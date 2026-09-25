La cosecha del pistacho lleva a Sancorganic a su tramo más decisivo en septiembre

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Los últimos días de septiembre y el comienzo de octubre concentran el momento más exigente del año para el pistachero. En sus fincas de Valdetorres de Jarama y Cebreros, Sancorganic afronta una recolección que tendrá que llevarse a cabo en cuestión de días y que tendrá un impacto definitivo en la calidad de toda la campaña.

Todo dependen del clima, pero normalmente septiembre marca el punto de mayor tensión del año agrícola. Tras meses de trabajo en el árbol, la compañía cuenta con apenas una ventana de recolección que no admite margen de error. En las plantaciones que Sancorganic gestiona en Valdetorres de Jarama y Cebreros, la recogida arranca en cuanto el seguimiento en campo confirma que el fruto ha alcanzado su punto óptimo de madurez, un momento que se decide parcela a parcela y que puede extenderse hasta el mes de octubre.

Pocos cultivos toleran tan mal la improvisación como el pistachero, que tarda años en alcanzar la madurez comercial desde que se planta. Todo lo invertido en poda, riego y polinización durante los meses previos queda condicionado por cómo se ejecute la recogida. Recolectar antes de tiempo resta rendimiento, mientras que hacerlo tarde compromete la integridad del grano, de modo que el calendario real lo dicta el propio árbol y la empresa debe adaptar toda la logística a esta circunstancia.

Cómo gestiona Sancorganic el avance de la cosecha en septiembre

>Durante las primeras semanas del mes, los equipos técnicos revisan la evolución del fruto en cada finca antes de dar por iniciada la campaña. La señal que confirma el momento llega cuando la cáscara exterior se desprende con facilidad y el hueso comienza a abrirse de forma natural, indicios de que el grano ha completado su engorde. A partir de ahí, la recogida se organiza por parcelas, respetando el ritmo de maduración de cada variedad y la orientación de cada plantación.

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Con el vibrador mecánico, una máquina que sacude el tronco y hace caer el fruto sin dañar el árbol, los equipos cubren en poco tiempo superficies que la recogida manual tardaría días en abarcar. La velocidad de la recogida mecánica pesa especialmente cuando la ventana de madurez es corta y coincide en varias parcelas a la vez. Cada jornada suma kilos que, una vez separados del árbol, entran en una cuenta atrás.

De la finca a la planta de Valdetorres de Jarama sin margen de espera

Recién separado del árbol, el pistacho es un producto delicado en su primera fase. La cáscara carnosa que lo envuelve puede manchar el hueso si permanece demasiadas horas sobre el grano, lo que resta valor comercial a la partida. Para evitarlo y para mantener la máxima calidad del pistacho, el traslado desde el campo hasta la planta se realiza de inmediato, una decisión técnica que Sancorganic asume como parte central de su protocolo de recolección.

Ya en las instalaciones de Valdetorres de Jarama, con capacidad para procesar hasta 5.000 kilos por hora, el fruto pasa por las fases sucesivas de recepción, despalillado, pelado, secado y envasado. El secado resulta especialmente sensible, porque reducir la humedad hasta el nivel adecuado es lo que garantiza la conservación de la cosecha durante los meses siguientes. Controlar toda la cadena con medios propios permite a la compañía mantener la trazabilidad de cada lote desde la parcela de origen hasta el envase final.

La recolección como prueba del modelo ecológico de Sancorganic

Recolectar en clave ecológica añade exigencias que no existen en el modelo convencional. Las fincas de la compañía cuentan con la certificación de producción ecológica avalada por Certifood y el CAEM, un sello que obliga a sostener durante todo el ciclo prácticas como el riego por goteo de alta eficiencia, la gestión de cubiertas vegetales o la renuncia a insumos de síntesis, y que se verifica también en la fase de recogida y procesado.

Vista en conjunto, la campaña de septiembre funciona como el examen final de un trabajo iniciado meses atrás. El pistacho que llega en condiciones a la planta es el resultado de una polinización cuidada en primavera, de un riego ajustado durante el verano y de una recogida ejecutada en el momento preciso. En el mercado europeo del pistacho ecológico de gama alta, donde la trazabilidad se ha convertido en requisito de entrada para distribuidores e industria, esa continuidad entre campo y planta es la que sostiene el valor de cada cosecha.