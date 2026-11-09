La AEMET avisa de que la temida nueva borrasca ya está aquí: avisos naranjas en toda Canarias

La AEMET avisa de que una borrasca entrará en Canarias con rachas de 120 por hora y 100 litro

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LO ESENCIAL Ciento veinte kilómetros por hora. Cien litros en doce horas. Las ocho islas el miércoles. Empieza a las seis de la tarde. El viento es el protagonista.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado nuevos avisos naranjas en Canarias ante la llegada de otra borrasca atlántica tras el paso de Bruna.

Las dos cifras del episodio: rachas que podrían superar los 120 kilómetros por hora en zonas expuestas y hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en La Palma.

Cuándo entran los avisos de la AEMET

El episodio arranca este martes 10 por la tarde y va escalonado:

18:00. Aviso naranja por viento en La Palma , con rachas de hasta 110 km/h en cumbres y vertientes este y oeste. Afectará sobre todo a zonas altas y costas del noroeste, donde se podrá superar ese umbral.

Aviso naranja por viento en , con rachas de hasta en cumbres y vertientes este y oeste. Afectará sobre todo a zonas altas y costas del noroeste, donde se podrá superar ese umbral. 21:00. Entran Tenerife, con rachas de hasta 110 km/h en el norte y las vertientes este, sur y oeste; La Gomera y El Hierro, ambas con 100 km/h en zonas altas y costas de los extremos este y oeste.

El miércoles 11 es la jornada grande: todas las islas bajo algún aviso, con la incorporación de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura al episodio de viento intenso.

A diferencia de Bruna, donde el agua se quedó muy por debajo de lo previsto, aquí el fenómeno dominante desde el primer minuto es el viento: seis islas con aviso naranja por rachas.

Los avisos de la AEMET para el miércoles, isla por isla

La Palma. Es la que concentra los avisos más serios. Naranja por lluvias de 03:00 a 18:00 en cumbres y vertientes este y oeste, con 30 litros en una hora y 100 litros en 12 horas. Y naranja por viento de 00:00 a 18:00 con rachas de 110 km/h que podrían pasar de 120 en medianías, cumbres y costas expuestas del noroeste y sureste. Aviso amarillo costero con mar combinada del oeste de cuatro metros.

Tenerife. Naranja por viento hasta las 18:00, con 110 km/h en el norte y vertientes este, sur y oeste, y posibilidad de superar los 120 en medianías, cumbres y costas expuestas. Amarillo por lluvias de 03:00 a 21:00 con 20 litros en una hora y 80 en 12 horas. El área metropolitana suma aviso por lluvias de 09:00 a 21:00 y por viento de 70 km/h de 12:00 a 21:00.

La Gomera. Naranja por viento de 00:00 a 17:59 con rachas de 100 km/h en medianías, cumbres y costas del norte-noroeste y sur-sureste. Amarillo por lluvias de 03:00 a 20:59 con 20 litros en una hora y 80 en 12 horas.

El Hierro. Naranja por viento de 00:00 a 17:59 con 100 km/h en medianías, cumbres y costas expuestas. Amarillo por lluvias de 03:00 a 20:59, mismos umbrales que La Gomera.

Gran Canaria. Naranja por viento toda la jornada, de 00:00 a 23:59, con rachas de 100 km/h en el norte, cumbres y vertientes este, sur y oeste, y posibilidad de pasar de 110 en cumbres. Amarillo por lluvias de 09:00 a 23:59 con 15 litros en una hora, y 60 litros en 12 horas en cumbres y vertientes este, sur y oeste.

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Lanzarote y Fuerteventura. Naranja por viento de 06:00 a 20:59 con rachas de 90 km/h, con especial incidencia en las vertientes norte y noroeste. Amarillo por lluvias de 15:00 a 23:59 con 15 litros en una hora.

Lo que la AEMET avisa sobre el mar

Hay avisos amarillos por fenómenos costeros de la AEMET en todas las islas con aviso, por viento del suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.

El dato que conviene retener es el de La Palma: mar combinada del oeste de cuatro metros, en avisos vigentes de 00:00 a 18:00 en las vertientes este y oeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, los avisos costeros van de 12:00 a 20:59. En Gran Canaria afectan a sectores del norte y de las vertientes este, sur y oeste.

Por qué este episodio es distinto al de Bruna de la AEMET

Hay una diferencia de fondo. Con Bruna, los avisos naranjas más fuertes eran por lluvia, y el agua acabó quedándose muy corta: el máximo registrado fueron 50,4 litros en San Mateo, Gran Canaria, frente a los 180 que se manejaban para La Palma.

Esta vez, el naranja es mayoritariamente por viento, que fue precisamente el fenómeno que sí cumplió el fin de semana. La racha máxima de Bruna llegó a 117 km/h en La Gomera, y ahora la AEMET contempla superar los 120 en varias islas.

El episodio está relacionado con la aproximación de una baja atlántica al archipiélago.

La advertencia de la AEMET

El propio organismo lo deja por escrito: la evolución de esta nueva perturbación presenta incertidumbre, y recomienda seguir la actualización de las predicciones y los avisos oficiales.

Es una advertencia que conviene tomarse en serio, porque hace apenas dos días la previsión para Canarias se quedó muy por encima de lo que realmente ocurrió.

Los avisos se revisan varias veces al día y pueden subir o bajar de nivel. La información actualizada se publica en la web de la AEMET.