La DANA se acerca a Canarias: la AEMET prevé lluvias e inestabilidad durante más de una semana

La AEMET mantiene el aviso de una DANA en Canarias y refuerza el mensaje: tras varios días marcados por el calor, la calima y temperaturas inusualmente altas para la época, el archipiélago empieza a notar un claro cambio de tendencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de una depresión aislada en niveles altos que traerá inestabilidad durante más de una semana, con lluvias y una notable bajada de las temperaturas, especialmente en las zonas montañosas y de cara al final de semana.

Para este jueves, la AEMET prevé una bajada de temperaturas en buena parte del territorio insular, más evidente en medianías e interiores, aunque el ambiente seguirá siendo cálido en algunas zonas del sur de las islas. El descenso térmico llegará acompañado de intervalos nubosos en el norte, viento moderado del nordeste y rachas fuertes en puntos concretos, sobre todo durante la madrugada en las cumbres de Tenerife.

La DANA, protagonista de los próximos días según la AEMET

El verdadero cambio, según la AEMET, llegará con el desarrollo de la DANA. La agencia prevé que la inestabilidad se prolongue durante varios días y afecte progresivamente a todas las islas, dejando precipitaciones y niebla en las zonas altas. Las lluvias, de carácter débil al principio, podrían ganar intensidad y extenderse conforme avance la semana, con especial incidencia en las vertientes orientadas al norte de las islas de mayor relieve.

La clave estará en la posición final del núcleo de la depresión. Si se sitúa más cerca del archipiélago de lo previsto, las precipitaciones podrían ser más significativas y generalizarse al resto de vertientes. La AEMET ha insistido en que actualizará la previsión a medida que se acerque el episodio para precisar su intensidad y las islas más afectadas.

La inestabilidad asociada a la DANA podría prolongarse durante más de una semana y dejar lluvias, niebla en cotas altas y un descenso térmico generalizado en Canarias.

Cambio tras el calor: así baja el termómetro hoy

La principal novedad según la AEMET de la jornada de hoy es la ligera bajada de temperaturas que se dejará notar en prácticamente todas las islas. El descenso será más evidente en medianías y zonas interiores, mientras que en la costa los termómetros apenas sufrirán cambios. Aun así, el calor no desaparecerá del todo: en Gran Canaria todavía podrían superarse localmente los 30 grados en medianías orientadas al sur, lejos ya de los valores extremos de jornadas anteriores.

En las capitales, las máximas previstas serán de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Nubes en el norte y claros centrales

La jornada estará marcada por los cielos nubosos en el litoral norte de las islas montañosas y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Esas nubes irán dejando amplios claros durante las horas centrales del día, manteniéndose el ambiente poco nuboso o despejado en buena parte del resto del archipiélago. En Tenerife los intervalos nubosos serán más compactos en el nordeste, mientras que en La Palma y La Gomera las nubes aparecerán sobre todo en las costas del norte y este según la AEMET.

Viento con rachas fuertes en las cumbres de Tenerife

El viento será otro de los protagonistas. La AEMET prevé viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en puntos concretos de las islas centrales. El fenómeno más significativo se espera en las altas cumbres de Tenerife, donde durante la madrugada soplará viento fuerte del oeste con rachas ocasionalmente muy fuertes, antes de perder intensidad conforme avance el día.

Ante la inestabilidad que se avecina, la AEMET y Protección Civil recuerdan sus dos consignas básicas para episodios de lluvias en Canarias. La primera: no cruzar nunca un barranco cuando llueve o cuando se escucha ruido de agua en la parte alta, aunque el cauce esté seco en ese punto. La segunda: extremar la precaución en las cumbres centrales de Tenerife y en las zonas altas de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, donde podrían registrarse rachas de viento muy fuertes. La agencia recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante toda la semana, dado que la evolución de la DANA aún puede variar.