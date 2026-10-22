El «El Niño» se intensifica y mira de reojo a Canarias que entra en su ventana

La probabilidad ha subido del 75% al 83% en un mes: lo que eso significa para Canarias

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LO ESENCIAL La probabilidad ha pasado del 75% al 83%. El pico llega entre octubre y diciembre. La OMM maneja una anomalía de 3,7 grados. El récord anterior se quedó en 2,6 grados. El efecto sobre Canarias es indirecto y no está pronosticado.

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El dato ha cambiado y conviene actualizarlo en Canarias. La NOAA ha elevado del 75% al 83% la probabilidad de que El Niño alcance entre octubre y diciembre una intensidad superior a la de cualquier episodio registrado desde 1950. Son seis semanas para que el fenómeno que más condiciona el clima del planeta toque techo, y Canarias está dentro de esa ventana.

Las cifras que maneja la Organización Meteorológica Mundial son todavía más llamativas. La anomalía de temperatura superficial en la región Niño 3.4 del Pacífico podría alcanzar los 3,7 grados entre octubre y diciembre. Para situarlo: el episodio de 2015-2016, considerado la referencia histórica de intensidad, se quedó en 2,6.

Lo que estos números significan para Canarias

Aquí hay que ser preciso, porque es donde la mayoría de las informaciones se desbocan. El Niño ocurre en el Pacífico ecuatorial, a miles de kilómetros del archipiélago, y no actúa de forma directa sobre el tiempo canario. Lo que existe es un mecanismo indirecto, documentado pero mucho más esquivo de lo que suele contarse.

El encadenamiento es este. Un episodio muy intenso puede modificar las ondas atmosféricas que ascienden hacia la estratosfera. Esas ondas son las que pueden debilitar el vórtice polar a mitad del invierno. Y cuando el vórtice se debilita, la corriente en chorro se ondula, baja de latitud y permite que las borrascas atlánticas desciendan hasta el entorno del archipiélago en lugar de pasar de largo por el norte.

La propia NOAA advierte expresamente de que valores elevados del índice RONI no se corresponden necesariamente con impactos de la misma intensidad. Aumentan la confianza en determinados patrones, pero no los garantizan.

Y hay un matiz adicional en Canarias que conviene retener: la teleconexión entre el Pacífico y Europa es bastante más variable que la que existe con Norteamérica. Dicho de otro modo, lo que El Niño le hace a California es razonablemente predecible; lo que le hace a Canarias, mucho menos.

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Lo único concreto que hay para Canarias ahora mismo

La referencia para Canarias válida sigue siendo la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y esa apunta en dirección contraria al imaginario de un invierno lluvioso. Para el trimestre otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en el archipiélago, con un 40% de opciones de que además resulte más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media.

Ningún organismo ha publicado una previsión que vincule el comportamiento de El Niño con el tiempo canario de este invierno. Lo que hay es un mecanismo conocido, no un pronóstico.

El calendario en Canarias sí está bastante definido. Los modelos dinámicos y estadísticos dan una probabilidad del 100% de continuidad del fenómeno durante los trimestres de noviembre a enero, de diciembre a febrero y de enero a marzo. La OMM sitúa además una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027, con un debilitamiento gradual hacia condiciones neutrales entre abril y junio.

Otro indicador refuerza la señal. El Índice de Oscilación del Sur llegó a -18,6 el pasado 17 de octubre, muy por debajo del umbral de -7 asociado a condiciones de El Niño. Es una medida atmosférica, no oceánica, y confirma que el fenómeno está plenamente acoplado.

Conviene cerrar con la parte menos espectacular y más honesta. Que el Pacífico alcance un récord no significa automáticamente que llueva más en Canarias, ni menos. Significa que uno de los grandes moduladores del sistema climático global va a estar en su punto máximo justo cuando el archipiélago entra en su temporada de borrascas, y que eso añade incertidumbre a cualquier previsión estacional.

Las seis semanas que vienen son las que van a decidir si el récord se confirma. Y si hay efectos sobre Canarias, la ventana para verlos no es ahora: es en pleno enero, cuando el vórtice polar entra en su fase más inestable.