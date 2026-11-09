La AEMET califica a Charles de borrasca de «gran impacto» y Canarias entra en alerta

La AEMET avisa de que una borrasca de gran impacto entrará en Canarias con rachas de 120

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LO ESENCIAL Borrasca de gran impacto. Las ocho islas en alerta. Desde las seis de la tarde. La Palma, la primera. Pueden elevar el nivel.

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El Gobierno de Canarias ha declarado juntoa a la AEMET la alerta por viento en todo el archipiélago a partir de las 18:00 horas de este martes 10 de noviembre por el paso de la borrasca Charles.

Y hay un detalle en el lenguaje oficial que conviene no pasar por alto: la nota de Emergencias, elaborada con información de la AEMET, la define como una borrasca de gran impacto.

Por qué este término importa

Hace apenas tres días, la borrasca Bruna figuraba en las notas oficiales como una borrasca de alto impacto.

Charles aparece como de gran impacto. No es un matiz de redacción: es la forma en que los organismos gradúan la severidad esperada de un sistema antes de que llegue.

La declaración se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, el PEFMA, con la información facilitada por la AEMET y otras fuentes disponibles.

Hay además una diferencia de fondo respecto al fin de semana. Con Bruna, el fenómeno que motivaba los avisos más serios era la lluvia, y el agua acabó quedándose muy corta. Con Charles, la alerta autonómica es específicamente por viento, que fue precisamente lo único que sí cumplió las previsiones.

El orden en que Charles entrará en Canarias

El episodio es de viento del suroeste y va a ir de oeste a este, con intensificación progresiva durante el martes y el miércoles:

Martes desde el mediodía. El viento sube de moderado a fuerte, sobre todo en cumbres y vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar o superar los 70 km/h .

El viento sube de moderado a fuerte, sobre todo en cumbres y vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar o superar los . Martes por la tarde. La Palma es la primera isla afectada, con rachas que podrán alcanzar o superar los 90 km/h y máximas de 110 km/h , superables especialmente en cumbres.

es la primera isla afectada, con rachas que podrán alcanzar o superar los y máximas de , superables especialmente en cumbres. Martes tarde y noche. El viento intenso se extiende al resto de islas occidentales.

El viento intenso se extiende al resto de islas occidentales. Madrugada y primeras horas del miércoles 11. La intensificación alcanza a las islas orientales.

Es el mismo patrón de barrido que siguió Bruna, pero esta vez con el viento como protagonista absoluto desde el primer minuto.

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Los avisos que ha activado la AEMET

Conviene no confundir los dos sistemas: la AEMET emite avisos por zonas, y el Gobierno de Canarias declara alertas para el conjunto del territorio. Son independientes.

Los avisos naranjas por viento de la AEMET entran de forma escalonada el martes:

18:00. La Palma , con rachas de hasta 110 km/h en cumbres y vertientes este y oeste.

, con rachas de hasta 110 km/h en cumbres y vertientes este y oeste. 21:00. Tenerife, con hasta 110 km/h en el norte y vertientes este, sur y oeste; La Gomera y El Hierro, con 100 km/h.

El miércoles 11 es la jornada de mayor extensión, con todas las islas bajo algún aviso. En La Palma y Tenerife podrán superarse los 120 km/h en medianías, cumbres y costas expuestas. Gran Canaria queda en naranja por viento durante las 24 horas, y Lanzarote y Fuerteventura de 06:00 a 20:59 con rachas de 90 km/h.

A eso se suman avisos amarillos por lluvias, con aviso naranja en La Palma por 30 litros en una hora y 100 en 12 horas, y avisos por fenómenos costeros en todas las islas.

Lo que la AEMET y Emergencias dejan abierto

La Dirección General de Emergencias ha sido explícita: mantendrá el seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de las condiciones observadas, y podría elevar el nivel de alerta si la intensidad prevista o registrada del viento así lo requiere.

Dicho de otro modo: el escalón siguiente, la alerta máxima, está sobre la mesa.

La AEMET, por su parte, advierte de que la evolución de esta perturbación presenta incertidumbre y recomienda seguir la actualización de las predicciones y los avisos oficiales.

Esa advertencia conviene tomársela en serio, porque hace tres días la previsión para Canarias se quedó muy por encima de lo que realmente ocurrió con Bruna. Lo que no falló entonces fue el viento: la racha máxima registrada llegó a 117 km/h en La Gomera.