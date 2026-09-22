El vuelo que vuelve a Canarias tras siete años y que casi nadie ha visto venir

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LO ESENCIAL Siete años sin vuelos de TUI Nordic a Fuerteventura. Desde Estocolmo, un vuelo semanal cada viernes. Copenhague y Oslo, con vuelos especiales en vacaciones escolares. El viajero sueco se queda una media de 9,3 noches. El Cabildo busca turistas de mayor gasto y no más turistas.

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Los vuelos a Fuerteventura en Canarias desde tres capitales escandinavas vuelven este otoño. A partir del 23 de octubre, el touroperador TUI Nordic operará conexiones regulares desde Copenhague, Estocolmo y Oslo con la isla majorera, después de siete años de ausencia. La compañía retomó su actividad con Fuerteventura en abril, y ahora da el paso de consolidar la ruta de cara a la temporada de invierno, la más importante para el mercado nórdico.

La programación tiene una pieza fija y varias variables. Desde Estocolmo a Canarias habrá un vuelo semanal todos los viernes. Desde Copenhague y Oslo, TUI Nordic ha programado además vuelos especiales coincidiendo con los periodos de vacaciones escolares en Dinamarca y Noruega, que es cuando se concentra buena parte de la demanda de esos países hacia destinos de sol en invierno.

Por qué Fuerteventura quiere vuelos desde el norte de Europa

El anuncio se produjo tras dos jornadas profesionales que el Patronato Insular de Turismo celebró a comienzos de septiembre, el día 2 en Copenhague y el 3 en Estocolmo, dirigidas a agentes de viajes especializados. En ellas participaron también las cadenas Coral Hoteles, Elba Hoteles y Meliá Hoteles, que presentaron su oferta directamente a los profesionales, y en Suecia estuvieron presentes los equipos comerciales, de ventas, marketing y producto de TUI Nordic.

La apuesta tiene una lógica económica que el Cabildo explica sin rodeos: no se trata de traer más turistas, sino turistas que gasten más y se queden más tiempo. Según los datos difundidos por la institución, el viajero sueco registró en 2025 un gasto medio de 1.547 euros por persona, con un desembolso diario de 166 euros y una estancia media de 9,3 noches. Para el mercado danés, el Patronato sitúa el gasto diario en 193 euros.

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Esa es la clave del movimiento. En un momento en que buena parte de Canarias debate sobre la presión turística, la saturación de determinadas zonas y el impacto sobre la vivienda, la estrategia de captar menos volumen y más gasto se ha convertido en el discurso dominante de las administraciones insulares. Fuerteventura la aplica apostando por mercados con estancias largas y poder adquisitivo alto, en una temporada en la que además las islas compiten directamente con destinos del Caribe, el sudeste asiático y el norte de África.

Qué supone para los vuelos a Fuerteventura en invierno para Canarias

El regreso de TUI Nordic a Canarias tiene una lectura que va más allá de la ruta concreta. Durante siete años, el turista escandinavo que quería llegar a la isla dependía de otros touroperadores o de conexiones con escala, y eso restaba competitividad frente a otros destinos canarios con más conexiones directas desde el norte de Europa. Recuperar un vuelo semanal fijo desde Estocolmo y operaciones especiales desde Copenhague y Oslo refuerza la presencia de Fuerteventura en unos mercados donde el invierno canario lleva décadas siendo un producto consolidado para Canarias.

El calendario, además, no es casual en Canarias. Los vuelos arrancan a finales de octubre, justo cuando empieza la temporada alta de invierno para el turismo nórdico, que busca sol y temperaturas suaves durante los meses de menos luz en el norte. La operación coincide con el cambio al horario de invierno, que se produce el domingo 25 de octubre.

Para la isla de Canarias, la ruta se suma a una estrategia de diversificación de mercados que busca reducir la dependencia de los emisores tradicionales, principalmente el británico y el alemán, y repartir la llegada de visitantes a lo largo del año. El Patronato no ha detallado cifras de plazas ni el tipo de aeronave de cada operación, pero sí ha subrayado que las conexiones con las tres capitales escandinavas amplían las opciones de acceso directo a Fuerteventura en uno de los mercados que mejor gasto medio deja en el archipiélago.