Se va la borrasca de Canarias y «el Niño» ya ha decidido lo que viene detrás

Charles se aleja de Canarias pero el ciclo de borrascas sigue abierto

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LO ESENCIAL Remite de noroeste a sureste. El viernes entra calima. Ochenta y tres por ciento. Dos coma tres grados. El suelo ya no absorbe.

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La borrasca Charles se aleja de Canarias. Las precipitaciones remiten de noroeste a sureste, el viento pierde fuerza y los cielos se abren. El episodio que arrancó con Bruna hace una semana se está cerrando.

El problema es que el ciclo que lo produjo sigue abierto, y hay un dato publicado este lunes que lo explica mejor que cualquier previsión a tres días.

Lo que queda del temporal en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves una mejoría progresiva, aunque las lluvias todavía pueden ser localmente fuertes durante la madrugada y las primeras horas. Así queda la jornada isla por isla:

Tenerife. Cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes de madrugada, sobre todo en el norte. La nubosidad disminuye durante la mañana. Viento del norte moderado.

Cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes de madrugada, sobre todo en el norte. La nubosidad disminuye durante la mañana. Viento del norte moderado. La Palma. Intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas. Viento del noroeste tendiendo a flojo.

Intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas. Viento del noroeste tendiendo a flojo. La Gomera. Chubascos localmente fuertes de madrugada en las vertientes norte y oeste, con mejoría a partir del amanecer.

Chubascos localmente fuertes de madrugada en las vertientes norte y oeste, con mejoría a partir del amanecer. El Hierro. Chubascos intensos en las primeras horas y después intervalos nubosos.

Chubascos intensos en las primeras horas y después intervalos nubosos. Gran Canaria. Intervalos nubosos, con lluvias débiles en el norte por la mañana y en medianías del sur desde el mediodía.

Intervalos nubosos, con lluvias débiles en el norte por la mañana y en medianías del sur desde el mediodía. Lanzarote y Fuerteventura. Cielos nubosos que tienden a abrirse durante la mañana, sin descartar chubascos fuertes en las primeras horas.

Las temperaturas bajan de forma generalizada. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 22 y 25 grados. Y hay un cambio de registro para el viernes: la AEMET anuncia una jornada de calima con posibles chubascos.

El Gobierno de Canarias advierte de que las precipitaciones acumuladas pueden favorecer escorrentías, crecidas de barrancos, desprendimientos y afecciones a las carreteras, aunque haya dejado de llover.

La Palma seguía en alerta por lluvias y el resto del archipiélago en prealerta, con medidas vigentes por viento y fenómenos costeros.

El dato que la NOAA actualizó sobre el Pacífico

Aquí está el motivo por el que esto no termina con Charles.

La NOAA, el organismo estadounidense que vigila el fenómeno de El Niño, publicó su actualización el pasado 9 de noviembre. Y lo que describe no es un episodio menor:

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El Niño está presente y activo.

y activo. La última anomalía semanal de temperatura del océano es de 2,3 grados por encima de lo normal .

. El índice oficial de referencia marcó 2,0 grados en el trimestre de agosto a octubre.

en el trimestre de agosto a octubre. Hay más de un 83% de probabilidad de que el episodio se mantenga fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027.

de que el episodio se mantenga fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027. La probabilidad de que acabe siendo un evento histórico se sitúa en el 83% para el trimestre de octubre a diciembre.

Dicho en corto: el motor que calienta el Pacífico va a seguir encendido durante todo el invierno, y los modelos le dan una intensidad que entra en el terreno de lo excepcional.

Lo que El Niño hace y lo que no hace en Canarias

Conviene ser honesto con el alcance de esto, porque es donde más se exagera.

El Niño no fabrica borrascas concretas. Ni Bruna ni Charles son hijas de El Niño, y nadie puede afirmar tal cosa. Lo que hace un episodio de esta intensidad es modificar la circulación atmosférica a escala global: refuerza la corriente en chorro subtropical y altera los patrones que gobiernan por dónde entran los sistemas atlánticos.

Y aquí viene el matiz que casi nunca se cuenta: la influencia de El Niño sobre España y Europa es mucho más débil y menos predecible que sobre el Pacífico tropical. En Canarias, situada en el límite subtropical, esa señal es aún más difícil de aislar.

Lo que sí se puede decir con datos en la mano es que el archipiélago está atravesando el invierno con un forzamiento global anómalo encendido, y que ese forzamiento tiene por delante varios meses de vigencia según la propia NOAA.

Lo que Canarias tiene que vigilar a partir de ahora

El riesgo en las próximas semanas no es tanto la intensidad de cada borrasca como la acumulación.

Después de dos episodios consecutivos, el terreno de las islas montañosas está saturado. Un suelo que ya no absorbe convierte lluvias moderadas en escorrentía inmediata, y ahí es donde aparecen las crecidas de barrancos y los desprendimientos. Lo que en octubre habría pasado sin consecuencias, en diciembre puede no pasar.

Hay además un apunte práctico sobre cómo leer lo que viene. En Canarias no todas las borrascas atlánticas entran: la mayoría pasan por el norte camino de la Península. Lo determinante no es cuántas se formen, sino cuánto bajen de latitud.

La AEMET irá actualizando sus predicciones conforme se acerquen los episodios, que es la única escala en la que una previsión resulta fiable. Mientras tanto, lo razonable es asumir que el otoño en Canarias no ha terminado con Charles.