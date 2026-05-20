Calor sahariano y calima en Canarias: la AEMET avisa de máximas de pleno verano para el fin de semana

La previsión semanal de la AEMET para Canarias confirma la entrada en modo verano del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un ascenso térmico progresivo a partir de este miércoles que podría llevar el termómetro hasta los 34 grados de forma inminente en algunas zonas durante el final de la semana, acompañado de la irrupción de calima por las islas orientales. El predominio será de tiempo estable, con intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos más despejados en el resto.

El portavoz del organismo, Rubén del Campo, ha anticipado un giro caluroso generalizado en todo el país, con noches tropicales en varias provincias peninsulares que también se dejará sentir en el archipiélago. El factor a vigilar durante los próximos días será la llegada de polvo sahariano, que afectará especialmente a Lanzarote y Fuerteventura según la AEMET.

El fin de semana, con máximas de pleno verano

Según ha precisado el portavoz de la AEMET, las temperaturas subirán en todo el archipiélago, sobre todo las máximas. Durante el viernes y el fin de semana podrían superarse los 32 grados en el sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, alcanzando localmente los 34 grados en las medianías y zonas de interior más expuestas de las islas orientales.

Los meteorólogos del portal Meteored coinciden en el diagnóstico, pero advierten de que la evolución del tiempo de cara al final de la semana «sigue siendo incierta». Los principales modelos meteorológicos contemplan la posible formación de una DANA cerca de la Península que, dependiendo de su posición final, podría traducirse en tormentas intensas más probables en el norte peninsular o, por el contrario, reforzar todavía más la entrada de aire cálido hacia Canarias.

«En Canarias las máximas de pleno verano se esperan el fin de semana», ha confirmado la AEMET a través de sus canales oficiales.

La previsión de la AEMET día a día

Miércoles

Predominio de cielos nubosos en el oeste de las islas más orientales y en el norte de las islas montañosas por debajo de los 800-1.200 metros, donde no se descartan lloviznas ocasionales, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en niveles altos en Lanzarote y Fuerteventura, extendiéndose progresivamente a medianías orientadas al sur y este del resto de las islas. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en zonas de interior.

Jueves

En las islas más orientales se espera calima ligera, más significativa en las zonas elevadas, con cielos nubosos en el oeste durante la noche y poco nuboso durante el día. En las islas de mayor relieve, la calima será más testimonial, concentrándose en medianías orientadas al sureste. Por debajo de 900-1.100 metros en el norte, cielos nubosos nocturnos sin descartar lloviznas ocasionales. No se descarta que se alcancen o superen los 30 grados en zonas de interior del sur de Gran Canaria y del este de Lanzarote y Fuerteventura.

Viernes

Calima ligera más significativa en zonas elevadas de las islas orientales y testimonial en las occidentales. Por debajo de 600-800 metros en el norte, cielos nubosos nocturnos, abriéndose amplios claros durante el día. Temperaturas en ligero ascenso, con máximas de 30 a 33 grados en la vertiente sur de Gran Canaria, zonas de interior y del sureste de las islas orientales, y localmente en la vertiente sur de Tenerife. Viento de componente norte en zonas bajas, con probables rachas ocasionales muy fuertes en zonas costeras.

Sábado

El giro cálido se consolidará con cielos prácticamente despejados en todo el archipiélago. La calima se hará notar con más fuerza en Lanzarote y Fuerteventura, extendiéndose de forma más ligera al resto de las islas. La AEMET prevé un ascenso de moderado a notable de las máximas en el interior, con valores sofocantes de entre 30 y 34 grados en el interior del sur de Gran Canaria, el este de Lanzarote y, de manera especial, en Fuerteventura.

Los episodios de calima y calor requieren extremar precauciones, especialmente para personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, mayores y niños. Las autoridades sanitarias recomiendan reducir la actividad al aire libre durante las horas centrales del día, mantener ventanas y puertas cerradas en las jornadas de mayor polvo en suspensión, hidratarse con frecuencia y, en caso de necesidad, utilizar mascarilla en exteriores cuando la visibilidad sea reducida.

El episodio de esta semana se prevé de intensidad ligera a moderada, pero el patrón meteorológico podría intensificarse si la DANA peninsular bombea aire sahariano con más fuerza hacia el archipiélago. La AEMET actualizará la información diariamente y los avisos por calima o por altas temperaturas se activarán si se cumplen los umbrales técnicos en alguna isla.