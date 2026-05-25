El calor se va de golpe en Canarias: la AEMET marca el día del desplome del termómetro y posibles lluvias

La AEMET pone fecha a la bajada de las temperaturas en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el archipiélago viva todavía una jornada de calor intenso este martes, con máximas que superarán los 34 grados en algunas zonas, antes de que un cambio de masa de aire provoque un descenso térmico notable y de golpe a partir del jueves, poniendo fin a la ola de calor que ha afectado a las islas durante los últimos días. El viernes, además, no se descartan algunas lluvias en las zonas de montaña.

El episodio cálido, que obligó al Gobierno de Canarias a activar la prealerta por altas temperaturas y riesgo de incendios, vive sus últimas horas de intensidad. La calima, que se intensificó durante el fin de semana, también tenderá a remitir conforme avance la semana y se restablezcan las condiciones habituales para la época.

Hasta 34 grados este martes en las islas orientales según la AEMET

Las temperaturas máximas según la AEMET podrán superar los 34 grados este martes en algunas zonas, como la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura. En otras llegarán a esa cifra, como en las medianías y el sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, mientras que en El Hierro y La Palma rondarán los 30 grados, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el mar habrá viento del noreste de fuerza 2 o 3, arreciando a 3 o 4 en el sureste y noroeste, con marejadilla o marejada. En el suroeste, viento variable de fuerza 1 a 3, con marejadilla y mar de fondo del norte de uno a dos metros.

El cambio de masa de aire a partir del jueves devolverá al archipiélago a valores propios de finales de mayo tras el episodio extraordinariamente cálido.

Previsión por islas para hoy martes

Provincia de Las Palmas

Lanzarote: intervalos de nubes altas, predominando las nubes bajas en el oeste, con calima. Máximas en ligero ascenso, más acusado en la mitad sur, donde es probable que se superen localmente los 34 grados. Arrecife se moverá entre 21 y 32 grados.

Fuerteventura: intervalos de nubes altas, predominando las nubes bajas en el oeste, con calima. Máximas en general en ascenso, superándose en amplias zonas los 34 grados. Puerto del Rosario, entre 21 y 33 grados.

Gran Canaria: intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en costas del norte a primeras y últimas horas. Calima. Se superarán los 30 grados en amplias zonas, en especial en medianías, y los 34 grados en zonas de interior orientadas al sur y oeste. Las Palmas de Gran Canaria, entre 21 y 27 grados.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife: intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en costas del norte y probable calima. Se superarán los 30 grados de máxima en amplias zonas, sin descartar localmente el umbral de 34 grados en medianías del noreste y vertientes sur y oeste. Santa Cruz de Tenerife, entre 23 y 32 grados.

La Gomera: intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en costas del norte. Sin descartar 34 grados localmente en la vertiente sur. San Sebastián, entre 22 y 31 grados.

La Palma: intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en el norte y este. Las máximas alcanzarán o superarán los 30 grados localmente, en especial en la vertiente oeste. Santa Cruz de la Palma, entre 21 y 25 grados.

El Hierro: intervalos de nubes medias y altas, con nubes bajas en costas del norte. Máximas que alcanzarán o superarán los 30 grados en vertientes sur y este. Valverde, entre 21 y 24 grados.

El jueves 28, el día clave del desplome térmico

El verdadero giro del tiempo llegará a partir del jueves 28 de mayo según la AEMET. Los modelos meteorológicos apuntan a que la entrada de un flujo del noroeste y norte refrescará el ambiente de manera notable, traerá humedad a las vertientes norte de las islas montañosas y devolverá las máximas a valores más propios de la época, con capitales que no superarán los 23 o 24 grados.

La situación atmosférica a gran escala está condicionada por la presencia de una DANA ya madura en el noroeste peninsular, que favorece lluvias y tormentas localmente fuertes en comunidades como Galicia, Asturias y Castilla y León. En Canarias, su influencia se traducirá en un descenso térmico y en la llegada de nubosidad e inestabilidad ligera según la AEMET.

Posibles lluvias en la montaña el viernes

El viernes es la jornada en la que la AEMET contempla la posibilidad de algunas precipitaciones, de carácter débil y disperso, en las zonas de montaña de las islas de mayor relieve. No se esperan lluvias generalizadas ni intensas, pero sí un ambiente más fresco y húmedo que pondrá el punto final definitivo a la ola de calor sahariano que ha marcado la última semana en el archipiélago.

Las autoridades y la AEMET recuerdan que, hasta que llegue ese alivio, conviene mantener las precauciones frente al calor y la calima: hidratación frecuente, evitar la exposición solar en las horas centrales y atención especial a los grupos más vulnerables.