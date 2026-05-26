Aviso AEMET: un frente de bajas presiones cambia el tiempo en Canarias con lluvias el viernes y descenso térmico

Segñun datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) un frente que traerá lluvias a Canarias ya tiene fecha. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el episodio de altas temperaturas que ha marcado los últimos días en el archipiélago toque techo este martes, su jornada más intensa, antes de que el impacto parcial de un frente de bajas presiones provoque un descenso térmico importante y deje lluvias en las islas a partir del viernes. El paso del calor sahariano al paraguas se producirá en cuestión de días.

Este martes, los termómetros podrán alcanzar e incluso superar los 34 grados en las islas orientales, mientras que en las occidentales se prevén máximas por encima de los 30 grados, especialmente en La Palma y El Hierro, donde no se habían registrado valores tan elevados durante los días anteriores. Pero es el principio del fin de un episodio plenamente veraniego según la AEMET.

El giro según la AEMET comenzará de forma progresiva. A partir de este miércoles arrancará un descenso de las temperaturas que podría situarse entre los 6 y los 8 grados en algunas zonas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Pese a la bajada, el ambiente seguirá siendo cálido y agradable durante buena parte de la semana, antes del cambio más marcado del viernes.

La pasada madrugada ya dejó noches muy difíciles para descansar en algunos puntos del archipiélago, con temperaturas cercanas a los 30 grados durante la noche, el reflejo de un episodio de calor que, aunque perderá intensidad, mantendrá el sabor veraniego hasta su retirada definitiva.

El impacto parcial de un frente de bajas presiones traerá lluvias al archipiélago a partir del viernes y un descenso térmico notable.

Un descenso de hasta 8 grados desde el miércoles según la AEMET

A pesar del ambiente plenamente veraniego, el cielo presenta nubes altas repartidas de manera desigual por todo el archipiélago. Además, persiste una capa de nubosidad baja situada por debajo de los 400 metros de altitud, que afecta principalmente a zonas del oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como a distintos puntos del norte y la vertiente este de La Palma y al norte de otras islas.

En cuanto al viento según la AEMET, la situación será de relativa calma. Predominará el viento flojo de componente norte en costas, con dirección variable en medianías y vientos moderados del oeste y suroeste en las cumbres de Tenerife y La Palma.

Respecto al estado del mar según la AEMET, el mayor oleaje se concentrará en las costas del norte de La Palma y Tenerife, donde las olas podrían alcanzar hasta el metro y medio de altura. En el resto del litoral, el oleaje no superará el metro. No obstante, se recomienda precaución en algunas playas del sur de La Gomera, El Hierro y Tenerife debido a la presencia de mar de fondo del sur y suroeste, una situación poco habitual que puede alterar las corrientes y el arrastre en la costa.

El viernes, jornada clave de lluvias

El frente de bajas presiones tendrá su efecto más visible el viernes, jornada en la que la AEMET contempla la llegada de precipitaciones al archipiélago. Aunque no se esperan lluvias generalizadas ni de gran intensidad, sí marcarán el punto final del episodio de calor y devolverán un ambiente más fresco y húmedo, especialmente en las vertientes norte y zonas de montaña de las islas de mayor relieve.

La situación a gran escala está condicionada por la presencia de una DANA ya madura en el noroeste peninsular, que ha dejado lluvias y tormentas localmente fuertes en comunidades como Galicia, Asturias y Castilla y León. En Canarias, su influencia indirecta se traduce en este cambio de masa de aire que pondrá fin al bochorno.

Alerta por radiación ultravioleta extrema

Mientras llega el alivio, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene activo el aviso por radiación ultravioleta, que actualmente se sitúa entre los niveles «muy alto» y «extremadamente alto» en el archipiélago según los datos de la AEMET.

Las zonas con riesgo extremo son El Hierro; La Palma, salvo San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte; La Gomera, salvo San Sebastián y Hermigua; Gran Canaria, salvo Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás; los municipios de Antigua y Betancuria en Fuerteventura; y Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide en Tenerife. El resto de municipios del archipiélago continúan en riesgo muy alto. Sanidad recomienda extremar la fotoprotección hasta que el cambio de tiempo reduzca la intensidad de la radiación solar.