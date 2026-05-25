La AEMET dispara la alarma en Canarias: temperaturas de hasta 37 grados y una advertencia para junio

La prealerta por calor en Canarias ya está activada de la AEMET. El Gobierno autonómico ha decretado la situación de prealerta por temperaturas máximas y por riesgo de incendios forestales ante un episodio que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) califica de extraordinariamente cálido para la época del año. La última semana de mayo arranca con el archipiélago de Canarias alcanzando temperaturas propias de pleno verano, superando los 30 grados en varias islas y rozando de forma puntual los 37 grados en las zonas más expuestas.

El primer gran episodio de calor real de 2026 en las islas llega acompañado de una intensa presencia de calima. La combinación de aire sahariano, cielos despejados y polvo en suspensión configura una semana sofocante que contrasta con la inestabilidad de jornadas anteriores y que obliga a extremar las precauciones, especialmente en las medianías y vertientes sur de las islas.

Lunes: el día más caluroso del episodio

La semana comienza con nubes bajas a primera hora en el norte de las islas de mayor relieve y con la llegada de calima a las islas orientales y a Tenerife. Las temperaturas tenderán a ascender de forma acusada, especialmente en medianías y en las vertientes sur y oeste. En algunas zonas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria se superarán incluso los 34 grados, sin descartar que se alcance ese valor umbral en las vertientes sur de Tenerife y La Gomera.

El factor más preocupante está en las islas orientales. La AEMET no descarta que, de forma puntual, los termómetros lleguen a los 37 grados en las horas centrales del día en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, un registro extremadamente elevado para finales de mayo.

El archipiélago se enfrenta a un inicio de semana puramente veraniego, con cielos despejados, polvo en suspensión y valores que superarán los 34 grados.

El tiempo por islas según la AEMET

Lanzarote y Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos en el oeste y presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios en el noroeste y en ligero ascenso en el resto, más acusado en el este. Se superarán los 34 grados en el interior, sin descartar que localmente se alcancen los 37 grados. Viento flojo del noroeste, más intenso en los extremos norte y sur. Arrecife marcará una máxima de 34 grados y Puerto del Rosario, de 33.

Gran Canaria

Poco nuboso con intervalos en costas del norte a primeras y últimas horas. Calima afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, menos acusado en costas. Se superarán los 34 grados en medianías y cumbres orientadas al sur y oeste. Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre los 21 y 27 grados.

Tenerife

Poco nuboso con intervalos en costas del norte y calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ascenso, en especial las máximas. No se descarta que se alcancen los 34 grados localmente en la vertiente sur, mientras que Santa Cruz de Tenerife escalará hasta los 31 grados.

La Gomera, La Palma y El Hierro

En La Gomera, calima ligera en medianías y posibilidad de alcanzar los 34 grados en la vertiente sur. San Sebastián, hasta 29 grados. En La Palma, el episodio será algo menos intenso, con hasta 30 grados en el municipio de El Paso y otras medianías del oeste. En El Hierro se esperan 30 grados en medianías orientadas al sur y este, con Valverde rozando esa cifra.

Recomendaciones de la AEMET ante el calor extremo y el riesgo de incendios

La activación de la prealerta de la AEMET implica reforzar la vigilancia y las medidas de autoprotección. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse de forma frecuente, no realizar esfuerzos físicos intensos al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardiovasculares, particularmente sensibles a la combinación de calor y calima.

En cuanto al riesgo de incendios, el Gobierno de Canarias pide no realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en zonas forestales, no arrojar colillas ni residuos, y comunicar de inmediato cualquier columna de humo al teléfono de emergencias 1-1-2. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento incrementa de forma notable la probabilidad de conatos en las zonas de monte.

El episodio de calor se mantendrá según la AEMET durante los primeros días de la semana. A partir de mediados de semana, la previsión apunta a un descenso progresivo de las temperaturas, que podría ser localmente notable en las máximas de las zonas de interior, con viento de componente norte rolando a componente oeste en medianías y cumbres. La calima también tenderá a remitir de manera gradual, devolviendo al archipiélago a valores más propios de la época antes de que termine la semana con datos de la AEMET.