuertes en Canarias. Lo que queda es el patrón otoñal habitual del archipiélago: agua en las vertientes norte, poco más en el resto.

En Lanzarote y Fuerteventura la jornada arranca con cielos nubosos y posibilidad de alguna lluvia ocasional, pero se abrirán amplios claros por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas.

Y para el fin de semana, el giro es completo. El delegado de la AEMET en Canarias, David Suárez, ha confirmado que se espera «una situación de estabilidad, de marcada estabilidad». El sábado y el domingo las lluvias quedarán reducidas al norte de las zonas montañosas y de forma mucho más débil.

Conviene recordar algo que el propio delegado subrayó al comienzo del episodio y que evita confusiones: se trata de una DANA muy débil situada al oeste de las islas, que no tiene nada que ver con la que ha afectado al levante español. Son dos sistemas distintos y de intensidad incomparable.

Mientras tanto en Canarias, las recomendaciones siguen vigentes hasta las seis de la tarde. Precaución en carretera, nunca atravesar zonas inundadas ni cauces de barranco, y atención a las crecidas: cincuenta litros concentrados en lo alto de una cuenca bajan después por el barranco, de modo que el peligro puede aparecer donde no está lloviendo.

Un último apunte para hoy para Canarias. Los móviles de Tenerife suenan varias veces entre las nueve y las dos con mensajes del sistema ES-Alert. No tiene relación con las lluvias: es el simulacro de riesgo volcánico VOLCANEX que se desarrolla en Guía de Isora, los propios mensajes lo indican y no hay que adoptar ninguna medida.