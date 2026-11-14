La AEMET ya tiene los mapas del tiempo en Canarias y lo que viene no es lo que parece

La AEMET pone un 100% en el domingo canario y no es donde la gente está mirando

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LO ESENCIAL Un 100% de probabilidad de lluvia en el norte de Tenerife La cota de nieve baja hasta los 2.300 metros Izaña está a 2.369 metros de altitud El martes la probabilidad cae al cero por ciento No hay ningún aviso meteorológico activo en el archipiélago

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no tiene ningún aviso meteorológico activo en Canarias y no espera fenómenos significativos este domingo. Dicho eso, sus propias cifras para el norte de Tenerife marcan un 100% de probabilidad de precipitación. Las dos cosas son ciertas a la vez, y entender por qué explica buena parte de cómo funciona el tiempo en las islas.

Lo que la AEMET prevé para este domingo en Canarias

El boletín con validez para el fin de semana describe intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, más probables en La Palma y en zonas de interior de Tenerife. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo del noreste, algo más intenso en las vertientes sureste y noroeste por la tarde.

En las capitales, entre 20 y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 20 y 26 en Santa Cruz de Tenerife. Nada que justifique sacar el paraguas si uno vive a pie de costa.

El apartado de fenómenos significativos de la AEMET está vacío y el de avisos también.

El dato de la AEMET que no cuadra con el cielo de la costa

Y sin embargo, bajando al detalle municipal, el panorama cambia por completo. Para La Orotava, en el norte de Tenerife y a 370 metros de altitud, la agencia da una probabilidad de precipitación del 100% para la jornada del domingo, con un 90% tanto por la mañana como por la tarde.

El estado del cielo previsto es «intervalos nubosos con lluvia» durante la mañana y «nuboso con lluvia» por la tarde. Solo a última hora, a partir de las seis, la previsión se despeja del todo y pasa a «poco nuboso».

No hay contradicción. Es el alisio funcionando como funciona siempre: el aire húmedo del noreste choca contra el relieve, se eleva, se condensa y descarga en la vertiente norte, mientras el sur y las costas se quedan con el sol. Quien pase el domingo en Las Canteras verá una cosa y quien suba a La Orotava, otra muy distinta, a menos de una hora de distancia.

La cota de nieve que marca la AEMET para el domingo

Hay un segundo número en esa previsión que merece atención. Junto a cada jornada, la AEMET publica la cota de nieve provincial, es decir, la altura a partir de la cual la precipitación caería en forma de nieve.

Para el domingo marca 2.500 metros de madrugada, 2.400 por la mañana y 2.300 metros a partir del mediodía.

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Para situarlo: el observatorio de Izaña, la estación de referencia de la agencia en las cumbres de Tenerife, está a 2.369 metros. El Teide culmina a 3.715. Buena parte del llano de Las Cañadas se mueve entre los 2.000 y los 2.300.

Dicho de otro modo, el domingo por la tarde la cota provincial queda por debajo de Izaña. Eso no garantiza que vaya a nevar, porque hacen falta precipitación y temperatura coincidiendo en el mismo punto a la misma hora, y las cantidades previstas en cumbres son escasas. Pero es la combinación que conviene vigilar si se tiene previsto subir.

La calma que la AEMET prevé para el martes

A partir del lunes, la previsión se tranquiliza rápido. La probabilidad de lluvia en el norte de Tenerife cae al 30% el lunes, con el cielo despejándose por la tarde, y el martes la AEMET da directamente un 0%, con cielos poco nubosos durante toda la jornada y la máxima subiendo a 24 grados.

Es el típico paréntesis de mitad de semana: el alisio afloja, la nubosidad de medianías se deshace y el archipiélago entero se queda en calma.

Lo que la AEMET ya tiene en los mapas del jueves

A partir del miércoles vuelven las nubes. Pero conviene leer bien lo que viene, porque no se parece a lo de este fin de semana.

La agencia prevé un 35% de probabilidad el miércoles, un 45% el jueves con cielos muy nubosos y un 35% el viernes. Hasta ahí, más de lo mismo. La diferencia está en los otros dos números.

Las máximas previstas para esos tres días son de 26, 25 y 25 grados, por encima de las del fin de semana. Y la cota de nieve, que el domingo baja a 2.300 metros, se dispara hasta los 3.400 el miércoles y se queda en 3.200 el jueves. La humedad relativa máxima sube además hasta el 85%.

Cuando la cota sube mil cien metros en tres días, las máximas suben cuatro grados y la humedad se dispara, lo que ha cambiado es la masa de aire. Lo del jueves no será frío: será húmedo y templado. Bochorno de noviembre, no temporal.

Una advertencia final para leer bien todas estas cifras. Las previsiones por municipios de la AEMET se generan de forma automática a partir de modelos numéricos, mientras que el boletín en texto y los avisos los elabora un predictor que interpreta esos modelos. Por eso pueden no coincidir, y por eso el texto manda sobre el mapa cuando hay discrepancia. La agencia actualiza sus datos varias veces al día y los publica en abierto.