Hay un municipio de Canarias donde comprar casa cuesta la mitad y a veinte minutos de la capital

Los cinco municipios más baratos de Canarias para comprar casa están todos en la misma isla

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LO ESENCIAL El precio medio es de 1.367 euros por metro cuadrado. El municipio supera los 14.000 habitantes. Los cinco más baratos están en Gran Canaria. Ninguno de los cinco es un municipio costero turístico. Sigue lejos de los municipios más baratos de España.

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Comprar una casa en Canarias se ha convertido en un ejercicio de resignación para mucha gente, pero todavía quedan municipios donde los números cuadran. El más barato del archipiélago es Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria, con un precio medio de 1.367 euros por metro cuadrado en vivienda usada en venta.

El dato procede del último informe de idealista y hay un detalle que conviene mirar antes de seguir: los cinco municipios más baratos de todo el archipiélago están en la misma isla. Los cinco en Gran Canaria, y ninguno en el sur turístico y como cita el medio EsTenerife aún no esta en el punto de vista de fondos buitre.

El ranking de los municipios más baratos de Canarias

Santa María de Guía. 1.367 euros por metro cuadrado.

1.367 euros por metro cuadrado. Ingenio. 1.583 euros.

1.583 euros. Gáldar. 1.592 euros.

La distancia entre el primero y el segundo es significativa: más de 200 euros por metro cuadrado. En una vivienda de noventa metros, eso son casi veinte mil euros de diferencia entre comprar en Guía o comprar en Ingenio.

Que los municipios más asequibles se concentren en el norte y el interior de Gran Canaria no es casualidad. Es la otra cara del mismo fenómeno que ha disparado los precios en el litoral sur: la presión turística y la limitada disponibilidad de suelo empujan el mercado en las zonas costeras y dejan al margen las medianías.

Qué ofrece ese municipio de Canarias por ese precio

Santa María de Guía supera los 14.000 habitantes y su término municipal se extiende desde la costa atlántica hasta las zonas altas del interior. Esa diversidad explica que convivan en pocos kilómetros litoral rocoso, medianías agrícolas y áreas de cumbre con pinares.

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El municipio está a unos veinte minutos por carretera de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con servicios de proximidad, comercios, centros educativos y conexión con el resto del norte de la isla. Es conocido además por el queso de Flor de Guía, una denominación de origen que utiliza cuajo vegetal de cardo y que no tiene equivalente en el resto de España.

El precio permite encontrar opciones tanto en el casco urbano como en barrios y núcleos de medianías, un margen que en los municipios metropolitanos o del sur sencillamente ya no existe.

Conviene añadir el contexto que casi nunca aparece en estas listas. Esos 1.367 euros por metro cuadrado son los más bajos de Canarias, pero están muy lejos de los municipios más baratos de España, donde se encuentran precios que no llegan a la mitad. El archipiélago es una de las comunidades con peor índice de accesibilidad a la vivienda del país, por detrás de la media nacional, y eso significa que incluso el municipio más asequible exige un esfuerzo considerable respecto a los salarios de la zona.

Hay además un matiz metodológico que conviene conocer para leer bien estas clasificaciones. El dato corresponde a vivienda usada en venta y se calcula sobre los anuncios publicados en el portal, no sobre operaciones cerradas. Es un indicador de oferta, no de precio final de compraventa, y distintos informes pueden dar municipios distintos según la fecha y la metodología: hace unos meses, el mismo portal situaba a Gáldar en primera posición con 1.311 euros.

El fondo del asunto en Canarias, en todo caso, es el mismo que atraviesa toda la conversación sobre vivienda en Canarias. El precio de la vivienda nueva se ha duplicado en el archipiélago en diez años, y el mercado se ha ido desplazando hacia las zonas que quedan fuera del foco turístico. Municipios como Santa María de Guía ganan protagonismo no porque hayan bajado, sino porque el resto ha subido mucho más.

Para quien busque primera vivienda en Canarias, el norte de la isla se ha convertido en la alternativa realista. Con la contrapartida de siempre: más distancia a los centros de trabajo, más dependencia del coche y unos servicios que no son los de un área metropolitana.