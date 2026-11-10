La AEMET emite un aviso especial por Charles en Canarias y le da un 70% de empeorar

La AEMET avisa de que Charles dejará rachas de más de 130 en Canarias y señala el día exacto

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LO ESENCIAL Un 70% de probabilidad. El miércoles, la peor jornada. Más de 130 en las cumbres. Charles es subtropical. Bruna y Charles a la vez.

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La AEMET ha emitido un aviso especial por fenómenos meteorológicos adversos que afecta a Canarias entre este martes 10 y el jueves 12 de noviembre por el paso de la borrasca Charles.

No es un aviso más. Y hay una cifra dentro del documento que conviene mirar antes que ninguna otra: la agencia estima la probabilidad de ocurrencia del episodio en el 70%.

Qué significa que la AEMET emita un aviso especial

Los avisos ordinarios de la AEMET, los amarillos, naranjas y rojos, se emiten a diario por zonas y franjas horarias. Son rutina durante cualquier temporal.

El aviso especial es otra cosa. La agencia lo reserva para episodios que, por su extensión geográfica, su duración o su severidad, considera que exigen una comunicación de rango superior. No se emite todas las semanas.

El documento de la AEMET cubre el sur y el oeste peninsulares y Canarias, está fechado el martes 10 de noviembre y se mantiene vigente hasta el jueves 12.

Ese es el primer dato que diferencia a Charles de lo vivido el fin de semana. Con Bruna no hubo aviso especial para Canarias. Con Charles sí.

El segundo es el porcentaje. La AEMET acompaña sus avisos especiales de una estimación de probabilidad, y en este caso la sitúa en el 70%, un valor que la propia agencia califica de muy elevado. Traducido: el organismo tiene poca duda de que esto va a pasar.

La AEMET señala el miércoles, no hoy

Aquí está el matiz que más se está perdiendo en la conversación pública estos días.

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La alerta del Gobierno de Canarias entra en vigor a las 18:00 de este martes, y eso ha instalado la idea de que la tarde de hoy es el momento crítico. La AEMET dice otra cosa.

Según el aviso especial, los primeros efectos se notarán en Canarias ya desde las últimas horas del martes, con un incremento muy significativo del viento del suroeste y rachas de 80 a 100 km/h en cumbres y zonas expuestas al flujo, además de un empeoramiento de la mar.

Pero la jornada que la agencia marca como la más adversa del episodio es el miércoles 11. Ese día, la borrasca se desplaza y el frente frío cruza el archipiélago.

Martes 10, tarde y noche. Entrada del viento del suroeste. Rachas de 80 a 100 km/h en cumbres y zonas expuestas. La Palma, primero.

Entrada del viento del suroeste. Rachas de 80 a 100 km/h en cumbres y zonas expuestas. La Palma, primero. Miércoles 11. Jornada más adversa. Viento fuerte en las ocho islas y paso del frente, con chubascos acompañados de tormenta.

Jornada más adversa. Viento fuerte en las ocho islas y paso del frente, con chubascos acompañados de tormenta. Jueves 12. Debilitamiento progresivo a medida que Charles se aleja hacia el nordeste.

Por qué la AEMET habla de más de 130 kilómetros por hora

La cifra que circula desde anoche es llamativa, y la AEMET explica de dónde sale. No es la velocidad del viento en sí: es lo que el relieve hace con ella.

El documento señala que la interacción con la orografía podría ocasionar rachas de más de 130 km/h en puntos de La Palma y Tenerife. Son las dos islas con mayor desnivel del archipiélago, y el flujo del suroeste se acelera al salvar las cumbres.

Por eso la cifra no es homogénea. En el llano, el viento previsto es sensiblemente menor. En determinados puntos de altura y en vertientes expuestas, la AEMET no descarta superar los 130.

En cuanto al agua, la agencia apunta a La Palma como la isla con las mayores acumulaciones, con chubascos que podrán ser fuertes o muy fuertes y acompañados de tormenta durante el miércoles.

La AEMET describe una borrasca distinta a Bruna

Charles no es una réplica del sistema anterior. La AEMET la describe como una borrasca que arrastra una masa cálida y muy húmeda procedente de latitudes tropicales, lo que la convierte en un sistema de carácter subtropical.

Hay además una circunstancia poco habitual: Charles no sustituye a Bruna, convive con ella. El aviso de la AEMET explica que la nueva borrasca se desplaza por el flanco sur de la anterior y que su previsible entrada en la Península se producirá por Portugal.

El nombre, por cierto, no lo puso la AEMET. Lo asignó el servicio meteorológico portugués, el IPMA, dentro del sistema europeo de denominación de borrascas de alto impacto que comparten varios países del