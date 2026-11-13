La AEMET da un 100% de lluvia en Canarias estos días y cota de nieve del domingo

La AEMET ya tiene la cota de nieve del domingo en Canarias y queda por debajo de Izaña

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LO ESENCIAL Un 100% de probabilidad de lluvia en el norte de Tenerife La cota de nieve del domingo baja hasta los 2.200 metros Izaña está a 2.369 metros de altitud El miércoles y el jueves la inestabilidad vuelve con 27 y 28 grados No hay ningún aviso meteorológico activo en el archipiélago

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la inestabilidad sobre Canarias durante todo el fin de semana, con intervalos nubosos, lluvias débiles y dispersas y precipitaciones más probables en las zonas altas de las islas montañosas. Pero el dato que conviene mirar en la previsión no es la lluvia, que se queda en escasa, sino la altura a la que la agencia coloca la cota de nieve el domingo.

Lo que la AEMET prevé para hoy en Canarias

El boletín con validez para este viernes describe intervalos nubosos en general, con precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en el norte de las islas montañosas y en las islas más orientales. A partir del mediodía, el cielo tiende a nuboso en el sur y en zonas de interior de las islas de mayor relieve, donde la agencia no descarta precipitaciones, más probables en Tenerife.

Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, con 22 a 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 21 a 25 en Santa Cruz de Tenerife. El viento sopla de componente norte flojo, moderado en zonas bajas del oeste y el este de las islas más altas.

Conviene señalar algo que se pierde entre tanto dato: no hay ningún aviso meteorológico activo en el archipiélago, y la AEMET no espera fenómenos significativos. Es la primera jornada completamente limpia desde que la borrasca Charles obligó a activar el aviso rojo en La Palma.

El fin de semana, según la AEMET: la lluvia no afloja

Para el norte de Tenerife, donde se concentra la mayor parte de la precipitación, las cifras de la agencia son contundentes. En La Orotava, la probabilidad de lluvia es del 100% esta tarde y del 100% durante toda la jornada del sábado. El domingo baja ligeramente, hasta el 95%.

No se trata de lluvia intensa. Los estados de cielo previstos son «cubierto con lluvia escasa» hoy, «intervalos nubosos con lluvia» mañana y «nuboso con lluvia escasa» el domingo. Es precipitación persistente y de poca cantidad, la típica del alisio contra el relieve norte.

Las temperaturas apenas se mueven: 22 grados de máxima y entre 16 y 17 de mínima los tres días.

El dato de las cumbres que marca la AEMET para el domingo

Aquí está lo interesante. La AEMET publica junto a cada previsión la cota de nieve a nivel provincial, es decir, la altura a partir de la cual la precipitación caería en forma de nieve.

Hoy esa cota está entre los 2.300 y los 2.500 metros. Mañana sube ligeramente, hasta los 2.500. Y el domingo baja: 2.400 metros por la mañana y 2.200 metros a partir del mediodía.

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Para situarlo: el observatorio de Izaña, la estación de referencia de la agencia en las cumbres de Tenerife, está a 2.369 metros de altitud. El Teide culmina a 3.715. Buena parte del llano de Las Cañadas se mueve entre los 2.000 y los 2.300 metros.

Dicho de otro modo: el domingo por la tarde, la cota provincial queda por debajo de Izaña. Eso no garantiza que vaya a nevar, porque hace falta que coincidan precipitación y temperatura en el mismo punto y a la misma hora, y las cantidades previstas son escasas. Pero es la combinación que hay que vigilar si se tiene previsto subir a la montaña.

La pausa del lunes y el giro del miércoles

A partir del domingo, la previsión cambia de carácter dos veces. El lunes la probabilidad de lluvia en el norte de Tenerife se desploma hasta el 35%, con cielo nuboso y sin precipitaciones relevantes. El martes baja todavía más, al 30%, con intervalos nubosos y la máxima subiendo a 24 grados.

Y entonces vuelve la inestabilidad. El miércoles la AEMET sitúa la probabilidad de lluvia en el 75% y el jueves en el 70%, de nuevo con intervalos nubosos y lluvia escasa.

Pero no es la misma inestabilidad. Las máximas previstas para esos dos días en La Orotava son de 27 y 28 grados, cinco y seis por encima de las del fin de semana. Y la cota de nieve, que el domingo baja a 2.200 metros, se dispara hasta los 3.100 el martes y se queda en 2.900 el miércoles y el jueves.

Cuando la cota sube casi mil metros en 48 horas y las máximas suben seis grados, lo que ha cambiado es la masa de aire. La lluvia de la próxima semana, si llega, no se parecerá a la de este fin de semana.

Cómo leer bien las cifras de la AEMET

Dos advertencias para interpretar estos números sin equivocarse.

La primera: las cifras de probabilidad y temperatura corresponden a un municipio concreto, La Orotava, y a la altitud de su casco urbano, 370 metros. La propia agencia advierte de que algunos términos municipales tienen gran extensión y diferencias de altitud notables, de modo que los valores pueden variar dentro del mismo municipio.

La segunda: las previsiones por municipios se generan automáticamente a partir de modelos numéricos, mientras que el boletín en texto y los avisos los elabora un predictor que interpreta esos modelos. Por eso pueden no coincidir del todo, y por eso el texto manda sobre el mapa cuando hay discrepancia.

La AEMET actualiza sus predicciones varias veces al día y publica los datos en abierto, de modo que cualquiera puede comprobar si la cota del domingo se mantiene donde está ahora o se corrige antes del fin de semana.