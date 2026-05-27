Del calor a la lluvia: la AEMET confirma la llegada de una DANA a Canarias la semana que viene

La AEMET avisa de la llegada de una nueva DANA a Canarias la próxima semana. Tras varios días marcados por el calor y la presencia de polvo en suspensión, el archipiélago afronta este miércoles una jornada de transición, con descenso de temperaturas, viento del norte y una calima ligera que irá desapareciendo a lo largo del día. Pero el verdadero cambio llegará en los próximos días: una depresión aislada en niveles altos dejará lluvias en el norte de las islas montañosas y una bajada considerable de las temperaturas según la AEMET .

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta DANA podría extenderse durante varios días y afectar a todas las islas, dejando precipitaciones y niebla en las zonas altas. Aunque para hoy no se esperan fenómenos meteorológicos adversos, el ambiente será notablemente diferente al de las jornadas anteriores, especialmente en las zonas de interior y medianías, donde el descenso térmico podrá ser más acusado. Aun así, algunas áreas seguirán alcanzando temperaturas cercanas o superiores a los 30 grados.

Temperaturas más bajas y cielos poco nubosos según la AEMET

La principal novedad para este miércoles es la bajada de temperaturas en buena parte del archipiélago. El descenso será moderado en líneas generales, aunque podrá resultar notable en las máximas de zonas de interior y medianías. Los cielos estarán en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en las costas del norte de las islas, sobre todo durante las primeras y últimas horas del día según la AEMET .

En Gran Canaria, por ejemplo, las temperaturas bajarán especialmente en las medianías del norte, aunque todavía se superarán los 30 grados en amplias zonas orientadas al sur y en cumbres. No se descarta incluso que algunos puntos del interior del sudeste alcancen localmente los 34 grados. También en Fuerteventura y Tenerife podrían seguir registrándose temperaturas cercanas a los 30 grados en algunas medianías y vertientes orientadas al este.

La presencia de polvo en suspensión seguirá siendo ligera durante la jornada, pero tenderá a remitir conforme avance la tarde en todas las islas.

Otro de los cambios destacados de la AEMET será la retirada progresiva de la calima. La mejoría será especialmente visible en las islas orientales, donde durante los últimos días el ambiente había estado más cargado y con peor visibilidad en algunos momentos. La combinación del giro de viento al norte y la retirada del polvo devolverá unos cielos más limpios al conjunto del archipiélago.

El viento según la AEMET soplará de componente norte entre flojo y moderado en general, aunque irá ganando intensidad a lo largo del día. En las islas montañosas podrían registrarse intervalos de viento fuerte en vertientes este y oeste, mientras que en medianías y zonas altas predominará la componente oeste. En cumbres, especialmente en Tenerife y La Palma, el viento llegará a ser moderado o fuerte. En el mar se espera viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de alrededor de un metro.

Así estará cada isla hoy

Lanzarote: cielos poco nubosos, con algunas nubes bajas en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Las máximas bajarán de forma moderada, especialmente en el interior. Arrecife, entre 19 y 27 grados.

Fuerteventura: ambiente aún cálido, con descenso térmico en el interior. En la vertiente este todavía podrían alcanzarse localmente los 30 grados. Puerto del Rosario, entre 19 y 30 grados.

Gran Canaria: intervalos nubosos en el norte y temperaturas más suaves, salvo en medianías orientadas al sur y zonas altas. Las Palmas de Gran Canaria, con máxima de 23 grados.

Tenerife: tiempo estable, con descenso moderado de temperaturas y posibilidad todavía de alcanzar los 30 grados en algunas medianías. Santa Cruz de Tenerife, entre 19 y 29 grados.

La Gomera, La Palma y El Hierro: también bajarán las temperaturas, especialmente en medianías y zonas interiores. En El Hierro el descenso será más evidente en las máximas del interior.

Una DANA que marcará la próxima semana

El episodio según la AEMET de hoy es solo el preludio de un cambio más profundo. La AEMET sitúa la llegada de la DANA en los primeros días de la próxima semana, con un patrón que favorecerá sucesivas tandas de nubosidad y precipitaciones, sobre todo en las vertientes norte y zonas de montaña de las islas de mayor relieve. La inestabilidad podría prolongarse durante varios días y dejar también niebla en las cotas altas, además de un descenso térmico generalizado. La agencia actualizará la previsión a medida que se acerque el episodio para precisar su intensidad y las islas más afectadas.